Batuhan Ersay feci kazada hayatını kaybetmişti! Yakınları kara yolunu kapattı, acılı babadan kahreden sözler: 'Eşimi yaşamaya nasıl ikna edeceğim?'

Kaza, 25 Ağustos'ta Kırıkkale- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Yola kaçan topun peşinden giden Batuhan Ersay’a yolcu otobüsü çarptı. Kazada Ersay, yaşamını yitirdi. Ersay'ın yakınları ve mahalleliden oluşan yaklaşık 100 kişi, bugün kaza yerinde oturma eylemi yaparak yolun Kayseri yönünü ulaşıma kapattı. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bariyer ve yaya üst geçit yapılmasını istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Keskin Kaymakamı Tunahan Çil de bölgeye gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlar, görevlilerin uyarılarının ardından eylemi sonlandırdı.

KAHREDEN SÖZLER: 'EŞİMİ YAŞAMAYA NASIL İKNA EDECEĞİM?'

Batuhan Ersay'ın babası Emre Ersay, "Benim çocuğum gitti, başkalarınınki de gitmesin. Buradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) sesleniyorum. Buraya çocukların üzerinden geçemeyeceği yüksek bir bariyer istiyoruz. Bir de üst geçit istiyoruz. Devletimiz büyük bir devlet. KGM'nin gücü buna yeter. Bu başımıza gelen ilk değil. Eşimi yaşamaya nasıl ikna edeceğim? Kimsenin canı yanmasın. Bu geldiğimiz son çare. O otobüs oğlumun geleceğini öldürdü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

