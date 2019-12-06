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Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda tabanca ile başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince Atatürk Parkı'nda yakalandı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Batman silahlı saldırı

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