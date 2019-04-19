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Batman’da elektrik yatırımlarına saldırılar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Güneydoğu’daki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik tarafından Batman’da enerji kalitesinin artması için milyonlarca lira harcanarak gerçekleştirilen şebeke yatırımlarına saldırılar durmak bilmiyor.

Batman’da elektrik yatırımlarına saldırılar sürüyor

Güneydoğu’daki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik tarafından Batman’da enerji kalitesinin artması için milyonlarca lira harcanarak gerçekleştirilen şebeke yatırımlarına saldırılar durmak bilmiyor. Pazaryeri Mahallesi’nden sonra Kültür Mahallesi’nde yaşanan ve halkın büyük çoğunluğunu olumsuz yönde etkileyen saldırıları, kayıt altında olmak istemeyenlerin gerçekleştirdiği iddia edildi.
Dicle Elektrik, Batman’daki tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz elektrik sunabilmek için son 5 yılda yaklaşık 250 milyon liralık şebeke yatırımı gerçekleştirdi. Sadece Kültür Mahallesi’ndeki şebekenin yer altına alınması ve ek trafolar için 11 milyon liralık yatırım yapan enerji şirketinin bu çabasına karşın kayıt altında olmak ve kullandıkları elektriğin bedelini ödemek istemeyen bazı kesimler yatırımlara saldırmayı sürdürüyor. Daha kısa süre önce Pazaryeri Mahallesi’nde 1 buçuk ay arayla 2 ayrı elektrik trafosunu kundaklayan kesimler, bu kez de Kültür Mahallesi’nde tüketicilere ait ölçüm devrelerini de içerisinde barındıran 3 panoyu kundaklanarak yaktı.

Herkesin sahip çıkması gerekir
Yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde gerçekleşen bu saldırılar nedeniyle yüzlerce konut ve iş yeri abonesinin mağdur olduğunu belirten Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, "Pazaryeri Mahallesi’ndeki saldırılardan sonra Kültür Mahallesi’nde yaşanan son saldırılar başta abonelerimizde yaşattığı mağduriyet nedeniyle bizleri üzmüştür. Kültür Mahallesi’ndeki şebeke bir süre önce 11 milyon liralık yatırım ile sil baştan yenilendi. Tam vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli elektrik sayesinde rahat etmişken bu saldırılar yaşandı ve insanlar zorunlu olarak elektriksiz kaldı. Pano ve trafolara verilen zararlar, ister istemez ana şebekemizi de etkiliyor. Biz şirket olarak saldırıda zarar gören panoları ivedilikle değiştirsek de yaşananlar, vatandaşların büyük bir kısmında maalesef ciddi biçimde mağduriyet oluşturuyor. Saldırganlar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduk. Ancak bizler gibi burada yaşayan herkesin kendileri için yapılan bu hizmetlere sahip çıkması gerekir" dedi.

Batman’da elektrik yatırımlarına saldırılar sürüyor

Batman’da elektrik yatırımlarına saldırılar sürüyor

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