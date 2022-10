BE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır? BE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Geniş bir kapsama sahip olması ile dikkat çeken BE sınıfı ehliyet, en çok tercih edilen ehliyet türlerinden biri oluyor. Belirli şartları yerine getiren sürücü adayları BE sınıfı ehliyeti almaya hak kaznabilir. BE sınıfı ehliyet hakkında merak edilen tüm detaylara yazının devamından göz atabilirsiniz.

BE sınıfı ehliyet nedir?

B sınıfı ehliyet kategorisi altında incelenen BE sınıfı ehliyet, trafikteki araçların çeşitlenmesi ile birlikte ortaya çıkan ehliyet türlerinden biridir. BE sınıfı ehliyet nedir sorusunun beraberinde getirdiği ve sürücü adayları tarafından merak konusu olan soruları sizler için cevapladık.

BE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

BE sınıfı ehliyete sahipseniz birden çok araç türünü yasal olarak kullanabileceğinizi bilmelisiniz. BE sınıfı ehliyeti kapsamındaki araçlar şunlardır:

Otomatik vitesli otomobiller

Düz vitesli otomobiller

Traktör

Kamyonet

Motorlu bisiklet

Römork ve römork takılı araçlar

Karavan ve karavan takılı araçlar

BE sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

BE sınıfı ehliyet almak istiyorsanız belirli şartları karşılamanız gerekir. BE sınıfı ehliyet şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak

Sağlık engelinin olmadığını gösteren sağlık raporuna sahip olmak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

BE sınıfı ehliyet nasıl alınır?

BE sınıfı ehliyeti almak için iki farklı aşamayı başarıyla geçmeniz gerekir. BE sınıfı ehliyetine sahip olmak için geçmeniz gereken aşamalar ve detayları:

1. Teorik eğitim: Sürücü kursu başvurusu yaptıktan sonra başladığınız teorik eğitim ile ehliyet alma süreciniz başlar. Teorik eğitimin ardından teorik bilgilerinizin değerlendirileceği bir sınava girmeniz gerekir. Bu sınavı başarıyla geçerseniz ikinci aşamaya geçme hakkı kazanırsınız.

2. Direksiyon sınavı: BE sınıfı ehliyeti almak için ikinci aşama direksiyon sınavıdır. Direksiyon sınavına katılmadan önce direksiyon eğitimi alırsınız. Ardından gireceğiniz direksiyon sınavından başarıyla geçerseniz BE sınıfı ehliyet almaya hak kazanırsınız.

BE sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

BE sınıfı ehliyet fiyatları sürücü adayları tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. BE sınıfı ehliyet harç ücreti 1863,70 Türk Lirası ve değerli kağıt bedeli ise 280 Türk Lirası olarak karşınıza çıkar.