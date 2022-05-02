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"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

02.05.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Sabah saatlerinde, Erkan Ş., mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya’ya sokak ortasında şiddet uyguladı. Yaşananları gören vatandaşlar ise müdahale etti, Erkan Ş. kafa darbesi sebebiyle düşerken yerde de tekmelendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilirken yaşananları anlatan kadın, şahsın işten çıkarıldığının söylendiğini belirtti.

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

Dehşete düşüren olay, saat 07.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Ş., mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

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BOĞAZINI SIKIP YUMRUK ATTI

Tartışmanın büyümesi sonrasında Erkan Ş., Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı.

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Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti.

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YERDE DE TEKMELENDİ

Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Erkan Ş., yerde de tekmelendi.

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O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Şahsı vatandaşların elinden araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi. Bir süre yerde kalan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kadının şikayetçi olması üzerine Erkan Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Erkan Ş.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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"DARP EDİLDİM"

Yaşananları anlatan ve bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Figen Kaya, sabah saatlerinde iş arkadaşı tarafından darp edildiğini dile getirdi. Kaya, "Arkadaşım işe geç kaldığımı söyledi ama ben mesai saatimden önce iş yerindeydim. Fakat görüntülerde olduğu gibi darbedildim. Gerekçesi ise işe geç kaldığım yönündeydi ama ben geç kalmadım. Sen geç kaldığın için ben senin yüzünden 'bayram namazına gidemedim' dedi. Ben de kendisine 'Tam vaktinde geldim' diye cevap verdim. Kendisi bana karşı ne yazılı ne de sözlü olarak ya da ricası olarak erken gelmem konusunda talebi olmadı. Böyle bir isteği olsaydı da ben zaten erken giderdim" dedi.

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"SOL KULAĞIMIN ÜZERİNE YUMRUK ATTI"

Sabah işe gittiğinde bakışlarının kendisine karşı kötü olduğunu fark ettiğini belirten Figen Kaya, "Ben bunu fark edince güvenlik kulübesine yaklaşmadım ve kaldırımda kaldım. Onun güvenlik kulübesinden çıkmasını bekledim. O da çıktıktan sonra bana namaza geç kaldığını söyledi. Böyle deyince ben de çantamdan telefonu çıkartıp saati gösterecektim. Aramızda ağız dalaşı oldu ve benim üzerime yürüyerek boğazımı sıktı. Sol kulağımın üzerine yumruk attı ve beni yere düşürdükten sonra saçımı çekti. Allah'tan tam namaz çıkışına denk geldiği için beni kurtardılar. Onlar olmasaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ben kadın halimle onunla baş edemezdim. Kendisi kilolu ve iri yarı birisi" diye konuştu.

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"İŞTEN ÇIKARILDI"

Daha önce aralarında güvenlik kulübesinin temizliğiyle ilgili küçük tartışmaların yaşandığını da ifade eden Figen Kaya, "Ben kendisine sürekli temiz bırakması konusunda uyarılarda bulunuyordum. Çalıştığımız şirkete de yaşananları anlattım. Kendileri işten çıkardıklarını söylediler. Kendisinden de şikayetçi oldum. Darp raporunu da aldım" dedi. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadına şiddet
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