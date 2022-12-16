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Ekrem İmamoğlu 'Çok enteresan bir durum' diyerek açıkladı: Doğru zamanda...

16.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu, hakkındaki kararla ilgili olarak "Her şeyin zamanı var, hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım oradan da geri döner" dedi.

Ekrem İmamoğlu 'Çok enteresan bir durum' diyerek açıkladı: Doğru zamanda...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklanmış ve mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile siyasi yasak kararı vermişti. Bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan konusu haline gelen gelişmeye ilişkin İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. İmamoğlu, Mecidiyeköy'de Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı.

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"GÜZEL HİZMETLER SUNACAĞIM"

Temel atma töreninin ardından İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Sayın savcının üst mahkemeye verdiği dilekçe, mahkeme sürecinde ortaya koyduğu tavır. Bu kadar yanlışı yapan kendisinden doğruyu beklemek, hukuka bu kadar zarar veren, yüce Türk yargısına zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur. İstanbul'a ve bu ülkeye hizmet etmeye kararlı bir insan olarak, bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim. Güzel hizmetler sunacağım." ifadelerini kullandı.

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"ÇOK ENTERESAN BİR DURUM"

Öte yandan İmamoğlu, "Dünden beri mahkeme heyetiyle ilgili basında pek çok şey görüyorum. Çok enteresan bir durum. Bunlar ülkemizde ilk kez yaşanmıyor. Bundan sonra biz yapacaklarımıza ve yüce Türk yargısını hakkıyla temsil edecek olan hakimlere güvenmek istiyoruz. Onların doğru kararıyla, yapılan bu büyük yanlışı geri döndürmelerini istiyoruz" dedi.

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"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU İTİRAZLAR YAPILACAK"

İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin “Her şeyin zamanı var, hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım oradan da geri döner" diye konuştu. (DHA)

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Ekrem İmamoğlu İstanbul istanbul büyükşehir belediye başkanı

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