Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu azalmasına rağmen kazaların ardı arkası kesilmedi. Can kayıplarının artarak devam ettiği bayram kazalarında sadece arefe günü gece yarısına kadar 8 kişi hayatını kaybetti. İşte sadece 3 günde ortaya çıkan bilanço...

Bayram tatilinde ağır bilanço

1 / 11 Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde trafik yoğunluğu azaldı ancak meydana gelen kazalarda can kayıpları devam etti. Arife günü gece yarısına kadar meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti 60 kişi de yaralandı.

2 / 11 Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilin üçüncü gününde trafik yoğunluğunun azalmasına rağmen kazalarda can kayıpları devam etti, birçok ailenin bayramı zehir oldu.

3 / 11 Arefe günü yani pazartesi günü öğleden sonra Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), Zonguldak, Uşak, Burdur, Kocaeli, Şanlıurfa ve Gümüşhane illerinde 12 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı.

4 / 11 Arife günü meydana gelen 21 kazada ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, 60 kişi de yaralandı.

5 / 11 Tatilin başladığı 17 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den Arife günü gece yarısına kadar meydana gelen toplam 67 kazada 51 kişi öldü, 244 kişi de yaralandı.

6 / 11 İşte kazaların gün gün bilançosu:

7 / 11 17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

8 / 11 18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

9 / 11 19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

10 / 11 20 Ağustos Pazartesi (Arife Günü) : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)