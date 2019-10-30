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Bayburt'ta, köyde çıkan yangında 7 ev ve 2 ahır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 23:18 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında, 7 ev ile 2 ahır yanarak kül oldu.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta, merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında, 7 ev ile 2 ahır yanarak kül oldu. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, 7 ev ile 2 ahır yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim köye gelerek vatandaşlarla görüştü, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Mutlu Köyü Muhtarı Osman Yeğen ise yangında, 7 ev ve 2 ahırın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Can kaybının yaşanmaması tesellimiz oldu. Zamanında yangına müdahale edildi. Bu yangının daha da büyümesini önledi" dedi.

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