Evinizi tertemiz hale getirecek en iyi kablosuz süpürge modelleri

Piyasada pek çok modelde süpürge bulunuyor. Geniş ürün yelpazesi içinde karar vermekte zorlanıyorsanız öncelikle yaşam stilinizi ve alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Kablosuz şarj edilebilir süpürge modelleri herkes tarafından tercih ediliyor olsa da sunduğu ekstra özellikler bakımından farklılık gösteriyor. Sizin için hazırladığımız ürünleri inceleyerek hangi süpürgeye sahip olmanız gerektiğine kolayca karar verebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Yüksek teknoloj, üstün performans: Hoover H-FREE 100 Şarjlı Dikey Süpürge

Yaklaşık bir litre toz haznesine sahip en iyi kablosuz süpürgelerden biri olan Hoover H-FREE 100 Şarjlı Dikey Süpürge 40 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde temizlik yapmanızı sağlar. Ürün üzerine entegre edilen farklı başlıklar dar alanları rahatça temizlemenizi ve fırçalama gerektiren alanlarda da ürünü kullanabilmenizi mümkün kılar. Yerlerdeki tozları kontrol edebilmeniz için LED ışıklardan yararlanılan ürün, üstün performansıyla temizlik sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. Üstelik portatif olduğu için ekstra bir efor sarf etmenize de gerek kalmaz.

2. Alanının en iyilerinden: Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Kablosuz dikey süpürge tavsiyesi olarak sunulabilecek en iyi ürünlerden biri Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge. Üstün performansıyla ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların gözdesi hâline gelen ürün, 360° başlığı ile her taraftan toz toplayabiliyor. Başlığında yer alan LED aydınlatmalar, en ufak toz tanesini bile kaçırmamanızı sağlıyor. 65 dakikaya kadar şarj ömrü sunan ürün, tek şarj ile tüm evi süpürebilme imkânı tanıyor. Ürünün güvenli bir şekilde duvara montelenebilmesi için özel aparatları da beraberinde geliyor.

3. Kolay ve hızlı temizliğin aranan yardımcısı: Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

Yüksek çekim gücüyle toz zerresi bırakmayan Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge, 40 dakikadan fazla batarya ömrüne sahip. Dikey süpürge, ulaşılması bölgeler için de el süpürgesine dönüştürülebiliyor. Kompakt tasarım özelliklerine sahip ürün, temizlikte pratik olmayı sevenlerin gözdesi hâline geliyor. Normalin üzerinde kirli olan bölgeler için turbo başlığını kullanabilir, temizliği çok daha pratik hâle getirebilirsiniz. 700 mililitre toz haznesi tek elle temizlenebilme fonksiyonu sağlıyor. Hızlı ve pratik bir şekilde temizliğin keyfini yaşamak isteyenler bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

4. Her alanda, her yüzeyde etkili: Electrolux Ergorapido EER7ALLRGY 2'si1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Filtreli ve kablosuz özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulan Electrolux Ergorapido EER7ALLRGY 2'si1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge benzersiz özellikleriyle en çok tercih edilen şarj edilebilir süpürgeler arasında yer alıyor. En iyi kablosuz süpürge yorumlarıyla dikkatleri üzerine toplayan ürün, yanında sunulan BedPro başlığı ile yatak ve kanepe gibi kumaş yüzeylerin kolayca süpürülmesini sağlar. UV ışınlarıyla alerjen ve bakterilerin daha iyi görülüp temizlenmesine olanak sağlıyor. Özellikle evcil hayvan besleyenler için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca patentli BrushRollClean teknolojisine sahip fırçalarıyla saç toplama derdine son veriyor.

5. Görünen görünmeyen tüm zararlı etkenleri yok edin: Robx R8 4 in1 Islak ve Kuru Kablosuz Kendi Kendini Temizleyen UV Sterilizasyon Dikey Süpürge

Hem ıslak hem kuru temizliğe olanak sağlayan ürünlerden biri olan Robx R8 4 in1 Islak ve Kuru Kablosuz Kendi Kendini Temizleyen UV Sterilizasyon Dikey Süpürge, UV ışınlarıyla bakterileri öldürüyor. Geniş atık ve su tankı bulunan ürün, kablosuz ve hafif olmasıyla da zahmetsiz bir temizlik deneyimi yaşatıyor. Kendi kendini temizleyebilme özelliği bulunan süpürgede yer alan göstergeler ile süpürgenin mevcut durumlarını kontrol edebilirsiniz. Ürünün motoru hem kuru hem sulu kullanım için ekstra koruyuculuk sunuyor. Böylece detaylı temizlik konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarıyor.

