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Bayram temizliği için olmazsa olmaz temizlik hilesi! Camlarınız ayna gibi olacak

26.06.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala bayram hazırlıkları da hız kazandı. Yılın ikinci dini bayramının arefe günü bu sene 27 Haziran tarihine denk geliyor. Bayram ise çarşamba günü başlayacak. Bayram temizliği yapmak isteyenler için olmazsa olmaz temizlik hilesi duyanları şaşırtıyor. İşte camlarınızı pırıl pırıl parlatacak o yöntem

Bayram temizliği için olmazsa olmaz temizlik hilesi! Camlarınız ayna gibi olacak

Bayram temizliği yapmak isteyenler temizlik hilelerini merak ediyorlar. Özellikle cam silmek bazı durumlarda zorlayıcı olabiliyor. Hem pencerelerde hem duşakabinde oluşan su lekelerini zorlamadan çıkartacak ufak öneriler bulunuyor. Püf noktalarını bildiğinizde leke kalmadan pırıl pırıl camlara sahip olabiliyorsunuz.

İŞTE MUCİZE SOLÜSYON TARİFİ

2 sb su
1 yk bulaşık deterjanı
Yarım sb sirke (beyaz sirke öncelikli olmakla beraber farklı bir sirke de tercih edilebilir.)

bayram-temizliği

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanını sprey bir şişenin içerisine alın. Daha sonra 2 su bardağı su ve yarım su bardağı sirkeyi üzerine dökün. Karışık hazır hale gelinceye kadar iyice sallayın.
Ardından toz bırakmayacak bir cam bezi ile silmeye başlayabilirsiniz.

cam

DUŞAKABİN VE BANYO AYNALARI İÇİN TEMİZLEYİCİ TARİF

Duşakabin camları ve banyo aynalarının temizliği de en az salonunuzdaki camların temizliği kadar önemli. Evde en çok su lekesi ve kireç barındıran bu noktaları uzun süre temiz tutmak için bu karışımı mutlaka hazırlayın. Bunun için;

Duşakabin camları ve banyo aynalarının temizliği için sirkeli suya birkaç damla gliserin eklerseniz yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını, su ve kireç lekelerinden korunmasını sağlayabilirsiniz.

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