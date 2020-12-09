Bebeğine manikür yaptıran anneye tepki: Nasıl bir annesin?

Yeni doğan bebeğine yaptırdığı manikürle anne ve babalardan tepki gören kadın, binlerce kişiden 'bu nasıl anne?' şeklinde öfke dolu yorumlar aldı.

İsmi verilmeyen kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, milyonlarca kullanıcısı olan tartışma sitesi Reddit'te paylaşıldı.

Fotoğraf, anne-babalar arasında öfke uyandırdı ve birçoğu bebeğin güvenliği konusunda endişeliydi.

'ÇOCUK İSTİSMARI'

Fotoğrafa yorum yapan biri şöyle yazdı: 'Çocuk bu tırnaklarla kendine zarar verirse, bu çocuk istismarı veya tehlikeye atma olarak sayılır mı? Teknik olarak bir çocuğa birkaç keskin nesne veriyor.'

Başka bir anne ise, 'O bebek gözlerini oyabilir, korkunç bir ebeveyn. Bu nasıl bir anne nasıl bir insan' dedi.

