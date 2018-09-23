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Bayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde, elma üreticisi İlhami Özenç'e (60) ait bahçede yetişen 1 kilo 105 gramlık elma, görenleri şaşırttı.

Bayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde, elma üreticisi İlhami Özenç'e (60) ait bahçede yetişen 1 kilo 105 gramlık elma, görenleri şaşırttı.
Çırpılar köyünde 15 yıldır elma üreticiliği yapan İlhami Özenç’in bahçesindeki hasadı sırasında topladığı elmalardan biri, büyüklüğüyle dikkat çekti. Bahçeden köye getirerek bakkalın terazisinde tarttıkları elma, 1 kilo 105 gram aırlığında gelince üretici İlhami Özenç bile ürünün ağırlığı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Elma üreticisi arkadaşları 1 kiloluk elma olmayacağını iddia edince, Özenç evinde bulunan elmayı bu kez köy kahvesine getirdi. Dev elmayı gören arkadaşları büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bahçesinde hayvan gübresi dışında gübre kullanmadığını belirten elma üreticisi İlhami Özenç, "Bu elma 5 yaşında Starkrimson cinsi ağaçlardan elde ettiğim bir ürün. Çeşitli çiftliklerden aldığım organik hayvan gübrelerini elma bahçemde kullandım. Elmanın bu kadar büyük olmasını buna bağlıyorum" dedi.

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Bayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttıBayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttıBayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttı

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