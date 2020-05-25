Bayramı kana bulayacaklardı! PKK'lı hainlerin bombalı saldırısı son anda önlendi

Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı düzenleneceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Dicle ilçesinde, saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı'nda olduğunu belirledi.

MEZARLIK VE EVİN BAHÇESİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BOMBALAR

Ekipler, saptanan adrese operasyon düzenledi, mezarlıkta ise iz takip köpekleri ve dedektörlerle arama yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, Z.A., K.A., E.Y., A.Y., S.Y. ve R.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.