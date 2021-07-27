Bayram sonrası vaka sayıları artışa geçti! 5'ten 92'ye çıktı

Silvan ilçesinde son iki günde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine başvuru yapan 240 kişiden 92 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 120 kişiden 40 kişinin testi pozitif çıkarken, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafında ise 120 kişiden 52 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 38 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle ev karantinasına alındı.

(İHA)

