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Bayrampaşa'da banka soyguncusunun vatandaşlar tarafından yakalanma anları kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da banka şubesine soyan kişi, kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'da banka şubesine soyan kişi, kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen maskeli bir kişi, özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete koyduktan sonra kaçmaya başladı. Bankadaki soygunu çevre sakinleri farketti. Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları süpheliyi dövdü. Olay yerine kısa sürede polis geldi. Polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)

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