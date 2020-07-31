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Bayramın ilk gününde sahiller doldu taştı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.Kurban Bayramı nedeniyle Konya, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden Alanya’ya tatile gelenler ve turistler şehir merkezindeki plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının yüzde 69, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü ilçede dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ile Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin tadını çıkardı. Güneşlenmeyi tercih edenler şezlong ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşarken, bazıları da sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi. Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistler ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Teleferiğe binen turistler de tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı yakaladı. Meteoroloji yetkilileri, Alanya’da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.

'BURASI ÇOK MÜKEMMEL BİR YER'

Ülkesinden Alanya’ya eşiyle beraber tatile gelen İskoçyalı Barbara Farid (58) isimli kadın turist, burayı çok beğendiklerini söyledi. Alanya’da tatil yapmanın harika olduğu aktaran Farid, “Burası çok mükemmel bir yer. Korona virüs tedbirlerine uyuluyor. Buradaki vatandaşlar maskelerini takıyor herhangi bir sıkıntı yok. Herkesin Alanya’ya gelerek tatil yapmasını tavsiye ederim” dedi. (İHA)

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