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Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin çalışma durumu ve saatleri!

09.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin çalışma durumu ve saatleri...

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin çalışma durumu ve saatleri!

Bayramda marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Bugün başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Peki Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı'nınh ilk günü marketlerin çalışma durumu ve saatleri...

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda zincir marketler rutin çalışma saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla zincir marketlerin bazı şubelerinin açılış ve kapanış saatlerinin farklılık göstereceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

2022 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin çoğu İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nda çalışıyor.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

BİM market zincirinin Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kapalı olması bekleniyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

A101'in Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı öngörülüyor. Öte yandan market çalışanlarının Kurban Bayramı'nın 2. gün ve 3. günü hizmet vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

ŞOK marketin boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, hicretin ikinci yılında ortaya çıkmıştır ve kurban ibadeti Hz. İbrahim ve oğlu arasında yaşanan bir olay sayesinde önem kazanmıştır.

Hz. İbrahim evinde bir gün uyuduğu esnada, rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görmüştür. Bu rüya üzerine Mekke'ye giden Hz. İbraim, oğlu İsmail'i annesinin yanında görmüştür.

Oğluna rüyasından bahseyen Hz. İbrahim, oğluna bir ip ve bir bıçak almasını söylemiştir ve oğlunu da alarak odun kesmeye çıktığını söylemiştir.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, vadiye doğru ilerlerken, şeytan insan kılığında Hz. İbrahim'in karşısına çıkmıştır ve Allah'ın bu emrini yerine getirmesin diye aklını çelmeye çalışmıştır. Fakat Hz. İbrahim bu oyuna inanmamıştır. Oğluna, rüyasını anlatan ve Allah için kendisini kurban ettiğini gördüğünü açıklayan Hz. İbrahim, oğlunun tepkisi ise oldukça şaşırtıcıdır.

İsmail bu duruma şöyle cevap vermiştir:

"Babacığım sana emrolunanı yap, babacığım! Beni kurban etmek istediğin zaman, beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı, bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Hem sen beni boğazlamak için yatırdığın zaman, yüzükoyun yatır, alnımı yere getir. Çünkü yüzüme bakınca kalbin incelir ve bu durumun Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım!"

Hz. İbrahim hazırlığını tamamlar ve oğlunu kurban edecekken Allah tarafından "Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdin, işte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, onu boğazla!" emredilmiştir.

Kurban ibadeti günümüze kadar bu dini değer ile ulaşmış ve korunmuştur. Allah'ın emrettiğini görevi en sevdiği olmasına rağmen geri çevirmeyen Hz. İbrahim'e bir ödül olurken; aynı zaman insanlık tarihinde de sürdürülebilir bir yardımlaşmanın anahtarı olmuştur.

Kurban Bayramı'nı et kesilen ve dağıtılan bir gün dizesi olarak görmek yerine, ihtiyaç sahiplerinin düşünüldüğü ve yardıma ihtiyacı olan insanların hatırlandığı; paylaşımların artırıldığı ve bereketli sofraların kurulduğu bir bayram olarak özemsemek gerekmektedir.

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