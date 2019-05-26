HABER

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile pazarlar canlanırken, bayram tatlılarının içine konulan cevizler pazar tezgahlarını süslemeye başladı.Bayramda her evde yapılan çeşit çeşit tatlıların içine konulan cevizler pazarlarda yerini almaya başladı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile pazarlar canlanırken, bayram tatlılarının içine konulan cevizler pazar tezgahlarını süslemeye başladı.
Bayramda her evde yapılan çeşit çeşit tatlıların içine konulan cevizler pazarlarda yerini almaya başladı. Özellikle ev baklavasında bolca kullanılan cevize vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Pazarda tezgahlarda her keseye uygun ceviz bulmak mümkün. Yerli cevizler tükenirken, tezgahlarda Ukrayna ve Amerikan cevizleri bulunuyor. Kabukları kalın olan Ukrayna cevizleri kilosu 12 liradan satılırken, ince kabuklu Amerikan cevizleri ise 30 liradan alıcı buluyor.
Bursa Tuzpazarı’nda uzun yıllardır ceviz satışı yapan Kemal Ayaz, "Şuan pazarda satılan cevizlerin yüzde 90’ı ithal. Amerikan cinsi dediğimiz cevizler ince kabuklu, müşterinin tercihi o oluyor. Ama fiyat olarak bazı vatandaşlara yüksek geldiği için onlar fiyatı daha uygun olan Ukrayna cevizini tercih ediyor. Yerli cevizler Şubat ayında tükeniyor. Çok dikim var. Türkiye’de inşallah birkaç yıl sonra ithal cevize ihtiyaç kalmayacak. Ukrayna cevizleri 12 ile 14 liradan kilosu satılıyor. Amerikan cevizleri ise 30 liradan alıcı buluyor. İç ceviz ise kilosu 40 ile 55 liradan satılıyor. Cevizi vatandaşlar tatlıda kullanıyorlar. Şuan yoğun talep var. Bayramda baklava kültürü toplumumuzda oldukça yaygın, baklavada da bol ceviz kullanılıyor. Bizde satışlardan memnunuz" dedi.

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı

Bayram yaklaştı, pazarda tezgahlar cevizle doldu taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.