KADIN

Bazı besinler meme kanserinin yayılmasını tetikliyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hayvansal gıdalarda yüksek oranda bulunan bazı aminoasitler meme kanserinin yayılmasına ve tekrarlamasına yol açabilir.

Bazı besinler meme kanserinin yayılmasını tetikliyor

Meme kanseri tanısı alan hastaların hayatlarının sonraki dönemlerinde beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, başta beslenme olmak üzere yaşam tarzlarında yapacakları olumlu değişikliklerin hastalığın seyri üzerinde olumlu etkisi olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Coşkun, son dönemde yapılan bir deneysel çalışmada hayvansal gıdaların içerisinde yüksek miktarda bulunan lösin isimli aminoasidin fazla miktarda alınmasının meme kanseri hastalarında uygulanan bazı anti-hormon tedavilerinin etkisizliğinden sorumlu olabileceği ve bu şekilde hastalık tekrarı ve yayılmasına yol açabileceğini gösterilmiş durumda olduğunu söyledi. Diğer bir aminoasit asparajin ile ilgili de çalışmalar olduğunu söyleyen Dr. Coşkun, adını aldığı kuşkonmaz bitkisi dışında kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde de bol miktarda bulunan bu aminoasitle ilgili yapılan deneysel çalışmada da diyetteki asparagin içeren gıda fazlalığının hastalığın başka organlara yayılımı ile ilişkili olabileceğinin iddia edildiğini belirtti. Bu bulguların mutlaka klinik çalışmalarla doğrulanması gerektiğini söyleyen Dr. Coşkun, özellikle meme kanserli hastalar açısından beslenmede hayvansal yerine bitkisel protein kaynaklarına ağırlık verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Özellikle tümörü hormana duyarlı olan meme kanseri hastalarında östrojeni fazla içeren soya ve ürünleri gibi gıdaların tek taraflı bir biçimde tüketilmesinin zararlı olabileceğini belirten Dr. Coşkun, dengeli kullanımların ise bir zararının olmayacağını söyledi. Yapılan birçok çalışmada meme kanseri tanısı sonrası mevcut kilosunun yüzde 10’undan fazla kilo alan hastalarda hastalığın tekrarı ve yayılması risklerinin daha fazla olduğunu belirten Dr. Coşkun, kilo almaya bağlı kanda insülin benzeri büyüme faktörleri ve östrojen düzeylerindeki artışların özellikle hormona duyarlı meme kanserli hastalarda hastalık tekrarı ve yayılmasına yol açabileceğini belirtti.

1

Alkolünde östrojen düzeylerini artırarak meme kanseri hastalarında tetikleyici rol oynayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Coşkun, alkolün aynı zamanda DNA hasarı da oluşturduğunu ve diğer meme de de ikincil kanser riskini artırdığını, meme kanserli hastaların alkol tüketiminden kaçınmaları gerektiğini söyledi.
Sonuç olarak meme kanseri tanısı alan hastaların beslenme düzenlerinde yapacakları bazı değişikliklerle hastalığın tekrarlaması ve yayılmasını önlemede önemli katkıları olacağını söyleyen Dr. Coşkun, sebze, meyve ve tahıllı besinlerin daha fazla hayvansal gıdaların ve şekerli ürünlerin daha az tüketildiği bir beslenme tarzının tercih edilmesinin önemine vurgu yaptı. Hastaların kendilerini takip eden doktorlardan beslenmeleri hakkında bilgi almaları gerektiğini söyleyen Dr. Coşkun, kilo alınmaması, alkolden uzak durulması ve kulaktan duyma bilgilerle hiçbir besinin aşırı miktarlarda/kontrolsüz tüketilmemesinin önemine vurgu yaptı.

(İHA)

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Yumurtalık kistlerine karşı alabileceğimiz önlemler nelerdir?Yumurtalık kistlerine karşı alabileceğimiz önlemler nelerdir?
İçme suyunda az bulunması bu hastalığa neden oluyorİçme suyunda az bulunması bu hastalığa neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meme kanseri meme kanserinde beslenme

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlk kez jinekolojik muayeneye gidecekler dikkat! Vajinal duş ve cinsel ilişki...

İlk kez jinekolojik muayeneye gidecekler dikkat! Vajinal duş ve cinsel ilişki...

Adet döngüsünün düzeni nasıl olmalıdır?

Adet döngüsünün düzeni nasıl olmalıdır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görülme oranı yüzde 75'lere varıyor! Peki cinsel ilişkide ağrı neden kaynaklanıyor?

Görülme oranı yüzde 75'lere varıyor! Peki cinsel ilişkide ağrı neden kaynaklanıyor?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

İdrar kaçırma sorununa basit egzersizler bile çözüm olabiliyor

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Böbrek taşları kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülüyor

Böbrek taşları kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülüyor

Menopoz sonrası kanama rahim kanserinin habercisi olabilir

Kanserin habercisi! Kimler risk altında?

Utandıran iç çamaşırı soruları yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

Utandırıyor! En yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.