6. Üç ayrı güç seviyesiyle: Xiaomi Süpürge G11 EU

“En iyi kablosuz süpürge hangisi?” sorusu yeni bir süpürge almak isteyenler için merak konusu. Bu soruya cevap olabilecek ürünlerden biri Xiaomi Süpürge G11 EU. Ürün, kablosuz süpürge tavsiyesi isteyenlere hızlı ve pratik temizlik sağlaması bakımından başarılı bir örnek olarak gösteriliyor. Toz torbasız bir hazneye sahip olan süpürge, atıkların rahatça boşaltılabilmesini sağlıyor. Gösterge ekranı üç ayrı güç seviyesini gösteriyor. Ürünün batarya ömrü ise bu üç farklı güç seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Model, Eco modu seçildiğinde 42 dakikaya kadar kullanılabilme özelliğine sahip.

7. Hepsi bir arada temizlik: Tineco iFloor 3 Akıllı Dikey Süpürge & Paspas

Hem paspas hem süpürge özelliğini bir arada sunan Tineco iFloor 3 Akıllı Dikey Süpürge & Paspas kompakt bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Az yer kaplıyor olması nedeniyle depolama alanı küçük mekânlar için oldukça ideal. Hem süpürme hem silme işlemi yapılabilecek nadir ürünlerden biri olan bu model, son yılların en iyi kablosuz süpürge adaylarından biri. Ürün yaklaşık 25 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor. Sessiz çalıştığı için hem çocukların hem de evcil hayvanların yanında rahatlıkla kullanılabiliyor.

8. Kablolardan kurtulun: Fakir Franky Şarjlı Süpürge

Tek kademeli çalışma prensibine sahip Fakir Franky Şarjli Süpürge, 140 Watt emiş gücüyle ev temizliğini kolaylaştırıyor. Ekstra aparatlarıyla zor alanlarda dahi en etkili sonuçları veren ürünün başlığında sert ya da kumaş yüzeylerdeki tozların daha iyi görünmesini sağlayan LED aydınlatmalar bulunuyor. Ürünün kablosuz ve hafif yapıda olması temizliği kolay bir hâle getirirken depolama alanı konusunda da yer tasarrufu sağlıyor. Özellikle evcil hayvanlara ya da küçük çocuklara sahip tüm kişilerin edinmesi gereken en önemli ev eşyalarından birinin bu ürün olduğunu söyleyebiliriz.

9. Her eve lazım: Philips XC8349/01 8000 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

80 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunan Philips XC8349/01 8000 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge, hem kuru hem ıslak kullanım özelliğine sahip. Silme ve süpürme işlemini bir arada yapabilen cihaza sahip olduktan sonra ayrıca temizlik mopları ve benzeri ürünleri edinmenize gerek kalmıyor. Ürün su haznesine deterjan eklenerek de kullanılabiliyor. Always Clean kaplamasıyla antibakteriyel özellik gösteren mikrofiber bezleri, temizlik sonrasında kötü koku ve bakteri oluşumunu engelliyor. LED aydınlatmaları da temizlik sırasında yüzeydeki kir ya da tozları kontrol edebilmenizi sağlıyor.

10. Toz torbasız özelliğiyle: Fakir Starky Hsa 252 Dikey Şarjlı Süpürge

Yaklaşık 55 dakikaya kadar çalışan ve kesintisiz temizlik imkânı sunan Fakir Starky Hsa 252 Dikey Şarjlı Süpürge, geleneksel tasarımlı süpürgelerin aksine toz torbasız bir özellikte. Toz torbasıyla uğraşmak ve ekstra masrafa girmek istemeyenler için oldukça ideal. Alanında en ucuz kablosuz süpürgelerden biri olan cihaz, uygun fiyatıyla bütçe dostu modeller arasında yer alıyor. Yanında sunulan fırçası yatak ya da koltuk gibi hassas kumaş özellikli yüzeyleri rahatça süpürmenize olanak tanıyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan bu süpürgeye mutlaka bir şans vermelisiniz.

