Sonuca çok şaşıracaksınız: Robot süpürgeler mi yoksa el süpürgeleri mi daha iyi temizliyor?

Robot süpürge veya el süpürgesi fark etmeksizin her iki üründen şikâyet eden veya memnun olan birilerini bulmak mümkün. Kimisi el süpürgesinin emiş gücünü seviyor kimisi robot süpürgenin evde yokken evi temizleyebilme özelliğine hayran. Hangisi daha iyi, karar vermek oldukça zor. Eğer siz de henüz bir karara varmadıysanız gelin, robot süpürgeleri mi yoksa el süpürgeleri mi daha iyi temizliyor konusunu detaylı bir şekilde irdeleyelim.

Hangisinin emiş gücü daha iyi?

Robot ve el süpürgelerinin en çok kıyaslandığı noktalardan biri, emiş gücü. Robot süpürgeler her ne kadar turbo modu olsa da belli bir seviyeye kadar emiş gücü sağlayabiliyor. Tabii emiş gücü zayıf gibi görünse de altında dönen ve yan tarafındaki tozları önüne alan fırçasıyla oldukça yeterli bir şekilde temizlik yapabiliyor. El süpürgeleri ise robot süpürgelerden daha büyük motora sahip olduğu için daha fazla emiş gücü sergileyebiliyor. Bu sayede daha fazla tozu tek seferde çekme imkânı sağlıyor.

Toz haznesi büyüklüğü hangisinde daha fazla?

Toz haznesinin büyüklüğü, süpürge seçerken önem verilen konular arasında yer alıyor. Toz haznesi ne kadar çabuk dolarsa haznenin o kadar sık temizlemesi gerekiyor. Robot süpürgeler tasarımları nedeniyle küçük toz haznesine sahip. El süpürgeleri ise çok geniş ve defalarca kullanılabilecek seviyede bir hazne bulunduruyor. Yeni nesil şarjlı dikey süpürgelerde de robot süpürge benzeri bir toz haznesi görmek mümkün. Her hâlükârda toz torbasız bir ürün kullanıyorsanız her süpürme sonrası haznenin temizlenmesi, süpürgenin performansını korumak ve artırmak için etkili oluyor. Üstelik bunu kendi başına yapabilen robot süpürgeler de mevcut. Örneğin Yeedi Mop Station Akıllı Mop İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge, bu işi kendi başına hallediyor. Her temizlik sonrasında şarj olurken içerisindeki tozları boşaltıyor, alt silme bezini temizliyor. Size de sadece keyif yapmak kalıyor.

Hangisi köşeleri daha iyi temizler?

Temizlik yaparken insanı en çok yoran noktalar arasında köşeler yer alıyor. Köşeler genellikle ulaşması zor ve gözden kaçan kirlerle dolu oluyor. Buralarda kalan tozlar zaman içinde eve dağılarak ortamın kısa sürede kirlenmesine neden oluyor. Robot süpürgelerde bunu önlemek için yan fırça bulunuyor. Bu parça sürekli dönerek köşe ve kenarlardaki toz ve kirleri süpürgenin önüne itiyor. Böylelikle kolaylıkla haznesine çekebiliyor. El süpürgelerinde ise başlık tipleri köşelere göre dizayn edilebiliyor. Son zamanlarda ilgi gören bir diğer özellik ise el süpürgelerinin başlıklarına LED ışık eklenmesi. Bu sayede köşelerde kalan kirler daha rahat görülebiliyor ve derinlemesine temizlik yapılıyor.

Koltuk altlarını temizlerken hangi model daha iyi?

Koltuk, yatak ve dolap altlarının temizliği her zaman problem olan noktalar. Robot süpürgeler bu problemi kendi başına çözse de zaman zaman yeterli olamayabiliyorlar. Robot süpürgeler koltuk veya dolapların yeteri kadar yüksekte olması hâlinde burada yer alan tozları tamamen temizleyebiliyor. Fakat bazı koltuk ve dolaplar süpürgenin geçebileceği kadar alan tanımadığında robot süpürgeler buraların temizliğinde yetersiz kalıyor. Bu durumda yeni nesil şarjlı dikey el süpürgeleri başarılı performansı sergiliyor. Çok açılı dönen başlıklar ve gövdesi size bu alanlara kolay bir şekilde erişme imkânı tanıyor. Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge gibi modeller üstün manevra kabiliyetiyle her alana rahat bir şekilde ulaşıyor.

Sadece yerleri süpürmek yeterli mi?

Her ne kadar toz ve kirlerin birçoğu halılarda birikse de sadece onları temizlemek yetmiyor. Ev içinde iyi bir temizlik için koltuk üstleri, sandalyeler, kapı eşikleri ve daha birçok alanı süpürerek tozdan arındırmak gerekiyor. Robot süpürgeler tasarımları gereği sadece düz zeminleri ve halıları süpürebiliyor. Hatta evinizde bolca eşik varsa robot süpürgenin veriminin düşmesi de olası. Fakat el süpürgeleri her alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu ürünler duvarların, tavanın, masa ve koltukların tozunu almakta zorlanmıyor. Bu sayede evinizde tam olarak temiz bir hava yaratmak mümkün oluyor.

Şarjlı ürünlere güvenmiyor musunuz?

