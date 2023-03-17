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Evini şımartmak isteyenlere en iyi Fakir robot süpürge ve alternatif modeller

15.03.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde, ev temizliği için kullanılan robotik cihazlar hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu robotlar, ev sahiplerinin zamanlarını ve enerjilerini tasarruf etmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda ev temizliği işini daha kolay ve verimli hale getiriyor. Bu cihazların en popüler örneklerinden biri de fakir robot süpürgeler. Fakir robot süpürgeler, otomatik olarak evdeki tozları, kırıntıları ve diğer kirleri toplamak için tasarlandı.

Evini şımartmak isteyenlere en iyi Fakir robot süpürge ve alternatif modeller

Fakir robot süpürgeler, ev temizliği işlemlerinde birçok avantaj sunan son teknoloji cihazlardır. Geleneksel süpürge ve mopların aksine, bu robotlar ev sahiplerine zaman ve enerji tasarrufu sağlarlar. Evde olmadığınız zamanlarda bile otomatik olarak çalışabilen fakir robot süpürgeler, evinizi temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bu robotlar genellikle ses seviyeleri çok düşük olduğundan, sessiz bir şekilde çalışırlar ve evinizdeki diğer faaliyetleri kesintiye uğratmazlar.

1. Evinizdeki kirleri otomatik olarak temizleyin: Fakir Robert II RS 710

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Fakir Robert II RS 710 robot süpürge, evlerdeki toz ve kiri temizlemek için otomatik olarak çalışıyor. 3 farklı temizlik modu sunuyor: Spiral, çizgi ve rastgele temizlik modu. Bu modlar sayesinde farklı ev tiplerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor.

Ürün, 6,5 cm yüksekliğiyle mobilyaların altından kolayca geçebilir. Sensörleri sayesinde engellere çarpmadan ve düşmeden hareket eder. 120 dakikaya kadar çalışabilen şarj edilebilir bir bataryaya sahip.

Fakir Robert II RS 710 robot süpürge, HEPA filtresi sayesinde havadaki tozları ve alerjenleri filtreler. Ayrıca, kolayca çıkarılabilen toz haznesi ile kolayca temizlenebilir.

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Fakir Robert II RS 710 robot süpürge evlerdeki toz ve kiri otomatik olarak temizlemek için harika bir seçenek olabilir.

Avantajları

  • Otomatik temizleme modları sayesinde kullanımı kolay ve pratik.
  • Çeşitli engel algılama sensörleri sayesinde evinizi zarar görmeden temizler.
  • 120 dakikaya kadar çalışabilen bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sağlar.
  • HEPA filtresi sayesinde evinizdeki toz, polen ve alerjenleri filtreler.
  • Düşük profilli tasarımı sayesinde mobilyaların altında ve dar alanlarda rahatça hareket edebilir.
  • Fırça ve filtre temizliği kolaydır.

Dezavantajları

  • Ses seviyesi diğer robot süpürgelere kıyasla biraz yüksek olabilir.
  • Bazı kullanıcılar, robotun engelleri algılamadığını ve bazı yerleri kaçırdığını bildirmişlerdir.
  • Bazı zemin türlerinde, özellikle halılar üzerinde, tam temizlik sağlayamayabilir.

Kullanıcı yorumları

  • "Harika bir robot süpürge. Gürültü seviyesi oldukça düşük ve kolay kullanılıyor. Banyo ve mutfak dahil evin her yerinde kullanıyoruz ve gerçekten iyi temizliyor. Kesinlikle öneriyorum!"

  • "Fakir Robert II RS 710 robot süpürgeyi birkaç aydır kullanıyoruz ve gerçekten memnunuz. Mobilyaların altında ve dar alanlarda bile rahatça hareket ediyor. Toz haznesi ve filtreleri kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir. Tekrar satın alırdım."
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2. Ev temizliğinde yeni bir çağ: Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge

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Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge, akıllı temizlik teknolojisi ile evinizdeki toz ve kiri temizlemek için tasarlanmış. Yüksek hassasiyetli sensörleri sayesinde, mobilyaların etrafından ve engellerin üzerinden kolayca hareket ediyor ve evinizin her yerine ulaşabiliyor.

