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  4. Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçuş testini başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçuş testini başarıyla tamamladı

27.03.2024 00:18
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Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçuş testini başarıyla tamamladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli SİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.

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MİLLİ KAMERA

İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.

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Böylece, Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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bayraktar
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