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Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde iki katlı evde çıkan yangında 2’si çocuk ve engelli olduğu öğrenilen hala hayatını kaybetti.

Bayburt’un Maden köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan baba Rıdvan Beyaz ve anne Halime Beyaz, yaralı olarak kurtulurken, Rıdvan Beyaz’ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetti.

BAYBURT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili olarak Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz merkeze bağlı Maden Köyünde bugün saat 10.30 sularında çıkan yangında köyde çobanlık yaptığı tespit edilen Rıdvan Beyaz’a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış Rıdvan Beyaz’ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetmiştir.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Maden Köyüne ivedilikle itfaiye, 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başlanmış ve söndürme çalışmalarına an itibariyle devam edilmektedir.

Olayın haber alınmasının 3’üncü dakikasında 112 ekipleri, 15’inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale çalışmalarına başlamıştır. Baba Rıdvan Beyaz ve Anne Halime Beyaz yapılan müdahaleler sonucu yangından çıkarılıp Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine gelerek çalışmalara nezaret etmişlerdir. Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından yangınzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli tüm yardımlar yapılacaktır."

(İHA)

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Bayburt Çocuk engelli vatandaş yangın

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