Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu hafta "Meksika Müziği" başlıklı konserinde keman sanatçısı Marta Olvera'yı ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, BBDSO'nun şefi Dağhan Doğu yönetti.
Konserde Manuel Ponce'den "Keman Konçertosu", Arturo Moncayo'dan "Huapango", Arturo Marquez'den "La Conga del Fuego" ve "Danzon no:2" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecede sahne alan Marta Olvera ve şef Dağhan Doğu'nun performansı uzun süre ayakta alkışlandı.
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