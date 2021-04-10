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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

10.04.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Ramazan ayına az bir zaman kala sokak kısıtlaması ve tam kapanmayla ilgili detayları merak ediyor. Milyonlarca kişi Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantıları sonrası çıkacak kararı bekliyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? İşte yanıtı...

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Koronavirüs vaka oranlarının artışıyla birlikte vatandaşlar Ramazan ayına az bir zaman kala sokak kısıtlaması ve tam kapanmayla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Milyonlarca kişi Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantıları sonrası çıkacak kararı merak ediyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasının ardından Ramazan yasakları ve önlemleri de öne çıkan başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklama yapmış ve Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin müşteri almayacağını, paket servis yapacağını bildirmişti. Alınan karara göre toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler de gerçekleştirilmeyecek. Tüm illerde risk kategorisi fark etmeksizin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayram yasakları için ise henüz açıklama yapılmadı.

Ramazan ayında uygulanacak kararlar şöyle:

1) 81 ilin tamamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
2) Türkiye genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
3) Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
4) Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
5) Fırın, ekmek ve unlu mamuller satışı yapan yerler açık olacak.
6) Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
7) Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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