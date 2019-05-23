HABER

Batman’da 400 bin lira değerinde kaçak petrol türevi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Batman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan kaçak petrol türevi malzeme ve silah ele geçirildi.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde, Beşiri ilçesi ve merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 1 akaryakıt tankeri ve bir iş yerinde eş zamanlı yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan toplam 170 ton belgesiz ve faturasız kaçak petrol türevi malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan kaçak petrol türevi malzeme ve silah ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde, Beşiri ilçesi ve merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 1 akaryakıt tankeri ve bir iş yerinde eş zamanlı yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan toplam 170 ton belgesiz ve faturasız kaçak petrol türevi malzeme ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda ayrıca 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
2 teröristin öldürüldüğü bölgede operasyon sürüyor2 teröristin öldürüldüğü bölgede operasyon sürüyor
Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybettiKazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.