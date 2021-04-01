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  4. Bayrampaşa'da rögar kapağını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Bayrampaşa'da rögar kapağını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

01.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da kağıt toplayıcısı iki şüpheli yoldaki rögar kapağını çaldı. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Kağıt toplayıcısı kapüşonlu iki kişi gece saatlerinde yoldaki rögar kapağını yerinden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan şüpheli, arkadaşını çağırdı. Şüpheliler birlikte rögar kapağını yerinden söktü. Kapağı arabalarına koyan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLAR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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