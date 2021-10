BBC uzmanlara sordu: 21. yüzyılın en iyi 100 TV dizisi

BBC Culture, 43 ülkeden 206 TV uzmanının katılımıyla 21'inci yüzyılın en iyi TV dizilerinin oylandığı bir anket gerçekleştirdi.

Eleştirmenlerin oylamalarıyla listenin tepesinde Amerikan yapımı The Wire dizisi yer alırken, onu diğer Amerikan yapımları Mad Men ve Breaking Bad izledi.

Fleabag, Game of Thrones, I May Destroy You, The Leftovers, The Americans, The Office ve Succession ise ilk 10'a giren diğer yapımlar oldu.

Listedeki yapımlar 2000 yılından bu yıla kadar olanlar arasından seçildi.

Oylama Türkiye'den de KısaKes'in kurucularından Arya Su Altıoklar, sinema eleştirmeni Ali Arıkan ve TV gazetecisi Umur Taş katıldı.

BBC Culture geçtiğimiz yıllarda yine dünya genelinde eleştirmenler, uzmanlar ve endüstri insanlarının katılımıyla "en iyi filmler" kategorilerinde anketler düzenlemişti. 2019'da "Kadın yönetmenlerin çektiği en iyi 100 film", 2018'de ise "İngilizce dilinde olmayan en iyi 100 film" gibi listeler bunlardan bazılarıydı.

Ancak söz konusu anketler bu yıl TV ekranlarına çevrildi. Bunun en önemli sebeplerinden birisi olarak ise TV'nin son 18 aydır evlerde oynadığı önemli rol gösterildi.

BBC Culture ekibi anketi şu sözlerle açıkladı:

"Doğru ya da yanlış TV bir zamanlar sinemanın daha genç ve yarım yamalak kardeşi olarak küçük görüldü. Bugün ise sanatsal itibarı tartışma götürmeyecek bir mesele. Hele ki internet platformlarının da ortaya çıkışıyla yapımlar, küresel çapta izleyicilerle ulaşabildi. Böylece biz de TV'nin yükselişine dikkat çekmek için şu soruyu sormak istedik: '21'inci yüzyılın en iyi TV dizileri hangileridir?'"

"Hiçbir şekilde kesin olmamakla birlikte, derlediğimiz cevaplar büyüleyici" diye açıkladığı anket için BBC Culture, toplamda 460'dan fazla TV dizisinin oylandığını söyledi.

Sonuçlar, endüstrideki eşitsizlikleri işaret ediyor

Oylama katılan eleştirmen, gazeteci, akademisyen ve sektör çalışanları arasında 100 kadın, 104 erkek ve 2 kendini erkek ve kadından oluşan ikili cinsiyet anlayışının dışında tanımlayan (non-binary) kişi yer aldı.

92 yapımın anadili İngilizce iken, diğerlerini ise Danca, İsveççe, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dillerinde çekilen yapımlar oluşturdu.

100 yapımın 79'u erkek yönetmenler tarafından çekilirken, 11'i kadın yönetmenlerin imzasını taşıdı. Geriye kalan 10 yapımda ise kadın ve erkek yönetmenler tarafından çekildi.

Bu istatistikler endüstrideki eşitsizlikleri işaret etse de İngilizce olmayan diziler, dünyada giderek daha büyük çapta izleyicileri bir araya getiriyor. Ve ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim açısından daha çeşitli seslerin yaratıcı süreçlerde yer alması TV'de ilerleyen yıllarda farklı manzaraları da beraberinde getirecek.

BBC Culture, söz konusu listenin her zaman olduğu gibi, nihai bir karar olmaktan ziyade, keşif, ve tartışma amacı taşıdığını da not düştü.

İşte listede yer alan 100 yapım:

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36=Downton Abbey (2010-2015)

36=Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62=The Good Place (2016-2020)

62=Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84= Normal People (2020)

84= Narcos (2015-2017)

86How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)