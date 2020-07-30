HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bayram'da AVM'ler açık olacak mı? Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezi çalışma saatleri nasıl?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı? Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezi çalışma saatleri nasıl?

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Arefe günü ve bayramda alışveriş merkezlerine gitmek isteyenlerin merak ettiği şeylerden birisi de alışveriş merkezlerinin kaça kadar açık olacağı sorusu oldu. Bayram alışverişlerini yapmak isteyenler "bugün AVM'ler açık mı, Kurban Bayramı'nda AVM'ler kaça kadar açık" sorularının cevabını araştırıyor. İşte Arefe günü ve Kurban Bayram'ında AVM'lerin çalışma saatlari...

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı? Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezi çalışma saatleri nasıl?

Arefe günü alışverişini tamamlayamayan ve Kurban Bayramı'nda AVM'lere gitmek isteyen vatandaşların merak ettiği konular arasında alışveriş merkezlerinin kaça kadar açık olacağı sorusu geldi. Peki Arefe günü alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

Arefe günü alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezlerinin saatlerinde güncelleme oldu. Birçok alışveriş merkezi normalde akşam saat 22:00'a kadar açık kalıyordu. Arefe gününe özel bugün için birçok AVM'lerin kapanış saati değişti. AVM'ler bu akşam saat 22:00 yerine 23:00 itibari ile kapanacak.

2020 Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık olacak mı, kaça kadar açık olacak?

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte birçok iş yeri, mağaza ve marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olacak. Hatta bazı alışveriş yerleri kapalı olacak. Kurban Bayramı boyunca çocuklarıyla AVM'lere giderek; sinema da film izleyecek, oyun parklarına gidecek ve alışveriş yapacak. Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı sorularını soran ailelere, AVM'lerin normal saati olan 22:00'a kadar açık olacağını belirtelim. Ayrıca şehir merkezlerinde bulunan ve turist çeken AVM'lerin kapanış saati değişebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
2 bin rakımlı zirvede boş yer kalmadı!2 bin rakımlı zirvede boş yer kalmadı!
Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi

Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize...

Sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize...

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlginizi Çekebilir

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arefe günü 1001 İhlas okumanın fazileti nedir, nasıl okunur? Arefe günü ibadetleri nelerdir?

Arefe günü ibadetleri nelerdir?

Evlerinde oturamaz hale geldiler! 'Hangi taşı kaldırsak altından çıkıyor'

Evlerinde oturamaz hale geldiler! Bir mahalleyi istila ettiler

Uludağ Orman Köşkleri tatilcilerin gözdesi oldu!

2 bin rakımlı zirvede boş yer kalmadı!

Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor! Van Gölü sahilleri dolup taştı

Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor! Van Gölü sahilleri dolup taştı

Sultangazi'de korkunç olay! Babasını sokak ortasında sopayla dövdü

Korkunç an! Babasını öldüresiye dövdü

Konya'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet Konya Kurban Bayramı namazı vakti 2020

Konya'da bayram namazı saat kaçta?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.