Bebeği poşete koyup çöpe atan anne ve anneanneye 15'er yıl hapis cezası

Sabah namazı için bölgedeki Hasan Dede Camii'ne giden Seyfettin Çiftçi, çöp konteynerinden gelen bebek ağlama sesini duydu. Çöpte poşet içinde bebek olduğunu gören Çiftçi, cami imamından yardım istedi. İmam Kamil Turgut ve Seyfettin Çiftçi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, yaptığı araştırmanın ardından kimliğini saptadığı anne Ayten Kağızmanlı ile annesi Fadime Kağızmanlı'yı gözaltına aldı. Tedavisi tamamlanan bebek, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayten Kağızmanlı ile Fadime Kağızmanlı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

'BEBEĞİN ÖLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Ayten Kağızmanlı daha önce evlenip boşandığını, bir çocuğunun olduğunu söyledi. Komşusunun akrabası Y.M. ile isteği dışında ilişkiye girip hamile kaldığını, hamileliğinden 6'ncı ayında haberdar olduğunu iddia eden Ayten Kağızmanlı, "Sancılarım tutunca gece tuvalette doğum yaptım. Annem beni ve bebeği görünce şoke oldu. Babamın bana zarar vereceğini düşündüğümden bebeği poşete koyarak anneme verdim. Bebeğin ölebileceğini düşünmedim. Ailemden korktuğum için bebeği dışarıya bıraktım. Çok pişmanım" dedi.

'POŞETİN AĞZINI ÜŞÜMEMESİ İÇİN BAĞLAMIŞTIM'

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü bildiren anneanne Fadime Kağızmanlı ise, "Kızım beni uyandırarak 'anne çok sancım var' dedi. Ben de torunumun sütünden ısıtarak getirip içirdim, sonra yatmaya gittim. Kızım uzun süre tuvaletten çıkmayınca merak ettim. Kapıyı çaldım, önce açmadı. Daha sonra açınca kızım kanlar içerisindeydi, bebeğin de gözleri açıktı. Onları görünce şoke oldum. Bana çok yalvardı 'anne ne olur babam duymasın' dedi. Evlat işte dayanamıyorsun. Yalın ayak evden çıkmışım o şokla. Bebeği çöpe atmamı istedi. Ben 'yazık, günah olur, camiye bırakalım' dedim. Camiye gittim, ancak kapısı kapalıydı. Hemen karşısındaki çöp konteynerine bıraktım. İçerisinde karton kutular vardı, onların üzerine koydum. Panikten göbek bağını da kesmemiştik. Kesmiş olsaydık zaten bebek yaşamazdı. Poşetin ağzını üşümemesi için bağlamıştım" diye konuştu.