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  4. Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi öncesi dikkat çeken çıkış! Cumhurbaşkanı başdanışmanı 'ana ilkeleri' tek tek açıkladı

Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi öncesi dikkat çeken çıkış! Cumhurbaşkanı başdanışmanı 'ana ilkeleri' tek tek açıkladı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.04.2024 16:34
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum yeni anayasa tartışmalarına dair çok önemli bir açıklamada bulundu. Uçum, yeni anayasada ilk üç maddenin 'milletin vazgeçilmezi' olduğunu ifade ettiği açıklamasında, yeni anayasanın ana ilkelerinin neler olabileceği konusunda da ipuçları verdi. CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında önümüzdeki hafta olacak görüşme öncesi Uçum'un çıkışı dikkat çekti.

Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi öncesi dikkat çeken çıkış! Cumhurbaşkanı başdanışmanı 'ana ilkeleri' tek tek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmede masaya yatırılacak konular arasında emekli maaşları, belediye borçları, atanamayan öğretmenler, dış politika konuları ve yeni anayasa tartışmaları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da sosyal medya hesabından yeni anayasa konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkanlık sistemi ve %50 + 1 kuralının halkın demokrasi mücadelesinin bir kazanımı olduğunu vurguladığı açıklamasında Uçum, "Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk’ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı Al Bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (yani ilk üç madde) Milletimizin vazgeçilmezidir." ifadelerini kullandı.

UÇUM, YENİ ANAYASANIN ANA İLKELERİNİ TEK TEK SIRALADI

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Uçum aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin olağan gündemi “Yeni Anayasa” tartışması yine öne çıkıyor. Açık olan şu ki ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Çünkü yeni anayasa Türkiye’nin; subjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden bağımsız nesnel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa ülkemizin olağan gündemi olmayı sürdürecek.

Elbette yeni bir anayasa hedeflense de sıfırdan, sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor.

"İLK ÜÇ MADDE MİLLETİMİZİN VAZGEÇİLMEZİDİR"

Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk’ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı Al Bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (yani ilk üç madde) Milletimizin vazgeçilmezidir.

Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, % 50 +1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir.

Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın kaidesi yani en sağlam temeli olacaktır.

"YENİ ANAYASANIN ANA İLKELERİ NELER OLABİLİR"

Cumhuriyet ve demokrasi temeli üzerinde yükselecek ve 42 yıl sonra darbe anayasasından tamamen kurtulmamızı sağlayacak adıyla, felsefesiyle, çağımıza uygun içeriğiyle “yeni bir anayasa”.

Kurumsal yapıların ve seçkinlerin taleplerine ve iradelerine değil halkın talep ve iradesine göre hazırlanan “sivil bir anayasa”.

Türkiye’nin her ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu “kuşatıcı bir anayasa”.

Kişinin her türlü hak ve özgürlüklerinin eksiksiz yer aldığı, yeni kuşak hak ve özgürlük alanlarının tanımlandığı, hak ve özgürlüklerin esas, sınırlamaların istisna olduğu “özgürlükçü bir anayasa”.

Kişilerin maddi ve manevi varlığını korumayı ve geliştirmeyi güvenceye alan, doğanın, çevrenin, iklimin, denizlerin, kıyıların, ormanların, su kaynaklarının, doğal kaynakların, yer altı zenginliklerin korumasını, doğru ve kamu yararına kullanılmasını güvenceleyen, doğal afetlere karşı insanı koruma amacına hizmet edecek hukuksal tedbirleri içeren “koruyucu bir anayasa”.

Herkesin gelir güvencesine sahip olması, genel olarak fırsat eşitliği, çalışanlar bakımından adil bir asgari ücret, ücretsiz sağlık hakkı, ücretsiz eğitim hakkı, eksiksiz sosyal güvenlik hakkı, hassas sosyal gruplara ilave destekler, farklı sosyal yardım ve sosyal hizmet imkanlarının geliştirilmesi, çalışma hakkının eksiksiz gerçekleştirilmesi, toplumda gelir grupları arasındaki farkları yukarıya doğru azaltacak adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş gibi bir çok sosyal adalet yaklaşımına ve yeni sosyal politikalara imkan veren “sosyal bir anayasa”.

Elektronik demokrasi/birey inisiyatifli demokratik sistem işleyişinin geliştirilmesi için elektronik katılım hakkı, halkın milletvekilini geri çağırma hakkı, halkın yasa teklif hakkı, halkın itiraz edici referandum hakkı, halkın soyut norm denetimi için Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı, yasama sürecine halkın katılım imkanlarının ve mecralarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, yargılama süreçlerinde halk iradesinin de etkili olacağı yapılar ve fonksiyonlar gibi kurumlar yoluyla “gelişkin demokrasiye imkân veren bir anayasa”.

Her egemen devlet pozitif hukukunu oluştururken ve uygularken beka esaslı bir politik hukuk anlayışıyla hukuk üretimini yapar ve beka anlayışıyla uygular. Nitekim pek çok batı devletinin yaptığı budur. Beka tehdidi oluşturacak ya da beka tehditlerine zemin ve güç kazandıracak bir hukuk uygulaması egemen bir devlet açısından meşru değildir ve asla kabul edilemez.Bu nedenle devletin maddi ve manevi varlığını korumayı ve geliştirmeyi güvenceye alan, ülkesel tam bağımsızlığı bütün boyutlarıyla korumaya ve güçlendirmeye imkân veren “milli bir anayasa”."


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Mehmet Uçum Özgür Özel CHP cumhurbaşkanı erdoğan yeni anayasa
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