Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu! Olayla ilgili kritik gelişme

Alınan bilgiye göre, Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı. Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.

POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı. Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

