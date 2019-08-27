Bebeği emzirmeden kesme sürecine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç, “Biz anneler için gebelikte başlayan ''Acaba sütüm gelecek mi? Bebeğimi emzirebilecek miyim? '' kaygısı, bebeğimiz biraz büyüdükten sonrada ''Sütten nasıl keseceğim? '' kaygısına dönüşebilmektedir. Anne ile bebeğin fiziksel bağlanması anne rahmine düşüp göbek kordonunu oluşturacak ilk birkaç hücre ile başlıyor ve doğum sonrası emzirme ile farklı bir boyut kazanıp devam ediyor.

Bu güçlü fiziksel bağlanma beraberinde duygusal bağlanmayı da getirdiği için, çoğu defa emzirme sürecinin bitecek olması annede sanki anneliğinden bir şeyler yitip gidecekmiş gibi bir hüznüne sebep olabiliyor. Dönemlerden oluşan bu yaşam yolculuğunda emzirmenin de bir süreç olduğu, zamanı geldiğinde anne ve bebeğin emzirme ve emme eylemi ile hafızalarda tadı kalacak şekilde vedalaşabilmesi de gerekmektedir. Hayatımızın pek çok alanında aktif yer tutan inanç sitemleri olan dinler ve sağlık ötürü denilebilecek tıp akademileri çoğunlukla ilk 6 ayı sadece anne sütü olmak üzere 2 yaş civarlarına kadar emzirmeyi tavsiye etmektedir. Ben de mesleki tecrübelerim ve eğitimim ışığında hiçbir çocuğun anne sütünden mahrum kalmamasından yanayım ancak 2 yaş civarlarında anne ve bebeğe uygun zaman diliminde emzirmenin bitirilmesi taraftarıyım. Zaman zaman sosyal medyada, ''Anne sütü çok faydalıdır, gerekirse ilkokula kadar hatta daha ötesi emzirilmelidir'' gibi yaklaşımlarını hem annenin hem de bebeğin ruhsal ve bedensel sağlığına uygun olabileceğini düşünmüyorum” dedi.