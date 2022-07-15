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  4. Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu! Olayla ilgili kritik gelişme

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu! Olayla ilgili kritik gelişme

15.07.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının dört suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı. Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.

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POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı. Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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Batman saldırı
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