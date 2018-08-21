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Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.08.2018 08:46 | Son Güncelleme

Pek çok kişi Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak kabul edilince şehir dışına çıkmak için harekete geçti. Haftalar öncesinden yapılan planların ardından yola çıkan vatandaşlar, dikkatsizlik ve hız sonucu yaptıkları kazalarla ailelerine büyük acılar yaşattı.

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu azalmasına rağmen kazaların ardı arkası kesilmedi. Can kayıplarının artarak devam ettiği bayram kazalarında sadece arefe günü gece yarısına kadar 8 kişi hayatını kaybetti. İşte sadece 3 günde ortaya çıkan bilanço...

Bayram tatilinde ağır bilanço

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Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde trafik yoğunluğu azaldı ancak meydana gelen kazalarda can kayıpları devam etti. Arife günü gece yarısına kadar meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti 60 kişi de yaralandı.
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Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilin üçüncü gününde trafik yoğunluğunun azalmasına rağmen kazalarda can kayıpları devam etti, birçok ailenin bayramı zehir oldu.
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Arefe günü yani pazartesi günü öğleden sonra Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), Zonguldak, Uşak, Burdur, Kocaeli, Şanlıurfa ve Gümüşhane illerinde 12 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı.
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Arife günü meydana gelen 21 kazada ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, 60 kişi de yaralandı.
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Tatilin başladığı 17 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den Arife günü gece yarısına kadar meydana gelen toplam 67 kazada 51 kişi öldü, 244 kişi de yaralandı.
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İşte kazaların gün gün bilançosu:
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17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)
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18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)
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19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)
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20 Ağustos Pazartesi (Arife Günü) : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)
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TOPLAM: 51 ölü, 244 yaralı (67 kaza)
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Tatil bayram kurban bayramı trafik trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ALLAH; HAYVAN KESMENİZE GEREK YOK. KAN İSTİYOSANIZ ALIN SİZE KAN DİYOOO. İTALYANLAR DA ÇOK KEDİ ZEHİRLERLERMİŞ. ONLARA DA ALIN SİZE KÖPRÜ DEDİ. MUTLAKA HER CANLININ HAYAT HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLAYACAKSINIZ. İSTERSENİZ BÖYLE DEVAM EDİN. BENDEN SÖYLEMESİ CANIMLAR.
maalesef bu millet kudurdu.trafikte araba sürmeye korkar olduk altında lüks arç elinde telefon araba asfaltı adeta yarıyor.adamın umurunda değil.böyleleri için şu bayram günü denilmesi gerekmez ama A llah belanı versin veriyor da.
NATO KAFA NATO MERMER.
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