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Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

01.12.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerin sık sık tozlanması ve bu nedenle tetiklenen alerjik reaksiyonlar, birçok kişinin en büyük dertleri arasında yer alıyor. Tozu önlemenin en iyi yolu ise emiş gücü yüksek, kaliteli bir elektrikli süpürge kullanmaktan geçiyor. Evinizde biriken toz problemini çözmek istiyorsanız alerji filtreli ve yüksek emiş gücüne sahip Philips süpürge modelleri sizi bekliyor! Gelin, bu ürünlere birlikte göz atalım.

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

İçindekiler

  • 1. Evinizde tertemiz bir hava oluşturun: Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge
  • 2. Tüm zeminlerde en iyi temizlik performansı için: Philips XB9125/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
  • 3. Tozları her açıdan yakalayan teknoloji: Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge
  • 4. Boşaltması kolay toz hazne teknolojisine sahip: Philips FC9331/07 Powerpro City PowerCyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge
  • 5. Pratik ve kolay kullanım arayanlara: Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge
  • 6. Uygun fiyatlı dikey şarjlı süpürge arayanlara: Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge
  • 7. En iyi emiş gücüne sahip toz torbasız süpürge modellerinden biri: Philips XB9185/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
  • 8. Toz torbasız temizliğin keyfine varın: Philips PowerPro Compact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
  • 9. Detaylı temizlik yapmak isteyenlere: Philips Xb9145/07 Marathon Ultimate Toz Torbasız Süpürge

Evde oluşan tozlardan, alerji yapan akarlardan ve sık sık süpürge yapmaktan sıkıldınız mı? Son teknolojiyi kullanan Philips marka elektrikli ve şarjlı süpürgeler, yüksek emiş gücü sayesinde bütün tozları içerisine hapsediyor. Böylece tozların dışarı çıkmasını önleyerek evinizin havasını temizliyor. İşte karşınızda evinizi tozdan arındıracak ve yerleri pırıl pırıl yapacak en iyi Philips süpürge modelleri!

1. Evinizde tertemiz bir hava oluşturun: Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

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Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge, yüksek emiş gücü ve toz torbasız pratik kullanımıyla herkesin beğenisini kazanan ürünler arasında yer alıyor. Philips süpürge olumlu yorumları ve yüksek puanıyla öne çıkıyor. Cihaz, içerisine aldığı havayı %99,9 oranında filtre ederek polen, hayvan tüyleri ve ev tozları gibi istenmeyen maddelerden arındırıyor. Arka kısımdan çıkan hava tamamen temizlenmiş olarak ortama veriliyor. Alerji kilit teknolojisi kullanan süpürge, çalıştırılma esnasında toz haznesinin tamamen kilitli ve sızdırmaz olduğunu kontrol ediyor, herhangi bir problem olması hâlinde kullanıcıyı uyarıyor.

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2. Tüm zeminlerde en iyi temizlik performansı için: Philips XB9125/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

Philips'in en iyi süpürgesi olmaya aday Philips XB9125/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, PowerCyclone 10 teknolojisi sayesinde yüksek emiş gücü vadediyor. Bu özelliğini NanoClean teknolojisiyle birleştiren ürün, en ince ve gözle görülmesi dahi zor olan tozları hızlı bir şekilde emiyor. Kullanılan zemin fark etmeksizin yumuşak veya sert bütün yüzeylerde maksimum performans sunuyor. Süpürgenin hava çıkışında yer alan H13 alerji filtresi ise en ince tozları dahi tutarak evinizin havasının her zaman temiz kalmasını sağlıyor. Triactive LED başlık üzerinde yer alan ışıklar, gözden kaçan tozları yakalamanızı sağlıyor.

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3. Tozları her açıdan yakalayan teknoloji: Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge, Philips süpürge karşılaştırmalarında en çok merak edilen modellerden biri. Tek seferde 125 metrekare alanı süpürebilen ürün, şarjı bitmeden tüm evin temizliğini kolayca tamamlamanızı sağlıyor. Özel başlık teknolojisi; klasik süpürgelerin başlığı gibi sadece önden değil, 360 derece olarak her yönden tozu çekebiliyor. Başlık üzerinde yer alan LED ışıklar, temizlik esnasında gözden kaçan tozları açığa çıkarıyor. PowerCyclone 10 teknolojisi ise hava akışını kontrol ederek %30 daha fazla emiş gücü sağlayarak çalışma süresini uzatıyor.

