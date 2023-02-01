Temizlik çılgınları için uzun ömürlü ve etkili en iyi toz torbasız elektrikli süpürgeler

Toz torbasız süpürgeler cyclone teknolojisi ile havayı yüksek hızlarda döndürerek katı parçaların ve tozların havadan ayrışmasını sağlıyor. Askıda kalan ince tozları, polen ve akarları ise filtreden geçiyor, onların tekrar dışarı çıkmasına izin vermiyor. Bu sayede hem evinizin havasını temizleyen hem motorunu koruyan toz torbasız süpürgeler, evdeki en iyi temizlik yardımcınız olmaya aday! Birbirinden harika en iyi toz torbasız süpürge modellerini merak ediyorsanız gelin, seçenekleri beraber değerlendirelim.

1. Tozların hepsini hapsediyor: Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

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En iyi toz torbasız elektrikli süpürge modelleri arasında yer alan Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 750 Watt motor gücüne sahip. Model, yüksek emiş kabiliyetiyle 2300 Watt gücüne eş değer temizlik yapabiliyor. Bu sayede evinizde yer alan en ince tozları dahi kolaylıkla içine alıyor. Süpürgenin hava çıkış kısmında yer alan HEPA 13 filtresi ise tozların %99,98'ini tutarak evinizde mükemmel bir temizlik sağlıyor. 2,7 litre hacminde geniş bir toz haznesine sahip olan ürün, toz haznesi göstergesi ile dolduğu zaman sizi uyarmayı da ihmal etmiyor.

2. Tozlara geçiş yok: Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge

Toz torbasız elektrikli süpürge tavsiyesi arayanlar için en ideal seçeneklerden biri olan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge, üstün yetenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Philips markasının en iyi ürünlerinden olan model, TriActive+ 3 özelliğine sahip. Böylelikle süpürgenin başlığı ön, arka ve yanlardan tozları içine çekerek üç farklı yönden emiş gerçekleştiriyor. Bu da daha iyi ve verimli temizlik sağlıyor. Süpürge aynı zamanda içinde yer alan alerji H13 filtre ile tozların neredeyse tamamını hapsediyor. Eğer tozlara karşı alerjiniz varsa ürünü incelemenizde yarar var.

3. Kısa sürede etkili temizlik: Arnica Tesla Premium Ergo Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Eviniz çok tozlanıyor ve sık sık süpürge yapmak zorunda kalıyorsanız Arnica Tesla Premium Ergo Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, tam size göre! Toplam üç litre toz haznesi olan cihaz, bu sayede uzun süre hazneyi boşaltmadan temizlik yapma imkânı tanıyor. Tam 750 Watt gücünde çalışan motoru, ortamdaki bütün tozları hızla içerisine çekerek evinizi tertemiz yapıyor. HEPA 13 filtreye sahip olduğu için içeriye giren tozları hapseden ürün, evinizin havasını da temizliyor. Üstelik cihazda temizlik yaparken pratiklik arayanlar için koldan kumanda imkânı mevcut.

4. Uygun fiyatıyla bütçenizi zorlamayacak: Fakir Ranger Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Fakir Ranger Toz Torbasız Elektrikli Süpürge en ucuz seçenekler arasında yer alan harika bir model. Ürün, cyclone teknolojisi sayesinde tozları döndürerek havadan ayrıştırıyor. Bu özellik zemindeki tozları çekerken odanın içerisindeki havayı da temizlemeyi ihmal etmiyor. Hava çıkış kısmında yer alan HEPA filtreye takılan tozlar ise bir daha evinizin içerisine dağılmıyor. Yalnızca 77,8 desibel ses çıkaran süpürge, minimum seviyede gürültü oluşturarak günün her saatinde rahatlıkla kullanma imkânı sağlıyor. Model, 890 Watt gücünde çalışan uzun ömürlü motoruyla evinizde temizliği yeniden tanımlıyor.

5. Dört litre toz torbası haznesine sahip: Fakir Flipper Impact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Toz torbalı süpürgeyle temizlik yaptıktan sonra havada uçuşan tozlardan sıkıldıysanız artık torbasız süpürge teknolojisine göz atmanın zamanı gelmiş olabilir. En iyi toz torbasız elektrik süpürgesi yorumlarına sahip olan modellerden Fakir Flipper Impact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, göz atmanız gereken ürünlerden biri. Model, kullandığı cyclone teknolojisi tozların havadan ayrışarak hazne içerisinde hapsolmasını sağladığı gibi HEPA filtre teknolojisiyle de tamamen tozlardan ayrıştırılmış havayı sistemden dışarı bırakıyor. Dört litre kapasiteli haznesi ise sizi sürekli hazne boşaltma derdinden kurtarıyor. Harika, değil mi?

6. Single cyclone teknolojisiyle tertemiz bir atmosfer: Hoover Chorus Toz Torbasız Süpürge

Hem uygun fiyatlı hem güçlü emiş gücüne sahip bir model arayışındaysanız Hoover Chorus Toz Torbasız Süpürge ile mutlaka tanışmalısınız. 2,5 litre toz haznesine sahip model; işlevsel aparatları ve ergonomik tasarımıyla rahat kullanılıyor. "Toz torbasız elektrikli süpürge nasıl temizlenir?" derseniz hemen anlatalım. Özel tasarımlı haznesi, tek tuşla etrafı kirletmeden boşaltılıyor. Bu sayede tertemiz yaptığınız eve tekrardan dağılmış toz zerreleri ile karşılaşmıyorsunuz. Single cyclone teknolojisi kullanan ürün, hava ile tozları birbirinden ayırarak evinizin daha temiz olmasını sağlıyor. Siz de ürünü tercih ederek evi süpürme sıklığınızı azaltabilir, ailenize ve kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

7. Alerjisi olanlara ideal bir seçenek: Electrolux EUFC8ALRGY UltraFlex Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Dört aşamalı bir sisteme sahip olan Electrolux EUFC8ALRGY UltraFlex Toz Torbasız Elektrikli Süpürge; polen, küf, akar ve alerjenler gibi en küçük istenmeyen nesneleri dahi evinizden uzaklaştırıyor. Bu sayede alerjik reaksiyon riskleri azalıyor. Özellikle toza alerjisi olanlar tarafından tercih edilen ürün, HEPA filtre ile donatıldığı için bebekli aileler ve evcil hayvan besleyenler için de uygun. Üstelik sahip olduğu filtreyi akan su altında temizleyerek tekrar tekrar kullanmak mümkün. Toz haznesi ise doğrudan temas etmeden boşaltılabiliyor. Halıdan koltuklara ve sert zeminlere kadar hemen her yüzeyde kullanılabilen bu modeli kaçırmayın!

8. Sessiz bir ortamda temizlik yapmak isteyenlere: Electrolux Pure C9 PC91-ALRG Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Temizlik yaparken çok ses çıkaran ürünleri tercih etmiyorsanız Electrolux Pure C9 PC91-ALRG Toz Torbasız Elektrikli Süpürge'ye mutlaka göz atmalısınız. Cihazın yedi aşamalı muhteşem cyclone sistemi havayı üç boyutlu özel bir filtreye tabi tutuyor. Bu sayede süpürge daha sessiz çalışıyor. Emiş gücünü kaybetmediği gibi aynı zamanda havayı da tozlardan mükemmel bir şekilde ayırıyor. Standart makinelerden dört kat daha sessiz olan süpürge, rahat ulaşılabilen filtreleri sayesinde sizi bakım zahmetinden de kurtarıyor. Üstelik tek tuşla ayrılan toz haznesini kolayca boşaltabilirsiniz.

9. Geniş süpürme alanıyla daha az yorgunluk: ELECTROLUX Ultraflex EUFC81DB Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

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MultiRoom tasarımı ile 12 metreye kadar süpürme alanı sunan ELECTROLUX Ultraflex EUFC81DB Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, temizliği hızlıca bitirmek isteyenler için ideal bir ürün. Kullanışlı tasarımı ve büyük kauçuk tekerleri sayesinde kolay hareket ettirilen model, süpürme işlemi esnasında ekstra efor sarf etmenizi engeller. AutoFloor özelliği halı ve sert zeminler arasında geçişi otomatik yapmasını sağlar. Üstelik cihazda oldukça hijyenik bir toz toplama haznesi tasarımı mevcut. Böylece tozlara hiç temas etmeden hazneyi cihazdan kolayca ayırabilir ve tozları direkt çöpe boşaltabilirsiniz.

10. "Alacağım süpürge az yer kaplasın." diyorsanız: Johnson Cyclonik 700 Watt Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Verimli ve pratik tasarımıyla severek kullanacağınız Johnson Cyclonik 700 Watt Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, evinde fazla yeri bulunmayanlar için ideal bir seçenek. Cihazın özel cyclone teknolojisi havayı tozlardan ayırarak evinizde hijyen sağlar. Model, 700 Watt gücündeki motoruyla etkili bir temizlik vadeder. Çektiği havayı biri HEPA olmak üzere üç farklı filtreden geçirerek hem motoru hem evinizi temiz tutar. Otomatik kablo sarma makarası elektrik kablosunu saklayarak kablo dağınıklığını engeller. Düşük enerji tüketimi yapan modelle elektrikten de tasarruf edebilirsiniz.