Her ne kadar pil performansı her geçen gün gelişse de şarjlı ürünlere sıcak bakmayanlar da mevcut. Bunun en büyük sebebi ise bir saatlik çalışma performansı sonrasında en az üç saatlik şarj süresinin gerekmesi. Batarya seviyesi düştükçe süpürge performansında da düşüş meydana gelebiliyor. Kimi markalar bunu yedek pil ile çözmeye çalışsa da bazıları Electrolux Pure C9 PC91-ALRG Toz Torbasız Elektrikli Süpürge gibi ürünleri tercih ediyor. Zahmetsiz çöp boşaltma sistemi, yedi filtreli toz kaçırmayan mekanizması ve sessiz çalışma özelliği bulunan bu süpürge; evinizdeki hiçbir tozun kaçmasına izin vermiyor.

Filtreleme ne kadar önemli?

Süpürge yaparken her ne kadar her alanda toz bırakmadan temizlemeye çalışsanız da önemli bir noktayı kaçırıyor olabilirsiniz. Eğer kullandığınız süpürge mikrofiltre özelliğine sahip değilse bu durumda tozların bir kısmı arkanızdan tekrar eve dağılıyor olabilir. Bu sebeple süpürge alırken bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Robot süpürgelerde toz haznesi arkasına yerleştirilen mikro filtre, birçok ince tozu tutabiliyor. Yeni nesil el süpürgeleri de çok aşamalı filtre sistemleriyle bu konuda daha iyi bir performans sergileyebiliyor.

Robot süpürge ve elektrikli süpürgeler arasından kullanıcıların en beğendiği modelleri sizin için seçtik!

1. En iyisini isteyenlere: Xiaomi Mi Vakumlu Temizleyici Paspas 2 Pro+

Robot süpürge severlerin en çok tercih ettiği markalardan Xiaomi robot süpürgelerin en yeni modellerinden biri Mi Vakumlu Temizleyici Paspas 2 Pro+ kullanıcılarından tam not alıyor. Wi-Fi bağlantılı ürününde imprint haritalama sistemi bulunuyor. Temiz tabanlı otomatik kir temizleme sistemiyle kendi toz haznesini otomatik olarak boşaltan cihaz aynı zamanda şarjının bittiğini fark edip şarj ünitesine kendi gidiyor. App üzerinden uzaktan kontrol edilebilen Xiaomi Mi Vakumlu Temizleyici Paspas 2 Pro+, belli saatler içerisinde çalışması için ayarlanabiliyor. Yükseklik algılama sensörü sayesinde merdivenden ya da yüksekten düşmeyen cihaz çok katlı evlerde de güvenle kullanılabiliyor.

2. Torbasız süpürge konforuyla tanışın: Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, pratik yönleri ve üstün özellikleriyle en iyi elektrik süpürgesi olmaya aday. Trayclean teknolojisi sayesinde ürünün tek hamlede çıkarılan toz haznesi, etrafı kirletmeden boşaltılabilir. Böylelikle hiçbir şekilde tozla temas etmeden temizliği bitirebilirsiniz. Evinde tek zerre bile toz istemeyenler için ideal olan ürün, HEPA 13 filtresi sayesinde %99.8 oranında tozları tutarak evinizin her daim temiz kalmasını sağlar. Kompakt bir yapıya sahip süpürge, hem halıda hem sert zeminlerde kolay bir şekilde kullanılabilir.

3. Üst seviye emiş gücü: Roborock Q7 Max Plus Akıllı Robot Süpürge

Beyaz renkli robot süpürgelerden hoşlananlar için ideal bir seçenek olan Roborock Q7 Max Plus Akıllı Robot Süpürge, zarif tasarımının yanı sıra başarılı özellikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcı yorumlarında robot süpürge kurulumunun son derece kolay olduğu ve pratik bir kullanım sunması bahsediliyor. Kauçuk malzemelerden üretilen dayanıklı fırçaya sahip model, güçlü vakum akışı ile toz ve pislikleri kolayca yakalayabiliyor. Mobil uygulama üzerinden rahatlıkla etkili şekilde kontrol edilebiliyor. Uygulama üzerinden robot süpürgenin girmesi istenmeyen alanlar için görünmez duvar oluşturulabiliyor.

4. En iyi elektrik süpürgesi denince akla onun adı gelir: DYSON V15 Detect

DYSON V15 Detect, üstün özellikleri ile kullanıcıları kendisine hayran bırakan süpürgeler arasında yer alır. Lazer başlığı ile kullanıcıya yardımcı olan Dyson markalı süpürge, gözle görülmeyen mikroskobik tozları dahi açığa çıkararak evinizden uzaklaştırır. Akıllı teknoloji ile donatılan ürün, toz partiküllerinin boyutlarını ölçer ve sayısını otomatik olarak hesaplar. Bu sayede emiş gücünü otomatik olarak ayarlayarak en iyi seviyede temizlik yapmanızı sağlarken batarya süresini de uzatır. Üzerinde yer alan LCD ekran, anlık olarak kullanıcıya temizliğin gidişatı ve kalan süre hakkında bilgi verir.

5. Yüksek emiş gücü: Arzum AR4071 Clean Force Cyclone 890 W Filtreli Toz Torbasız Elektirikli Süpürge

Elektronik emiş gücü ayarıyla oldukça pratik kullanıma sahip Arzum AR4071 Clean Force Cyclone 890 W Filtreli Toz Torbasız Elektirikli Süpürge, aldığı olumlu yorumlarla en iyi elektrik süpürgesi modelleri arasında yer alır. Kullanışlı yapısının yanında güçlü performansı ile kullanıcıların beğenisini kazanan süpürge, 890 Watt gücünde bir motora sahip. 1,8 litre toz haznesi hacmine sahip ürün, beş metre kablo uzunluğu sayesinde rahat şekilde kullanılabilir. 77 desibel gibi kabul edilebilir bir ses seviyesinde çalışması ile komşularınızı rahatsız etmeden her zaman kullanabilirsiniz.

