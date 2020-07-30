Bayram'da AVM'ler açık olacak mı? Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezi çalışma saatleri nasıl?

Arefe günü alışverişini tamamlayamayan ve Kurban Bayramı'nda AVM'lere gitmek isteyen vatandaşların merak ettiği konular arasında alışveriş merkezlerinin kaça kadar açık olacağı sorusu geldi. Peki Arefe günü alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

Arefe günü alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezlerinin saatlerinde güncelleme oldu. Birçok alışveriş merkezi normalde akşam saat 22:00'a kadar açık kalıyordu. Arefe gününe özel bugün için birçok AVM'lerin kapanış saati değişti. AVM'ler bu akşam saat 22:00 yerine 23:00 itibari ile kapanacak.

2020 Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık olacak mı, kaça kadar açık olacak?

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte birçok iş yeri, mağaza ve marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olacak. Hatta bazı alışveriş yerleri kapalı olacak. Kurban Bayramı boyunca çocuklarıyla AVM'lere giderek; sinema da film izleyecek, oyun parklarına gidecek ve alışveriş yapacak. Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı sorularını soran ailelere, AVM'lerin normal saati olan 22:00'a kadar açık olacağını belirtelim. Ayrıca şehir merkezlerinde bulunan ve turist çeken AVM'lerin kapanış saati değişebilir.

