CC krem nedir, nasıl sürülür? CC krem ne işe yarar?

CC krem, pek çok kadının makyaj malzemesi olarak kullandığı ürünlerden biridir. Bu kremin cilt üzerinde birçok farklı yararı vardır. Özellikle içeriğinde yer alan bileşenlerden biri SPF faktörüdür. Bu faktör, güneşin zararlı etkilerinden korunmada çok etkilidir. Bu yüzden çoğu kişi güneş koruyucu olarak da CC kremi tercih etmektedir. Bu kremin ne işe yaradığı ve nasıl sürüldüğünü öğrenmek, etkilerini görebilmek açısından ayrı bir öneme sahiptir.

CC krem nedir?

'Color correnting' ve 'complexion correnting' kelimelerinin kısaltılmış hâli olarak karşımıza çıkan CC krem, son zamanlarda oldukça popüler olmuş bir makyaj malzemesi olarak bilinmektedir. Birçok kişide cilt tonunda bozulmalar olması veya renk eşitsizliğinin yaşanması çok sık rastlanılan bir durumdur. CC kremler kapatıcı özelliği hafif olan kremler kategorisine girmektedir. Bu kremler daha çok kızarıklıkların giderilmesinde ve renk eşitsizliğinin düzeltilmesinde kullanılır. Nemlendirici etkiye de sahip olan bu ürünler cildin çok doğal bir görünüme sahip olmasında da etkilidir.

Hem renk düzenleme hem de cilt dengeleme özelliklerini bünyesinde barındıran bu krem günümüzde çok sayıda kişi tarafından makyaj ürünü olarak tercih edilmektedir. Birçok markanın da ürettiği bu kremler sayesinde cilt hem neme doymakta hem de doğal bir ışıltıya kavuşmaktadır. CC krem özellikle BB kremle çok sık karıştırılan bir üründür. İki ürün arasında benzer özellikler olsa da tamamen aynı işi görmemektedir. CC kremler kapatıcılık etkisi daha az ancak cilt tonu dengesini daha iyi düzenleyen bir ürün olarak tanımlanabilir.

CC krem nasıl sürülür?

Bazı insanların cildi kuru, bazı insanların cildi yağlı, bazılarının ise karma olabilir. Kişilerin herhangi bir cilt bakım ya da makyaj ürünü seçerken, seçimini cilt tiplerine uygun bir şekilde yapması son derece önemlidir. Seçilen ürünler yanlış olduğunda cildin rengi bozulabilir ve sivilce, kızarıklık gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden ürün seçiminde cilt tipinin göz önünde bulundurulması ve uygun bir ürün seçilmesi gerekmektedir.

Günümüzde yaygın olarak hem cilt bakımında kullanılan hem de makyaj malzemesi olarak tercih edilen birçok ürün vardır. Bu kozmetik ürünlerden biri de CC krem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada kimler CC krem kullanabilir sorusunun yanıtı merak edilebilir. Bu tür kremler de kendi içerisinde farklı sınıflara ayrılmaktadır. CC krem tercih edilirken cilt tonunun ne renk olduğunu bilmek gerekir. Beyaz tene sahip kişiler açık ton seçeneğini değerlendirirken koyu tene sahip bireyler koyu ton alternatifini değerlendirebilir.

Cilt tonuna uygun olan bir kremi kullanmak beklenen doğal görünümün elde edilmesinde çok etkilidir. CC krem herkes tarafından kullanılabilen bir kozmetik üründür. Önemli olan cilt çeşidine uygun olanı seçip kullanmaktır.

CC krem nasıl uygulanır?

CC krem çok sayıda kişi tarafından cilt bakımında kullanılan bir üründür. Cilt bakımının yanı sıra makyaj malzemesi olarak da ön plana çıkan bu kremin yüze uygulanış şeklini doğru yapmak önemlidir. Bu tür kremlerin gereğinden fazla yüze sürülmesi beklenen etkinin daha da fazla olacağı anlamına gelmemektedir.

CC krem sürerken de bazı önemli noktalara dikkat etmek ve sürme işlemini doğru bir şekilde yapmak gerekir. Bu kremler matlaşan cildin aydınlanmasında ve canlılığını yeniden kazanmasında bir hayli etkilidir. Bir yandan yüze canlılık ve aydınlık kazandırırken, bir yandan da nemlendirmekte ve ton eşitsizliği gibi cilt kusurlarını gidermektedir. Kapatıcılık etkisi düşük olduğundan bu üründen bir fondöten etkisi beklemek doğru değildir. CC kremi yüze uygularken takip edilmesi gereken adımlar ise şu şekildedir:

Her bakımda olduğu gibi herhangi bir kozmetik ürünü yüze uygulamadan önce cildin derinlemesine temizlenmesi gerekir. Bu yüzden CC krem sürmeden önce de yüzün yüz temizleme gibi ürünler kullanılarak kirden ve yağdan arındırılması önemlidir.

CC kremin cilt tipine ve tonuna uygun seçilmesi gerekir. Bu seçimin doğru yapılması cilde uygulandıktan sonra doğal bir görünüm elde edilmesi adına büyük önem taşır.

CC kremi yüze uygularken nemli bir sünger, ya da yumuşak uca sahip bir fırça kullanılabilir. Bunun yanı sıra parmaklarla da dairesel hareketler eşliğinde krem yüze uygulanabilir.

CC krem yüze uygulandığı andan itibaren etkisini gösterir ve cilt üzerine tutunur.

CC kremi uygularken homojen bir şekilde yüzün her yerine dağıtmak ve uygulamak önemlidir.

CC krem ne işe yarar?

CC krem gündelik olarak kullanılan kozmetik ürünlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüz bölgesine uygulanan bu kremlerin birçok farklı tona sahip çeşidi bulunmaktadır. Cilt tonunu bilmek bu noktada doğru ürün seçim yapılabilmesi adına oldukça önemlidir. CC kremler yüze canlılık ve parlaklık vermesinin yanı sıra yüzün daha aydınlık görünmesini sağlar. Ayrıca yüzde bulunan kızarıklıkları gidermede de etkili olduğundan yaygın olarak kullanılır. İçeriğinde güneş koruyucu faktör de bulunduğundan ekstra güneş koruyucu bir ürünün kullanılması gerekmez.

CC krem yüze ağırlık hissi vermemekle birlikte yüzde hiç yokmuş hissi yaratabilir. Makyaj bazı olarak da tercih edilen bu ürün her gün kullanılabilir. Ayrıca göz altındaki morluklardan şikâyet edenler de bu kremi göz altlarına uygulayabilir. Tam bir kapatıcı etkisi olmamasına karşın koyu renkleri hafifletmede etkilidir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar ve vitaminler sayesinde cildi besler, cilt tonunu dengeler ve kusursuz bir görünüm kazandırır. Cildin nem dengesini de düzenleyen bu kremler doğru uygulandığı takdirde birçok fayda sağlar.