Fırça başlığı, farklı yüzeyler için optimize edilmiş ve farklı zeminlerde etkili bir şekilde temizlik sağlıyor. Yüksek emiş gücü, toz ve kiri toplarken, HEPA filtresi sayesinde havada dolaşan alerjenleri de filtreliyor.

Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge, otomatik temizlik modları ile kullanımı kolay. Çeşitli sensörleri sayesinde engelleri algılar ve zarar görmeden temizlik yapıyor. 120 dakikaya kadar çalışabilen bataryası, uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca, uyku modu özelliği sayesinde sessiz bir şekilde çalışıyor ve gündüz veya gece herhangi bir saatte kullanılabiliyor.

Sonuç olarak, Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge, akıllı temizlik teknolojisi ve kolay kullanım özellikleri ile ev temizliğinde oldukça faydalı bir cihaz. Evinizdeki toz ve kirleri filtreleyerek, temiz hava solumanızı sağlıyor ve temizlik yaparken zamanınızı ve enerjinizi koruyor.

Avantajları

  • Akıllı temizlik teknolojisi sayesinde evinizi toz ve kirlerden temizler.
  • Farklı yüzeyler için optimize edilmiş fırça başlığı sayesinde etkili bir temizlik sağlar.
  • Yüksek emiş gücü ve HEPA filtresi sayesinde havada dolaşan alerjenleri de filtreler.
  • Otomatik temizlik modları ve çeşitli sensörleri sayesinde kolay kullanım sağlar.
  • Uzun süreli kullanım için 120 dakikaya kadar pil ömrü vardır.
  • Sessiz çalışma özelliği sayesinde rahatsızlık vermez.
  • Uyku modu özelliği sayesinde herhangi bir saatte kullanılabilir.

Dezavantajları

  • Zaman zaman fırça başlığındaki saç, tüy veya toz gibi materyallerin tıkanmasına neden olabilir.
  • Bazı kullanıcılar, daha geniş toz haznesi istediğini dile getirmişlerdir.
  • Yüksek eşiklerin üzerinden atlamakta zorlanabilir.

Kullanıcı yorumları

  • "Harika bir robot süpürge! İnanılmaz bir şekilde temizliyor ve farklı yüzeylerde bile çok iyi performans gösteriyor. Sensörleri de oldukça hassas ve hiçbir mobilyaya veya engelleyiciye zarar vermeden temizliyor. Pil ömrü de oldukça iyi ve sessiz çalışma özelliği sayesinde gündüz veya gece kullanılabilir. Kesinlikle tavsiye ederim!"

  • "Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge gerçekten işini çok iyi yapıyor. Evin her yerine ulaşarak toz ve kiri topluyor ve havada dolaşan alerjenleri filtreliyor. Otomatik modu sayesinde kullanımı da oldukça kolay ve pratik. Ayrıca sessiz çalışması da büyük bir avantaj. Kesinlikle öneririm!"
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Fakir robot süpürgelere alternatif ürünler

1. Robot süpürge ve mopun birleştiği nokta: Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Robot Süpürge

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Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Robot Süpürge, ev temizliği için oldukça etkili bir araç. Bu robot süpürge, güçlü emiş gücü sayesinde evinizi toz, kıl ve diğer kirleticilerden arındırır. Ayrıca, temizlik işlemini daha da kolaylaştırmak için hem süpürge hem de mop özelliği ile donatılmıştır.

Bu robot süpürge, akıllı navigasyon sistemi sayesinde engelleri ve mobilyaları algılayarak evin her köşesine ulaşabilir. Ayrıca, düşük gürültü seviyesi sayesinde sessiz bir temizlik sağlar ve programlanabilir zamanlama özelliği ile evinizi temizliğe hazırlayabilirsiniz.

Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Robot Süpürge, akıllı teknolojiye sahip bir ev temizleme aracı arayanlar için mükemmel bir seçim. Hem süpürge hem de mop özellikleri sayesinde evinizi kolayca temizleyebilir ve tüm kirlerden kurtulabilirsiniz.

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2. Akıllı ev temizliği için en iyi seçim: Roborock E4 Robot Süpürge

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Roborock E4 Robot Süpürge, güçlü emiş gücü sayesinde evinizi toz, kıl ve diğer kirleticilerden arındırır. Ayrıca, hassas algılama teknolojisi sayesinde evinizi temizlemek için en kısa ve en verimli yolunu seçer.

Roborock E4, özel bir yıkama tankı ve mop özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik sayesinde, robot süpürge evinizi önce süpürür, ardından da mop yaparak evinizin zeminlerini derinlemesine temizler. Ayrıca, programlanabilir zamanlama özelliği sayesinde, ev temizliğini programlayarak daha verimli bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Bu robot süpürge, akıllı navigasyon sistemi sayesinde engelleri ve mobilyaları algılayarak evin her köşesine ulaşabilir. Ayrıca, düşük gürültü seviyesi sayesinde sessiz bir temizlik sağlar.

Roborock E4 Robot Süpürge, akıllı teknolojiye sahip bir ev temizleme aracı arayanlar için mükemmel bir seçimdir.

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3. Yeni nesil ev temizliği: iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge

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iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge, özel bir temizlik istasyonuna sahip. Bu istasyon sayesinde süpürge topladığı toz ve kiri doğrudan toplama kutusuna boşaltıyor ve süpürgeyi kendisi temizliyor.

iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge, akıllı navigasyon sistemi sayesinde evinizi tarıyor ve en verimli temizleme yolunu seçiyor. Ayrıca, uyumlu mobil uygulaması sayesinde evinizi her zaman ve her yerden kontrol edebilirsiniz.

Roomba i7+ sahip olduğu özel çift iki katmanlı filtrelerele havayı temiz tutarak evinizdeki toz ve alerjenlerin sayısını azaltıyor.

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4. Akıllı evler için mükemmel bir temizlik aracı: Xiaomi Mi Vakum Akıllı Robot Süpürge

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Xiaomi Mi Vakum Akıllı Robot Süpürge, yüksek performanslı bir ev temizlik aracı. Bu robot süpürge, sahip olduğu çift sensör teknolojisi sayesinde evinizin tüm köşelerini temizliyor.

Xiaomi Mi Vakum Akıllı Robot Süpürge, akıllı navigasyon teknolojisi sayesinde engellere çarpmadan hareket edebiliyor ve evinizi tarayarak en etkili temizlik rotasını belirliyor.

Mi Vakum, 1800 Pa'lık yüksek emiş gücü sayesinde evinizi etkili bir şekilde temizliyor. Ek olarak, akıllı sensörleri sayesinde evinize uygun olarak ayarlanabilen emiş gücü ayarlarına da sahip. Ayrıca, 5200mAh kapasiteli pil sayesinde uzun süreli bir temizlik yapabilirsiniz.

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5. Evinizi temizliğe hazırlayın: Beko Robo-X 2.0 RS 8121 Robot Süpürge

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Beko Robo-X 2.0 RS 8121 Robot Süpürge, evinizi pratik bir şekilde temizleyebileceğiniz akıllı bir robot süpürge. Süpürge, zorlu bölgeleri, köşeleri ve kenarları temizlemek için özel olarak tasarlanmış 3 farklı temizleme moduna sahip.

Robo-X 2.0 ayrıca engel algılama sensörleri sayesinde mobilyalarınıza veya diğer eşyalarınıza zarar vermeden temizleyebilir. Dahası, robotun ses seviyesi oldukça düşük, böylece çalışırken evinizde rahatsızlık yaratmıyor.

