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  4. Batman'da görüldü! Boyu 20 santimetre, sadece etle besleniyor

Batman'da görüldü! Boyu 20 santimetre, sadece etle besleniyor

29.05.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. 20 santimetre uzunluğundaki çekirgenin daha çok geceleri avlandığı ve etle beslendiği ifade edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

''ÖNCE YENGEÇ SANDIM''

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

20 SANTİMETRE

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.

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(AA)

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