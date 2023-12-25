BB krem ve CC kremin farkı nedir? Kim, hangisini kullanmalı?

Son dönemlerde oldukça popüler olan kozmetik ürünlerinden biri BB krem, bir diğeri ise CC kremdir. Bu ürünler cildin daha kusursuz görünmesinde ve cildin aydınlanmasında oldukça etkilidir. Pek çok kişi bu iki ürünün aynı özellikler taşıdığını düşünmektedir. Ancak bu iki kremi birbirinden belirgin bir şekilde ayıran birtakım özellikler de mevcuttur. Bu sebepten dolayı BB krem CC krem farkı konusunu iyi bilmek ve ona göre ürün seçiminde bulunmak önemlidir.

BB krem nedir?

Güzellik kremi olarak da tabir edilen BB kremler, günümüzde çok sayıda kadın tarafından hem cilt bakımında tercih edilmekte hem de bir makyaj aracı olarak kullanılmaktadır. Bu krem kapatıcı özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. İçeriğinde bulunan bileşenler cilt için birden fazla fayda sağlamaktadır. Bu krem sıklıkla CC krem olarak bilinen kozmetik ürünle karıştırılır. Bu noktada BB krem CC krem farklı mı konusu gündeme gelebilir. Her iki krem türü de benzer özellikler taşımasına karşın bazı noktalarda önemli farklılıklar yaratmaktadır. BB krem sıklıkla kapatıcı olarak kullanılırken CC krem ise renk tonunu eşitleme için tercih edilir. Bu bağlamda kimler BB krem kullanabilir konusu ele alınmalıdır. Fondöten yerine daha hafif bir kapatıcı etkisine sahip bir ürün arayan herkes bu ürünü kullanabilir. Ancak bu kremin de kendi içerisinde farklı çeşitleri vardır. Bu yüzden BB krem kullanmadan önce cilt tipine uygun olanını seçmek önemli bir konudur.

CC krem nedir?

Hem cilt hem de renk dengeleyici ve eşitleyici yönüyle öne çıkan CC krem, özellikle cilt üzerinde görülen kızarıkların giderilmesinde etkili olmaktadır. Bu krem türünün de kendi içerisinde farklı türleri mevcuttur. Kimi çeşidi kızarıklara karşı etkili olurken kimi çeşidi ise daha farklı olabilir. Ayrıca renk olarak yeşil, mavi gibi türleri de bulunmaktadır.

C vitamini açısından da zengin olan bu krem cildi beslerken bir yandan da daha pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır. Kapatıcı etkisi çok fazla olmamasına rağmen renk dengeleyici özelliğinden dolayı kusursuz bir görünüm verir. Bu noktada kimler CC krem kullanabilir konusuna açıklık getirmek gerekebilir.

CC krem her cilt tipine özel farklı versiyonları ile öne çıkan bir kozmetik üründür. Bu sebepten dolayı bu kremi farklı cilt tipine sahip olanlar da uygulayabilir. Ancak CC krem kullanmadan önce cilt tipine uygun olanının tercih edilmesi faydalarından yararlanabilmek adına büyük önem taşır.

BB krem ve CC kremin farkı nedir?

BB krem ve CC krem günümüzde yaygın olarak kullanılan cilt bakım ürünleri arasında bulunur. Kimi kişiler bu ürünleri makyaj bazı olarak kullanırken kimi bireyler ise nemlendirici ve kapatıcı olarak tercih eder. Ancak her iki ürün arasında da birçok önemli farklar bulunmaktadır.

BB krem ve CC kremin farkı; birinin kapatıcı özelliği varken diğerinin ise cilt yüzeyindeki sorunları gidermeye yönelik çalışmasıdır. Yani BB kremin bazı ürünleri hafif veya orta derece kapatıcılık niteliğine sahiptir. CC krem ise daha çok yüze aydınlık verir, nemlendirir ve yüzdeki kızarıkların, sararmaların giderilmesinde kullanılır. Cilt tonunu dengeleyici özelliğe sahip olan CC krem sayesinde cilt daha pürüzsüz görünür.

BB ve CC krem farkları arasında bir diğer önemli nokta ise nemlendirici etkisidir. BB krem daha yoğun bir nemlendirici etki sağlarken; CC krem ise normal bir nemlendirici görevini üstlenir. Bu yüzden BB krem ile CC krem arasındaki fark konusunun çok iyi kavranılması gerekir. İkisi arasındaki farkı bilerek ürün tercihinde bulunmak cildin gereksinimlerini karşılamada daha önemlidir.

Hafif veya orta bir kapatıcılık etkisi isteniyorsa BB krem; kızarıklık, morluk, renk bozukluğu gibi problemleri ortadan kaldırmak için ise CC krem seçilebilir. Ayrıca CC krem, BB kreme nazaran daha hafif bir yapıya sahiptir. Özellikle yağlı cilt tiplerinde bu kremin tercih edilmesi tavsiye edilir.

BB krem ile CC krem arasındaki farklar nelerdir?

Hem BB krem hem de CC krem birçok kişinin cilt bakımından eksik etmediği ürünler arasındadır. Makyaj bazı olarak da kullanılan bu ürünlerin cilt üzerinde çok sayıda faydası vardır. Birçok kişi BB ve CC krem arasındaki farklar hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Her iki üründe de bazı özellikler aynıdır. Fakat etki yönünden farklı özelliklere sahiptir.

BB krem ürünleri yağlı cilt tipine sahip olanlar için uygun değildir. Bu kremin en belirgin özelliklerinden biri yüksek nemlendirici etkisine sahip olmasıdır. Bu yüzden yüz bölgesinde yağlanma sorunuyla karşılaşmak istemeyenler için CC kremin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca yağlı cilt parlamaya çok müsait cilt tipi olduğundan bu kremle birlikte parlamanın da önüne geçilebilmektedir. CC ile BB krem arasında belirgin düzeyde daha birçok fark vardır. BB krem ile CC krem arasındaki farklar genel olarak şöyledir: