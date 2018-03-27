KADIN

Bebeğini kendi elleriyle doğurdu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 27.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

Emily Dial, hamile olduğunu öğrendiğinde, bebeğini kendi doğurmaya kararlıydı. Sezaryen doğum için karnına kesi atıldıktan sonra bebeğini kendi elleriyle çeken Dial, bu anları yakalaması için arkadaşı Sarah Hill'i görevlendirdi. Ve ortaya inanılmaz fotoğraflar çıktı.

Bebeğini kendi elleriyle doğurdu

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Emily Dial aynı zamanda bir hemşire.

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Hamile olduğunu öğrendikten sonra doğumunu kendi elleriyle yapmak isteyen Dial, bebeğinin cinsiyetini de o anda öğrendi.

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Doktorların karnına kesi atmasından sonra doğuma aktif olarak katıldığını söyleyen Emily, ''Doğumun her hissini yaşamak inanılmazdı. Onu dışarı çıkarmak, yüzünü ilk gördüğüm an ve cinsiyetini o anda öğrenmek olağanüstü bir deneyimdi. Doğuma katılan hemşireler ve doktorlar en az benim kadar heyecanlıydı.

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Bu, hayatımın en inanılmaz günlerinden biriydi'' diye konuşuyor.

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Doğal sezaryenle dünyaya gelen bebeğin başı anne karnından nazikçe çıkarıldı ve tıpkı normal doğumdaki gibi sanki doğum kanalından geçermişçesine kendini iterek annesi ile buluştu.

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Böylece anne, tüm doğum sürecine dahil oldu ve duygusal anların yaşandığı unutulmaz bir ana tanıklık etti.

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Dial'ın 3.605 kilogram ağırlığında kızı oldu .

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Anahtar Kelimeler:
Emily Dial sezaryen doğum

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