Beko Robo-X 2.0 RS 8121, temizleme işlemini tamamladıktan sonra şarj istasyonuna otomatik olarak geri döner ve kendini şarj eder. Bu sayede, süpürgenizi manuel olarak şarj etmeniz gerekmez.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra, Beko Robo-X 2.0 RS 8121 Robot Süpürge uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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6. Temiz Hava İçin: Electrolux Pure i92 PI92-6DGM Robot Süpürge

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Electrolux Pure i92 PI92-6DGM, evlerdeki zorlu temizlik işlerini hafifletmek için tasarlanmış bir robot süpürge. Yüksek emiş gücü ve üstün filtreleme teknolojisi sayesinde, evinizdeki toz ve kirleri kolayca temizleyebilir.

PureFlow teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkararak daha fazla kiri toplar ve HEPA filtresi, evdeki hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, uygulama kontrolü sayesinde, cihazı uzaktan kontrol edebilir ve temizlik programlarını kişiselleştirebilirsiniz.

Cihazın engel tespit sensörleri sayesinde, mobilya ve diğer eşyaları algılayarak çarpışmaları önler ve evin her köşesinde etkili bir şekilde temizlik yapabilir. Ayrıca, temizlik işlemi bittiğinde şarj ünitesine kendiliğinden geri döner ve şarj olur.

Genel olarak, Electrolux Pure i92 PI92-6DGM Robot Süpürge, etkili temizlik performansı ve kullanım kolaylığı ile ev temizliği için harika bir seçenektir.

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7. Ev temizliğine yeni bir boyut: Grundig VCR 9031 Robot Süpürge

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Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge, evlerinizin temizliği için son derece kullanışlı bir ürün. Robot teknolojisi sayesinde zahmetsiz bir şekilde evinizi temizleyebilirsiniz. Üstelik ses seviyesi oldukça düşük, bu da rahatsız edici bir gürültü olmadan temizlik yapabilmenizi sağlıyor.

Bu robot süpürge, akıllı navigasyon teknolojisi sayesinde evinizin her köşesine kolayca erişebilir ve kirleri etkili bir şekilde toplayabilir. Ayrıca, engelleri algılayarak ve etrafınızdaki mobilyaların çizilmemesi için duvarlardan ve eşyalardan uzak durabilir.

Grundig VCR 9031, yüksek performanslı HEPA filtreleme sistemi sayesinde evinizdeki havanın kalitesini artırır ve alerjileri olan kişiler için son derece uygun bir seçenek olabilir. Ayrıca, temizleme işlemi bittikten sonra, robot süpürge şarj istasyonuna kendiliğinden döner ve şarj olur.

Tüm bu özellikleri ile Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge, evinizin temizliğini kolaylaştırmak ve sizi yormadan, zamanınızın büyük bir kısmını almadan tamamlamak için ideal bir seçenektir.

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8. Akıllı ve verimli temizlik: Fantom Galaxy Xy 38

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Fantom Galaxy Xy 38 Temizlik Robotu, evlerde kolay ve pratik bir temizlik yapmak isteyenler için ideal bir seçenek. Güçlü motoru sayesinde halılar ve diğer zeminlerde yüksek performans gösterirken, engelleri algılayarak çarpmadan temizlemesini sağlayan sensörleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Fantom Galaxy Xy 38, akıllı sensörleri sayesinde evin her köşesinde zorlu alanlara bile ulaşabilen özel tasarımlı bir robot süpürge. Ayrıca, halı tüylerini, saçları ve tozları emmek için özel olarak tasarlanmış güçlü emiş teknolojisi ile donatılmıştır.

Fantom Galaxy Xy 38, otomatik şarj istasyonu sayesinde kendi kendine şarj olabilen ve akıllı telefonlar ile uyumlu bir mobil uygulama sayesinde kolayca kontrol edilebilen bir robot süpürge olarak öne çıkıyor. Geniş toz haznesi ve sessiz çalışması da diğer önemli avantajları arasında yer alıyor.

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