11. Sadece zemini değil, evinizin havasını da temizleyin: Arnica ET14300 Tesla Premium Toz Hazneli Elektrikli Süpürge

Üç litre genişliğinde şeffaf toz haznesine sahip bir süpürge arıyorsanız Arnica ET14300 Tesla Premium Toz Hazneli Elektrikli Süpürge'yi incelemeden geçmeyin! 3'ü bir arada koruma sistemine sahip ürün, dik konuma dahi getirilse etrafındaki tozların dökülmesini engelliyor. Üzerinde yer alan HEPA filtre; içinden geçen havayı tamamen temizleyerek sadece halıyı değil, evinizin havasının da temizlenmesini sağlıyor. Motor koruma filtresi ise cihazın motorunu tozlardan koruyarak ömrünü uzatıyor. A sınıfı enerji tüketimi bulunan cihaz, bütçenize de destek oluyor. Daha ne olsun, değil mi?

12. Temizlik sırasında hareket özgürlüğü vadeden: Arnica Pika Mor Toz Hazneli Elektrikli Süpürge

Kullanım kolaylığı sağlaması açısından her türlü detay düşünülerek üretilen Arnica Pika Mor Toz Hazneli Elektrikli Süpürge, uygun fiyatıyla da en sevilen modellerden biri. AFS filtresiyle hem havayı temizliyor hem motora gelen tozları engelleyerek ürünün ömrünü uzatıyor. Uzun borusu 8 metreye kadar erişim imkânı sağlıyor. Böylelikle süpürme işlemi sırasında rahat hareket etmeyi sağlıyor. Ürünün şeffaf olarak tasarlanan toz haznesi yıkanabiliyor. Böylelikle tozları makineden tamamen uzaklaştırmak mümkün. Süpürge ile gelen dar uçlu boru ve koltuk temizleme gibi aparatları ise daha detaylı temizlik yapmak isteyenler için ideal.

13. Bütçe dostu bir model arayanlar için: Fantom Tr 8650 Turbo Toz Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge

Tam 4,5 litrelik devasa bir toz haznesine sahip olan Fantom Tr 8650 Turbo Toz Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge, evinizi tek seferde tertemiz yapıyor. Cihaz, multi cyclone özelliği sayesinde hava ve tozları birbirinden ayırıyor. Beş metrelik elektrik kablosu her yere kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlarken süpürge ile gelen süpürücü gövde, kenar köşe ve koltuk döşeme temizleme aparatları ise daha etkili temizlik imkânı sağlıyor. "En iyi toz torbasız elektrik süpürgesi hangisi?" diye merak ediyorsanız cihazı incelemeden alacağınız modele karar vermeyin, deriz!

14. Rahat kullanılan: Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge

Temizliği daha kolay bir hâle getiren Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge, işiniz bittikten sonra dahi size pratik özellikler sunuyor. Easy catch kablo sistemi, tuşa basmaya gerek kalmadan çek bırak yöntemiyle kablonun tek hareketle toplanmasını sağlıyor. Süpürge çalışırken ise easy click açma kapama mekanizması kullanılıyor. Geniş ve büyük kauçuk tekerlekleri infinity teknolojisine sahip. Temizlik yaparken daha az yorulmanızı sağlayan bu teknoloji, cihazın hareket kabiliyetini artırıyor. 899 Watt motor gücüyle etrafındaki bütün tozları içerisine çekiyor. Tek tuşla ayrılan haznesi ise tozların etrafa saçılmadan direkt çöpe atılmasına imkân veriyor.

15. "En iyi toz torbasız elektrikli süpürge hangisi?" diye merak edenlere: Arnica Mila Antrasit Toz Hazneli Elektrikli Süpürge

Enerji verimliliğine önem verenler için en ideal seçeneklerden biri de Arnica Mila Antrasit Toz Hazneli Elektrikli Süpürge. AAA sınıfı enerji verimliliğine sahip olan ürün, düşük enerji tüketimiyle bütçenize destek oluyor. Yıkanabilir HEPA 13 filtresi hem tozların dışarı çıkmasını engelliyor hem filtrenin defalarca kullanılmasına imkân tanıyor. Cihazın cyclone max özelliği, emiş gücünü maksimuma çıkarırken turbo fırçalı başlığı ise halılarda biriken hayvan tüyü ve saçları tamamen ortadan kaldırıyor. 750 Watt gücünde çalışan motoru, şık görüntüsü ve 2,5 litre toz haznesi ile evdeki en iyi yardımcınız olmaya aday bu ürüne mutlaka bir şans tanıyın.