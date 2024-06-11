HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bayram öncesi ilk 100 müşteriye bedava! Kampanyayı duyanlar mağazaya hücum etti, ortaya bu görüntüler çıktı

Bayram öncesi ilk 100 müşteriye bedava! Kampanyayı duyanlar mağazaya hücum etti, ortaya bu görüntüler çıktı

11.06.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir mağaza bayram öncesi bedava ürün kampanyası yapınca onlarca vatandaş adeta hücum etti. Mağazayı tıka basa dolduran vatandaşlar bedava ürünü alabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Bayram öncesi ilk 100 müşteriye bedava! Kampanyayı duyanlar mağazaya hücum etti, ortaya bu görüntüler çıktı

Karabük kent merkezinde bulunan bir halı mağazası yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yüzde 70’e varan indirim kampanyası öncesi ilk 100 müşteriye bedava halı vereceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru sonrası mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.

70394ebd-eb47-450b-9c97-9623719a69d7

SAATLER ÖNCESİNDEN SIRAYA GİRDİLER

Saatler öncesinde mağaza önünde kaldırımda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar kampanya saatinin başlaması ile mağazaya giriş yaptı. Mağazanın üst katında bulunan ve paketlenmiş çeşitli ebatlardaki bedava halıları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiri ile kıyasıya mücadele etti.

8b8e6159-a4b5-40e2-b277-244fde6a42fd

BEDAVA OLMAYANLARI DA ALMAYA ÇALIŞTILAR

Kısa sürede bedava halıları alan vatandaşların yanı sıra bazı vatandaşlar yanlış halıları alıp getirmeye çalışınca görevlileri vatandaşları güçlükle ikna etti.

4896d368-5523-4dbc-bdcb-a8a401a5e5cf

Mağaza sahibi Basri Başsallar, bayram öncesi kampanya yaptıklarını ve ilk 100 kişiye bedava halı verdiklerini söyleyerek, “ Alanlar sevindi, alamayanlar ise üzüldü. Halkın yararına yaptığımız bir kampanyamızdı. Kampanyalarımız zaman zaman devam edecek” dedi.

19965fee-ca1c-4057-9eb9-43e147c626bf

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın cesedi denizde bulunmuştu! Kan donduran detaylarGenç kızın cesedi denizde bulunmuştu! Kan donduran detaylar
Eski CHP'li milletvekili otelde gözaltına alındıEski CHP'li milletvekili otelde gözaltına alındı
Gizlice fotoğraflarını çekti, sosyal medyada dolaşıma soktu! O anlar ortaya çıktıGizlice fotoğraflarını çekti, sosyal medyada dolaşıma soktu! O anlar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı halı
En Çok Okunan Haberler
Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.