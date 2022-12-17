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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'Orantısız olur'

17.12.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İmamoğlu'na verilecek olası siyasi yasağın, 'orantısız' olacağını ifade etti. Muhalefetin adayının kim olması gerektiğiyle ilgili de konuşan Destici, çok konuşulacak sözler söyledi. İşte detaylar...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'Orantısız olur'

BBP lideri Mustafa Destici, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. İBB Başkanı İmamoğlu'na "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, Türk Ceza Kanunu'ndan (TCK) 'siyasi yasağın son verilmesini' istedi.

'SİYASİ YASAĞA DÖNÜŞMESİ ORANTISIZ OLUR'

Mustafa Destici, "Benim kanaatim, bu tür hakaretlerde, ki bu hakarettir. Biz yasalarımızdan, TCK'dan, bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz, benim kanaatim bu" diye konuştu. Serap Belet'in "Bundan ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur diyorsunuz" sözlerine Destici, "Tabii, orantısız" cevabını verdi.

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'KEMAL KILIÇDAROĞLU MUHALEFETİN ÇIKARACAĞI EN GÜÇLÜ ADAYDIR'

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Bey'in aday olma noktasında büyük bir isteği var. Partisinin de, masada da bütün genel başkanlar olmasa bile bazılarının kabullendiği noktasında bilgilerimiz var. Birileri Kemal Bey'i çok zayıf aday olarak gösteriyor ama ben aynı düşüncede değilim. Kemal Bey şu anda Türkiye'de muhalefetin çıkaracağı en güçlü adaydır. Farklı kesimlerden oy alma kapasitesini çok daha yüksek görüyorum."

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