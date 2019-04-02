HABER

BBDSO Bach ve Haydn'ın eserleriyle sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

BBDSO Bach ve Haydn'ın eserleriyle sahne alacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Bach ve Haydn'ın eserleriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserinde, barok dönemin sembol isimlerinden Johann Sebastian Bach ve klasik dönemin önemli bestecilerinden Avusturyalı bestecisi Joseph Haydn'ın eserlerini seslendirecek.

Bach tarafından barok dönemin en sıra dışı nefesli çalgılarından obua d'amore, yani "aşk obuası" için yazılan konçertonun müzikseverlerle buluşacağı konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ulaş Yurtoğlu, solist olarak orkestraya eşlik edecek.

Konserde ayrıca Bach'ın önemli eserlerinden "Brandenburg" konçertosunun en ünlü bölümlerinden biri olan "Air" de çalınacak.

Haydn'ın Fransız oyun yazarı Favart'ın "Soliman II, y Ou Les Trois Sultanes" operasındaki Roxelane (Hürrem) karakterinden esinlenerek yazdığı 63 No'lu Senfonisi de BBDSO daimi şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde sahneye taşınacak.

Konser, 4 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Duvarı delip marketi soydularDuvarı delip marketi soydular
Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli olduKartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.