Bebeğiniz için en tatlı oyuncak yün örgü tavşan yapımı

Çocuklara hediye denildiğinde belki de akla ilk gelen şey oyuncaktır. Hayal dünyalarının

gelişebilmesi için oyuncaklarla oynamaları gereken çocukların, oyuncak seçimi de önemlidir.

Ucuz ve plastik oyuncakların çocuk sağlığı açısından oldukça zararlı olduğu bilinmekte fakat

kaliteli ürünlerin fiyatları da zaman zaman bütçeyi zorlamaktadır. Tam bu noktada

çocuğunuza kendi elinizle oyuncak yapmak istemez miydiniz? Üstelik manevi bir değer

katılan bu oyuncaklar bebekleriniz için mükemmel alternatifler oluşturacaktır. Amigurumi nedir? Örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak oyuncak yapma sanatına amigurumi denir. Kökeni

japoncadır ve Ami örülmüş, nuigirimi ise doldurulmuş oyuncak anlamına gelir. Amigurumi hangi ipten örülmelidir? Her türlü ipten amigurumi yapılabilir ancak kullanacağınız ipin çok ince olmaması sizin için

daha iyi olur. Ayrıca özellikle zamanla tüy yapmayacak cinsten bir yün tercih etmeniz

çocuğunuzun sağlığı ve oyuncağın uzun kullanım süresi olması açısından önemlidir. Bebekler

için özel olan tüysüz, pamuklu yünler amigurumi için idealdir. Kolay kopmayan bir ip tercih

etmeniz de oyuncağınızın ömrünü uzatacaktır.

Amigurumi için gerekli malzemeler nelerdir? Amigurumiye başlamak istiyorsanız , örgü malzemeleri satan bir dükkandan ucu fazla kalın

olmayan alüminyum tığlar ve buna uygun olarak yünler almalısınız. Örgü için sürekli ilmek

sayacaksınız bu nedenle bir ilmek işaretleyicisi de almanızda fayda var. Yapacağınız

oyuncağın şekline göre ek malzemeler almanız gerekmektedir. Bu tamamen yapacağınız

oyuncağın şekline göre değişecektir. Ayrıca oyuncağınızın gözleri için amigurumi gözleri, içini

doldurmak için elyaf ve detaylar için daha ince iplere ve iğnelere ihtiyacınız var. Amigurumi nasıl yapılır? Temel olarak tığ ile sık iğne tekniği kullanılır. Ayrıca yapılacak oyuncağa uygun olarak gerekli

yerlerde ilmek arttırıp eksilterek oyuncağı şekillendireceksiniz. Amigurumi sihirli halka nasıl yapılır? Amigurumiye başlarken birden fazla yöntem vardır. Bunlardan en çok tercih edileni ise sihirli

halka yapımıdır. Sihirli halka diğer adıyla ayarlanabilir halka yapımı oldukça kolaydır.

İpinizden uzun bir kuyruk bırakarak bir halka oluşturun ve halkanın ortasından tığ geçirerek

bir ilmek alın. Tığa tekrar bir ilmek alın ve ilk ilmeğin içinden geçirin. Bu şekilde halka içinden

istediğiniz kadar sık iğne geçirebilirsiniz. İçerisine 6 sık iğne yaptıktan sonra başta bıraktığınız

uzun kuyruğu çekerek sıkıştırın. Sihirli halkanızı yaptınız bile.