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4. Boşaltması kolay toz hazne teknolojisine sahip: Philips FC9331/07 Powerpro City PowerCyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

Philips FC9331/07 Powerpro City PowerCyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge, Philips süpürge modelleri arasında avantajlı fiyatıyla ön plana çıkan ürünlerden biri. Oldukça pratik kullanıma sahip olan süpürgenin haznesi, tek elle tozları çöp kovasına dökme imkânı veriyor. Özenle tasarlanan hazne, boşaltma esnasında etrafa toz saçılmasını önlüyor. Ayrıca PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde emdiği havayı hazne içerisinde hızlandırarak eğimli platformlara sürüklüyor. Böylelikle havada bulunan tozu etkili etkili bir şekilde ayrıştırıyor. Rahat kullanılan süpürgenin ActiveLock özelliği sayesinde borusu ve diğer parçaları birbirine kolayca bağlanıyor.

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5. Pratik ve kolay kullanım arayanlara: Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

"En iyi Philips elektrik süpürgesi hangisi?" diye merak ediyorsanız harika bir öneriyle karşınızdayız! Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge, temizlikte pratik bir ürün arayanlar için harika bir seçenek. Toplamda 65 dakika boyunca kesintisiz süpürme işlemi yapabilen ürünün dijital ekranından çalışma hızı ve kalan şarj süresi anlık olarak görülebilir. PowerBlade dijital motoru hızlı ve güçlü çalışırken PowerCyclone 8 teknolojisi ise bataryadan tasarruf yapmasını sağlar. Mobilya ve duvar dipleri gibi girilmesi zor noktalarda dahi toz bırakmadan detaylı bir temizlik yapmak istiyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

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6. Uygun fiyatlı dikey şarjlı süpürge arayanlara: Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

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Koltuk altları gibi erişilmesi zor olan her noktaya kolay bir şekilde erişme imkânı sağlayacak bir süpürge arıyorsanız Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge, tam size göre. Süpürge normal modda 40, turbo modunda ise 20 dakika boyunca çalışarak evinizin her noktasını kesintisiz temizleyebilir. Özel başlık tasarımı, 180 derecelik bir açıyla emiş sağlar ve ortamdaki bütün tozları çeker. Geniş açıyla emiş yapabildiği için sizi fazladan hareket etmekten kurtarır ve temizliğin daha kısa sürmesine yardımcı olur. Ulaşması zor yerleri temizlemek için fırça aparatı ile gelir.

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7. En iyi emiş gücüne sahip toz torbasız süpürge modellerinden biri: Philips XB9185/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

En yüksek emiş gücü sağlayan modeller arasında yer alan Philips XB9185/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, markanın en iyi performans sergileyen ürünlerinden biri. Hava akış hareketlerini eşsiz bir şekilde yöneten ürün, bu sayede tozları havadan arındırarak hazneye hapsediyor. Aynı havayı daha sonra Allergy H13 filtresine yönlendirerek havanın içerisinde yer alan tozların %99,9'unun süpürge içerisinde tutulmasını sağlıyor. Enerji tasarrufu yapmak için otomatik açılma ve kapanma özelliğine sahip süpürgeyi kullanmayı bıraktığınız an cihaz, kendini otomatik olarak duruyor. Harika, değil mi?

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8. Toz torbasız temizliğin keyfine varın: Philips PowerPro Compact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

Rahat ve kolay bir şekilde evin her yüzeyini temizlemek isteyenler için Philips PowerPro Compact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ideal bir seçenek olabilir. Özellikle parke, halı ve seramik gibi evlerde sık bulunan yüzeylerde iyi performans veren ürün, PowerCyclone 4 teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde hava akışını hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirirken özel cyclone yapısı, tozların havadan ayrışmasını sağlıyor. Triactive 3 başlığına da sahip olan süpürge, halı gibi yumuşak yüzeylerde üç yönlü hareket sunarak en diplerde biriken tozlardan evinizi arındırıyor.

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9. Detaylı temizlik yapmak isteyenlere: Philips Xb9145/07 Marathon Ultimate Toz Torbasız Süpürge

Ev temizliğine önem verenler için en iyi Philips marka süpürgeler

Philips Xb9145/07 Marathon Ultimate Toz Torbasız Süpürge, "En iyi Philips süpürge hangisi?" denildiğinde ilk önerilebilecek modellerden biri. Modelin NanoClean teknolojisi, evdeki en ince tozların bile toplamasını sağlıyor. Ayrıca ürünün çıkarılabilir toz haznesi, kirleri direkt olarak çöpe boşaltmak için gövdeden ayrılabiliyor. Böylelikle tozların ev içerisine dağılması önleniyor. Ürün detaylı temizlik için birçok başlığa sahip. Böylelikle çeşitli yüzeylere uygun, farklı başlıklar kullanarak daha etkili temizlik yapma imkânı bulabiliyorsunuz. Kolunda yer alan butonlar ise süpürgeyi pratik bir şekilde kullanmayı sağlıyor.

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