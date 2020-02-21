Batman'da SSPE hastasının ailesinden ilgisizlik iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü ne diyor?

Doğan, yeniden uyutularak MR çekilmesini istediklerini ama doktorların 10 gün önce çekildiğini söyleyerek bundan kaçındıklarını, bir doktorun da SSPE hastalığı ile ilgili bilgisi olmadığını bu nedenle Mehmet'i Dicle Üniversitesi'ne götürmelerini söylediğini belirtti:

Hacire'nin kardeşi Mehmet üç yaşından beri SSPE hastası ve 20 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Doğan ailesi, kesin tedavisi olmadığı için SSPE hastalarına gerekli ilginin gösterilmediğini öne sürüyor.

"İnanın her günümüz bir işkence. 'SSPE ölümcül bir hastalık, tedavisi yok' deniyor. Ama Almanya'da bunun tedavisi var. Kardeşimin başka şikayetleri için hastaneye götürdüğümüzde SSPE hastası diyerek ona da bakılmıyor. Sırf bu tavırla karşılaşmamak için kardeşimi 10 yıldır hastaneye götürmüyoruz. Ama 15 gün içinde iki defa hastaneden kovuldum, nereye şikayet ettiysek yardımcı olmadılar. Bu hastalar ölüme terk ediliyor, 'Gidin evde bekleyin' diyorlar" dedi.

Hacire, kardeşinin her gün ölüme biraz daha yaklaştığını ve bu durum karşısında büyük bir çaresizlik içinde olduklarını söyledi.

Ömer Doğan: Bozuk aşı onlarca çocuğu hasta etti

Mehmet Ekber Doğan'da hastalığın belirtileri 1997 yılında olduğu kızamık aşısından sonra başlamış.

Babası Ömer Doğan, oğluna yapılan aşının bozuk olduğunu, 1997-2001 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu'da kızamık aşısı yapılan binlerce çocukta SSPE hastalığının geliştiğini iddia ediyor:

"1997'de oğluma kızamık aşısı yaptırdık ama aşı bozukmuş. Oğlumda hastalık üç yaşında başladı ve 20 yıldır bu halde. 1997 ve 2000 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde çocuklara bozuk kızamık aşıları yapıldı. Batman'da benim bildiğim bu hastalıktan 60 çocuk öldü. O dönem aşı olan ve bu hastalıkla mücadele eden benim oğlum gibi 30 çocuk daha var."