Bayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde, elma üreticisi İlhami Özenç'e (60) ait bahçede yetişen 1 kilo 105 gramlık elma, görenleri şaşırttı.
Çırpılar köyünde 15 yıldır elma üreticiliği yapan İlhami Özenç’in bahçesindeki hasadı sırasında topladığı elmalardan biri, büyüklüğüyle dikkat çekti. Bahçeden köye getirerek bakkalın terazisinde tarttıkları elma, 1 kilo 105 gram aırlığında gelince üretici İlhami Özenç bile ürünün ağırlığı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Elma üreticisi arkadaşları 1 kiloluk elma olmayacağını iddia edince, Özenç evinde bulunan elmayı bu kez köy kahvesine getirdi. Dev elmayı gören arkadaşları büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bahçesinde hayvan gübresi dışında gübre kullanmadığını belirten elma üreticisi İlhami Özenç, "Bu elma 5 yaşında Starkrimson cinsi ağaçlardan elde ettiğim bir ürün. Çeşitli çiftliklerden aldığım organik hayvan gübrelerini elma bahçemde kullandım. Elmanın bu kadar büyük olmasını buna bağlıyorum" dedi.
FOTOĞRAFLI
Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz
Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'
Rusya'da dehşet anları! Paraşüt elektrik tellerine takıldı, akıma kapılan çift ölümden döndü!
Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum