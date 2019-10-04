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BBDSO'dan sezon açılışı konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 00:55 | Son Güncelleme

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.

Rus asıllı Amerikalı kemancı Alexander Markov'un konserdeki performansı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Gecede seslendirilen eserler arasında C. Saint-Saens'den "Bacchanale", N. Paganini'nin "Keman Konçertosu No:2, Op:7" L.van. ve Beethoven'dan "5.Senfoni, Op:67" yer aldı.

Konser sonunda Alexander Markov ve Dağhan Doğu uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Markov Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Dağhan Doğu

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