11. İster evinizde ister aracınızda kullanın: Black&Decker Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi

Her seferinde büyük süpürgeler kullanmak yorucu ve zaman alan bir işe dönüşür. Bunun önüne geçmek için küçük alanların temizliği şarj edilebilir el süpürgeleri yardımıyla daha kolay yapılabilir. Yiyecek kırıntısından toza, kedi köpek tüylerine kadar yaşam alanınızdaki kirlerin kolayca süpürülmesini sağlayan Black&Decker Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi de o ürünlerden biri! Sadece evde, ofiste değil, araç içinde de kullanılabilen ürünün filtresi yıkanabilir ve değiştirilebilir özellikte. Üstelik hazne, tek elle kolayca boşaltılabiliyor. Toz haznesinin yarı şeffaf olması haznenin dolup dolmadığının rahatlıkla anlaşılmasını sağlıyor. Hafif ve kompakt tasarımlı bir ürün arayanlar bu şarjlı el süpürgesini değerlendirebilirler.

12. Günlük kullanımda ihtiyacınız olan: Johnson Fulmine Turbo Fırçalı Dik Şarjlı Süpürge

Maksimum güçte 20 dakikaya kadar çalışabilme süresine sahip olan Johnson Fulmine Turbo Fırçalı Dik Şarjlı Süpürge portatif, hafif ve yer kaplamayan özelliğe sahip. Az ses çıkaran cihaz, gündelik kullanıma uygun bir süpürge arayanlar için ideal bir seçenek. Fiyat performans açısından beklentiyi karşılayan süpürge üç farklı aparatıyla farklı alanların temizliğine olanak tanıyor. Özellikle kumaş yüzeylerde kullanımı kolaylaştırıcı aparatı sayesinde kanepe ve yatak gibi sık tozlanabilen yüzeylerdeki tozları ve saç tellerini kolayca alabiliyor. Evcil hayvan sahipleri için olmazsa olmaz ürünlerden biri olan bu süpürge bir şansı hak ediyor.

13. Hem hafif hem pratik: Grundig VCP 4830 2'si 1 arada Şarjlı Dikey Süpürge

40 dakikaya kadar çalışma süresi, 0,7 litre toz haznesi ve 180 Watt motor gücüyle beklentileri karşılayan kablosuz süpürgelerden Grundig VCP 4830 2'si 1 arada Şarjlı Dikey Süpürge, yaşam alanlarının olmazsa olmazları arasına girmeye aday. Hem kullanımı hem taşınması daha rahat olan bu ürün temizliği dert olmaktan çıkarıyor. Kullanıcılarından tam not alan model, gündelik temizlik ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek özellikler sunuyor. Siz de pratik kullanımıyla öne çıkan kablosuz süpürge arayışındaysanız bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

14. Sese karşı duyarlı olanlara: Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB 2'si1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Şık tasarıma sahip Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge, tasarımıyla ve gelişmiş özellikleriyle temizlik tutkunlarının yüzünü güldürmeyi başarıyor. Ürün, en sessiz kablosuz süpürge olma konusunda oldukça iddialı. Özellikle yüksek sese karşı duyarlı küçük çocukların veya evcil hayvanların bulunduğu evlerde rahatlıkla kullanılabilen bu cihaz, üç farklı güç ayarı ve 54 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Ürünün hafıza özelliği, en son hangi güçte çalıştığını biliyor ve tekrar çalıştırıldığında o ayarla temizlemeye başlıyor. Hem hava çıkış filtresi hem de toz filtresinin yıkanabilme özelliğine sahip olduğunu da ekleyelim.

15. Eviniz her daim temiz olsun: Karcher 1.198-620.0 VC 4 Cordless My Home Dikey 21,6 Volt Şarjlı Süpürge

Süper emiş gücüne sahip Karcher 1.198-620.0 VC 4 Cordless My Home Dikey 21,6 Volt Şarjlı Süpürge, 30 dakika aralıksız temizlik yapabiliyor. Dikey süpürge, sert yüzeylerde ve halılarda tozları, tüyleri, kırıntıları temizlemede başarılı bir performans gösteriyor. Duvar askısıyla birlikte gelen ürün, günlük kullanımda her an elinizin altında bulunarak size pratik bir kullanım olanağı sağlıyor. Yalnızca 2,3 kilogram ağırlığa sahip olan dikey süpürgenin manevra esnekliği onu evin her köşesine rahatlıkla ulaştırıyor.