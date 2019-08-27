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Bebeği emzirmeden kesme sürecine dikkat

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 27.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Dr. Melike Özberk Koç, bebekleri memeden kesme süreci konusunda önemli bilgiler verdi.

Bebeği emzirmeden kesme sürecine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç, “Biz anneler için gebelikte başlayan ''Acaba sütüm gelecek mi? Bebeğimi emzirebilecek miyim? '' kaygısı, bebeğimiz biraz büyüdükten sonrada ''Sütten nasıl keseceğim? '' kaygısına dönüşebilmektedir. Anne ile bebeğin fiziksel bağlanması anne rahmine düşüp göbek kordonunu oluşturacak ilk birkaç hücre ile başlıyor ve doğum sonrası emzirme ile farklı bir boyut kazanıp devam ediyor.

Bu güçlü fiziksel bağlanma beraberinde duygusal bağlanmayı da getirdiği için, çoğu defa emzirme sürecinin bitecek olması annede sanki anneliğinden bir şeyler yitip gidecekmiş gibi bir hüznüne sebep olabiliyor. Dönemlerden oluşan bu yaşam yolculuğunda emzirmenin de bir süreç olduğu, zamanı geldiğinde anne ve bebeğin emzirme ve emme eylemi ile hafızalarda tadı kalacak şekilde vedalaşabilmesi de gerekmektedir. Hayatımızın pek çok alanında aktif yer tutan inanç sitemleri olan dinler ve sağlık ötürü denilebilecek tıp akademileri çoğunlukla ilk 6 ayı sadece anne sütü olmak üzere 2 yaş civarlarına kadar emzirmeyi tavsiye etmektedir. Ben de mesleki tecrübelerim ve eğitimim ışığında hiçbir çocuğun anne sütünden mahrum kalmamasından yanayım ancak 2 yaş civarlarında anne ve bebeğe uygun zaman diliminde emzirmenin bitirilmesi taraftarıyım. Zaman zaman sosyal medyada, ''Anne sütü çok faydalıdır, gerekirse ilkokula kadar hatta daha ötesi emzirilmelidir'' gibi yaklaşımlarını hem annenin hem de bebeğin ruhsal ve bedensel sağlığına uygun olabileceğini düşünmüyorum” dedi.

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Eğer bebeğin bu döneminde kendi isteği ile daha az emmeye, memeyi sormamaya başlar ise annenin de süreci desteklemesi ve aklına getirmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Koç, “Bu anne ve bebek için en kolay olanıdır. Maalesef her zaman bu kadar kolay olmayabiliyor ve çocuk büyüdükçe daha da sık emmek, memeden hiç uzak kalmamak isteyebiliyor. Eğer anne olarak sütten kesmeye kesin karara vermiş iseniz, basit cümlelerle bir süre sonra memede süt biteceğini çocuğa anlatın. Sonraki süreçte emme aralarını olabildiğince açmaya çalışın. Bu dönem muhtemelen birkaç hafta sürecektir. Kesin kararınızı verdiğiniz zaman gün belirleyin ve o gün '' bay bay'' partisi düzenleyin. Çocuklarda erişkinler gibi neden-sonuç ilişkisine önem verirler ve istediğinde biz ''bay bay'' yaptık yeterli bir açıklama olabilecektir. Bu süreçte size eşlik edecek olan başta baba olmak üzere diğer aile bireylerinden mutlaka destek alın. Elbette ki ilk günler sık sık soracaktır, hatta belki ağlayacaktır. Ağlamanın bedensel ve ruhsal alanda bir toksin atma metodu olduğunu unutmayın! Ağlayan çocuğunuza sık sık sarılın meme olmasa bile yanında olduğunuzu hissettirin. Bu yaklaşımla birkaç gün içinde sormaları bitecek ve durumu kabul edecektir. Ağladığı için süreci yarım bırakır iseniz unutmayın ki bir daha ki deneme çok daha zor olacaktır.

BUNLARI YAPMAYIN

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Annenin tatile çıkıp çocuğu başka bir aile büyüğüne bırakması ile olan memeden kesmek, çocukta terk edilme anksiyetesi oluşturabilir. Meme ucuna sabır taşı, kekik yağı, acı biber ya da salça sürmek, ''Yara oldu'' diyerek bant yapıştırmak gibi. Davranışlar çocuğun güven duygusunu zedeler. Memeyi bıraktırırken biberon ile süt başlamayın. Gece uyandığında biberon ile besleme, gereksiz kalori, diş çürükleri ve reflüye neden olabileceği gibi ayrıca daha sonra da biberondan vazgeçirmek ayrı bir çabaya neden olacaktır” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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