Bayram öncesi ilk 100 müşteriye bedava! Kampanyayı duyanlar mağazaya hücum etti, ortaya bu görüntüler çıktı

Karabük kent merkezinde bulunan bir halı mağazası yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yüzde 70’e varan indirim kampanyası öncesi ilk 100 müşteriye bedava halı vereceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru sonrası mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.

SAATLER ÖNCESİNDEN SIRAYA GİRDİLER

Saatler öncesinde mağaza önünde kaldırımda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar kampanya saatinin başlaması ile mağazaya giriş yaptı. Mağazanın üst katında bulunan ve paketlenmiş çeşitli ebatlardaki bedava halıları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiri ile kıyasıya mücadele etti.

BEDAVA OLMAYANLARI DA ALMAYA ÇALIŞTILAR

Kısa sürede bedava halıları alan vatandaşların yanı sıra bazı vatandaşlar yanlış halıları alıp getirmeye çalışınca görevlileri vatandaşları güçlükle ikna etti.

Mağaza sahibi Basri Başsallar, bayram öncesi kampanya yaptıklarını ve ilk 100 kişiye bedava halı verdiklerini söyleyerek, “ Alanlar sevindi, alamayanlar ise üzüldü. Halkın yararına yaptığımız bir kampanyamızdı. Kampanyalarımız zaman zaman devam edecek” dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





