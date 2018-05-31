Bebeğiniz için en tatlı oyuncak yün örgü tavşan yapımı

Çocuklara hediye denildiğinde belki de akla ilk gelen şey oyuncaktır. Hayal dünyalarının
gelişebilmesi için oyuncaklarla oynamaları gereken çocukların, oyuncak seçimi de önemlidir.
Ucuz ve plastik oyuncakların çocuk sağlığı açısından oldukça zararlı olduğu bilinmekte fakat
kaliteli ürünlerin fiyatları da zaman zaman bütçeyi zorlamaktadır. Tam bu noktada
çocuğunuza kendi elinizle oyuncak yapmak istemez miydiniz? Üstelik manevi bir değer
katılan bu oyuncaklar bebekleriniz için mükemmel alternatifler oluşturacaktır.
Amigurumi nedir?
Örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak oyuncak yapma sanatına amigurumi denir. Kökeni
japoncadır ve Ami örülmüş, nuigirimi ise doldurulmuş oyuncak anlamına gelir.
Amigurumi hangi ipten örülmelidir?
Her türlü ipten amigurumi yapılabilir ancak kullanacağınız ipin çok ince olmaması sizin için
daha iyi olur. Ayrıca özellikle zamanla tüy yapmayacak cinsten bir yün tercih etmeniz
çocuğunuzun sağlığı ve oyuncağın uzun kullanım süresi olması açısından önemlidir. Bebekler
için özel olan tüysüz, pamuklu yünler amigurumi için idealdir. Kolay kopmayan bir ip tercih
etmeniz de oyuncağınızın ömrünü uzatacaktır.
Amigurumi için gerekli malzemeler nelerdir?
Amigurumiye başlamak istiyorsanız , örgü malzemeleri satan bir dükkandan ucu fazla kalın
olmayan alüminyum tığlar ve buna uygun olarak yünler almalısınız. Örgü için sürekli ilmek
sayacaksınız bu nedenle bir ilmek işaretleyicisi de almanızda fayda var. Yapacağınız
oyuncağın şekline göre ek malzemeler almanız gerekmektedir. Bu tamamen yapacağınız
oyuncağın şekline göre değişecektir. Ayrıca oyuncağınızın gözleri için amigurumi gözleri, içini
doldurmak için elyaf ve detaylar için daha ince iplere ve iğnelere ihtiyacınız var.
Amigurumi nasıl yapılır?
Temel olarak tığ ile sık iğne tekniği kullanılır. Ayrıca yapılacak oyuncağa uygun olarak gerekli
yerlerde ilmek arttırıp eksilterek oyuncağı şekillendireceksiniz.
Amigurumi sihirli halka nasıl yapılır?
Amigurumiye başlarken birden fazla yöntem vardır. Bunlardan en çok tercih edileni ise sihirli
halka yapımıdır. Sihirli halka diğer adıyla ayarlanabilir halka yapımı oldukça kolaydır.
İpinizden uzun bir kuyruk bırakarak bir halka oluşturun ve halkanın ortasından tığ geçirerek
bir ilmek alın. Tığa tekrar bir ilmek alın ve ilk ilmeğin içinden geçirin. Bu şekilde halka içinden
istediğiniz kadar sık iğne geçirebilirsiniz. İçerisine 6 sık iğne yaptıktan sonra başta bıraktığınız
uzun kuyruğu çekerek sıkıştırın. Sihirli halkanızı yaptınız bile.
Amigurumi zincir örgü nasıl yapılır?
İpliği bir halka yapın ve tığı içinden geçirerek bir ilmek alın. Tekrar ilmek alıp ilk yaptığınız
ilmeğin içinden geçirerek örmeye devam edin. Bu şekilde kendiniz amigurumi zincir
örgünüzü oluşturacaksınız.
Amigurumi artırma ve azaltma nasıl yapılır?
Amigurumi örgülerde artırma ve azaltma oldukça basittir. Sık iğne tekniği kullanılarak yapılır.
Aynı ilmek içine iki defa sık iğne yapılır, bazı model tariflerine göre aynı yere 3 sık iğne olarak
da yapılabilir. Ama genel olarak tercih edilen aynı yere 2 kez sık iğne ile yapılarak artırma
yöntemidir. Eksiltme yapmak için ise yan yana iki ilmeğe batarak ikisinin ilmeklerini birlikte
örme tekniğiyle yapılır.
Amigurumi ilmek kaydırma nasıl yapılır?
Amigurumide ilmek kaydırma için ilmeğin içine batıp ilmek çıkartılır ve direkt olarak geçilir.
Yapımı oldukça basittir ve birçok modelde kullanılır.
Amigurumi sık iğne nasıl yapılır?
İlmeğin içine batırıp ilmek çıkartıyorsunuz. Tekrar tığa ip dolayıp iki ilmeği beraber
örüyorsunuz. Bir ilmek tığda zaten vardı, bir ilmeği de siz çıkartıyorsunuz.
Amigurumi bitirme nasıl yapılır?
Amigurumi bitirildiğinde genellikle ipi kesme ve içinden çıkartarak saklama şeklinde yapılır.
Eğer top gibi bir nesne örülmüşse bir sonraki ilmeğin içine ilmek kaydırma yapılır ve ipi kesip
goblen iğneye takılır. Her ilmek içinden ip geçirilerek ip sıkıca çekilir ve fazla kısım kesilir.
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