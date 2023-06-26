Bayram temizliği için olmazsa olmaz temizlik hilesi! Camlarınız ayna gibi olacak

Bayram temizliği yapmak isteyenler temizlik hilelerini merak ediyorlar. Özellikle cam silmek bazı durumlarda zorlayıcı olabiliyor. Hem pencerelerde hem duşakabinde oluşan su lekelerini zorlamadan çıkartacak ufak öneriler bulunuyor. Püf noktalarını bildiğinizde leke kalmadan pırıl pırıl camlara sahip olabiliyorsunuz.

İŞTE MUCİZE SOLÜSYON TARİFİ

2 sb su

1 yk bulaşık deterjanı

Yarım sb sirke (beyaz sirke öncelikli olmakla beraber farklı bir sirke de tercih edilebilir.)

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanını sprey bir şişenin içerisine alın. Daha sonra 2 su bardağı su ve yarım su bardağı sirkeyi üzerine dökün. Karışık hazır hale gelinceye kadar iyice sallayın.

Ardından toz bırakmayacak bir cam bezi ile silmeye başlayabilirsiniz.

DUŞAKABİN VE BANYO AYNALARI İÇİN TEMİZLEYİCİ TARİF

Duşakabin camları ve banyo aynalarının temizliği de en az salonunuzdaki camların temizliği kadar önemli. Evde en çok su lekesi ve kireç barındıran bu noktaları uzun süre temiz tutmak için bu karışımı mutlaka hazırlayın. Bunun için;

Duşakabin camları ve banyo aynalarının temizliği için sirkeli suya birkaç damla gliserin eklerseniz yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını, su ve kireç lekelerinden korunmasını sağlayabilirsiniz.



