Bebeğiniz için sağlıklı ve güvenli en iyi emzik çeşitleri

Bebekler; güçlü bir emme dürtüsüne sahip olduğu için emzikler hayatlarında önemli bir yer kaplıyor. Bu dürtünün giderilmesinin yanı sıra bebeklerin ağız-çene gelişimini ve sindirimi de destekliyor. Ayrıca bebeklerin gevşemesine ve uykuya rahatça dalmasına yardım eden en iyi emzikleri sizler için listeledik. Gelin, bu listeye birlikte göz atalım.

1. Rahat kullanımıyla Philips Avent SCF223

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En iyi emzik markası önerileri arasında yer alan Philips, Avent SCF223'ün FlexiFit teknolojisi ile bebeklerin yüz kıvrımlarına uyum sağlıyor. Bu sayede ciltte oluşabilecek tahrişin önüne geçiyor. Emziğin koruma kısmında bulunan 6 adet hava deliği, bebeğin emziği kullanırken cildinin nefes almasını sağlıyor. Konforlu bir kullanım sunan ürün, çocukların sakinleşmesine de yardımcı oluyor. Diş ve diş etlerine uygun olarak tasarlanan ultrasoft silikonlu emzik, ciltte iz bırakmıyor. 6-18 ay yaş grubunun kullanımına uygun olan ve BPA içermeyen emzik, sağlığa zararlı materyaller bulundurmuyor.

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2. Ağız gelişimini destekleyen Chicco Physio Soft Kauçuk Emzik

En iyi yenidoğan emzikler arasında gösterilen Chicco Physio Soft Kauçuk Emzik, dilin doğal konumunu desteklerken damak üzerinde oluşacak basıncı eşit olarak dağıtıyor. Bu sayede doğru bir oral gelişime yardımcı oluyor. Anne göğsünü örnek alarak tasarlanan ürün, yuvarlak ve yumuşak yapısı sayesinde bebeğin dudaklarına destek vererek tükürükten kaynaklı tahrişi engelliyor. Emziğin üzerinde bulunan hava delikleri, bebeğin yüzünde salya birikmesinin önüne geçiyor. Doğal kauçuk materyali, emme esnasında maksimum konfor sağlıyor.

0-6 ay arasındaki bebekler için uygun olan Chicco Physio Soft Kauçuk Emzik'i detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Cilt dostu Bibs Couture Emzik

0-6 ay arasındaki bebeklerin kullanımına uygun olan Bibs Couture Emzik, en iyi damaklı emzik önerileri arasında yer alıyor. %100 doğal kauçuktan üretilen emzik, bebekler için konforlu bir kullanım sunuyor. Kelebek görünümlü tasarımı ile bebeklerin yüz şekline mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Böylece diş ve diş etleri üzerindeki baskıyı eşit derece yayıp azaltıyor. Delikli sap kısmı sayesinde hava akışı sağlayarak cildin tahriş olmasını engelliyor.

Fatalat, BPA ve PVC gibi bebek sağlığına zarar içerikler barındırmayan Bibs Couture Emzik hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Kaliteli ve şık tasarımı ile Nip Unique Silikon Emzik

Silikondan üretilen Nip Unique Emzik, ortodontik tasarımı ile bebeğin çene yapısına uyum sağlayarak sağlıklı ağız gelişimine katkıda bulunuyor. Ayrıca çene üzerindeki basıncı azaltıyor. Büyük hava delikleri ise cildin tahriş olmasını engelliyor. Yumuşak emzik kalkanı sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor. Bebeklerin rahatlamasına ve yatışmasına yardımcı oluyor. Ürün, silikonlu ipeksi dokusu ile dişlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek veriyor. Şık ve sevimli tasarımlı emzik, BPA gibi bebek sağlığına zarar veren maddeler içermiyor.

Kaliteli emzikler arasında yer alan Nip Unique Silikon Emzik'i sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Askılı tasarımıyla Mam Perfect Silikon Emzik

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Mam Perfect Silikon Emzik, boyuna asılabilen kısmı sayesinde emziklerin yere düşerek kirlenmesini engelliyor. Üstelik askılık, istenildiği zaman kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Ayrıca yumuşak damak yapısı ile diş ve diş etlerine destek olurken damaklardaki baskıyı azaltıyor. Ağız simetrisine uyum sağlayan dizaynı, yüzde oluşacak izlerin önüne geçiyor. Silikondan üretilen emzik, ipeksi dokusu ile rahat bir kullanım imkânı tanıyor. Ürünün hava akışı sağlayan delikleri ise bebeklerin cildine gerekli özeni gösteriyor.

Rahat bir kullanım sunan Mam Perfect Silikon Emzik'i detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Kaliteli uyku için Bambino T180 Uyku Emziği

Bambino T180 Uyku Emziği, bebeğin konforlu ve deliksiz bir uyku çekmesine yardımcı oluyor. Ortodontik olarak üretilen ürün, damak ve dişlere uyum sağlıyor. Bu sayede doğru ağız gelişimine destek oluyor. Halkasız olarak üretilen emzik, uyku sırasında bebeğin güvende olmasını sağlıyor. Hava akışı sağlayan delikleri ile yüzde birikecek salyaları engelleyerek cildin tahriş olmasının önüne geçiyor. Üretiminde kullanılan silikon; tat ve koku vermiyor, aynı zamanda uzun süre boyunca rahatlıkla kullanım olanağı tanıyor.

0-6 ay arasındaki bebeklere hitap eden Bambino T180 Uyku Emziği hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Yeni doğan bebeklere Tommee Tippee Emzik

Simetrik ve ortodontik bir tasarıma sahip olan Tommee Tippee Emzik, en iyi bebek emzik markaları arasında yer alıyor. Ürün, bebeğin ağız yapısına uyum gösteriyor ve sağlıklı çene gelişimine destek oluyor. Esnek ve yumuşak dizaynı ile rahat bir kullanım imkanı veriyor. Emziğin kavisli kalkan kısmı, çene ve burun arasına uyum sağlıyor. Yüzün nefes almasını sağlayan hava delikleri, salya kaynaklı tahrişi engelliyor. 0-6 ay grubu için uygun olan ürün, bebeğin gece boyunca kaliteli bir uyku çekmesine yardımcı olarak doğal gelişimine katkıda bulunuyor.

Yeni doğan bebekler için özel olarak üretilen Tommee Tippee Emzik'i detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Çevre dostu NIP Cherry Green Emzik

Doğal lateksten üretilen NIP Cherry Green Emzik, bebekler için konforlu bir kullanım sunuyor. Ürün, anne göğsü örnek alınarak dizayn edildiği için bebeğin daha rahat hissetmesini sağlıyor. Ayrıca çenedeki baskıyı engelliyor. Üstelik yüzde emzikten kaynaklı oluşabilecek izlere de mani oluyor. Bu sayede bebeğin ürünü daha rahat kullanmasına yardımcı oluyor. Emzikteki büyük delikler ise cildin tahriş olmasına ve bebeklerin rahatsız hissetmesine engel oluyor. %94 yenilenebilen materyal ile üretilen emziğin ambalajı da %100 geri dönüştürülebilir kağıttan oluşuyor.

Geri dönüşümü destekleyen NIP Cherry Green Emzik hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Yenilikçi tasarımıyla Chicco Physio Light Silikon Emzik

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün ise Chicco Physio Light Silikon Emzik. Damaklı bir yapıya sahip olan emzik, hafif dizaynı ile rahatça kullanım fırsatı veriyor. Özel şekli sayesinde dilin doğal konumunu koruyan emzik, sağlıklı ağız gelişimini destekliyor. 16-36 ay grubundaki çocukların kullanımı için uygun olan ürün, geniş hava delikleri ile cildin nefes almasına yardım ederken salya oluşmasına da engel oluyor. Böylece çenenin tahriş olmasına neden olacak koşulları ortadan kaldırıyor. İnovatif bir tasarıma sahip olan hijyenik ürün, kolayca deforme olmuyor.

Şık ve kaliteli yapısı ile Chicco Physio Light Silikon Emzik'i sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Yumuşak yapısıyla Nuk Happy Kids Kauçuk Damaklı Emzik

Bebeğin ağız yapısına uygun olması ve çabuk benimseyebilmesi için anne göğsüne uygun olarak üretilen Nuk Happy Kids Kauçuk Damaklı Emzik, BPA içermiyor. Damaklı şekli, diş ve diş eti gelişimini en iyi şekilde desteklediği için diş çarpıklığının önüne geçiyor. Ürün, kavisli ve yumuşak dizaynı sayesinde dilin doğal bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Emziğin üzerinde bulunan özel hava kanalları, cildin nefes almasına imkan tanırken kızarıklık ve tahrişin oluşmasını engelliyor.

18-36 ay aralığı için uygun olan Nuk Happy Kids Kauçuk Damaklı Emzik'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Rahatça kavranabilir tasarımıyla Bibs Colour Emzik

Ultra hafif ve sağlam bir yapıya sahip olan Bibs Colour Emzik, uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılıyor. Ürünün kauçuk uç kısmı, anne memesine uygun şekilde dizayn edildiği için hava akışı sağlayarak kullanım esnasında bebeğin yorulmasını engelliyor. Emzik; fatalat, PVC ve BPA gibi sağlığa zararlı maddeler içermiyor. Üçlü hava delikleri, ağız kısmının terlemesini engelleyerek tahriş ve salya oluşmasının önüne geçiyor. Emzik üzerindeki tutacak kısmı ise kullanım sırasında kolay kavrama sağlıyor. Bebeğinizin çok seveceği emzik, konforlu kullanım imkanı veriyor.

Bibs Colour Emzik'i detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

12. En iyi uyku arkadaşı Oioi Gri Emzikli Fil

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün, bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştıracak bir uyku arkadaşı olan Oioi Gri Emzikli Fil. Damak dostu olan emzikte bulunan yumuşak dokulu fil, bebeğin sakinleşmesine yardımcı oluyor. Bebeğin emziği rahatça kullanabilmesi için ağırlığı ve boyu hassasiyetle ayarlanan fil, ağızdan düştüğünde bebeğin emziğe rahatça ulaşmasını sağlıyor. Emzik, parmakları ağıza sokma alışkanlığının oluşmasını engelliyor. Oyuncağı ile elde kolayca yıkanabilen ürün, sterilizatörde de temizlenebiliyor.

Doğumdan itibaren 24 aya kadar kullanılabilen Oioi Gri Emzikli Fil'i sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

13. Doğal gelişimi destekleyen Wee Baby Emzik

Özel olarak dizayn edilen Wee Baby Emzik, kavisli yapısı ile cilde yapışmıyor. Yuvarlak uçlu ürün, bebeğin ağzına uyumlu bir şekilde oturuyor. Bu sayede sağlıklı ağız gelişimine katkı sunuyor. Emziğin geniş hava delikleri, bebeğin cildinin nefes almasını sağlıyor. Sap kısmında bulunan tutacak ile kolay kavrama imkanı veren emzik, bebeğin rahatsız olmasının önüne geçip konforlu bir kullanım imkanı veriyor. Her kullanımdan önce emziğin ucunda deformasyon olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca ürünün ilk kullanımdan önce 5 dakika kaynar suda bekletilmesi öneriliyor.

Zarif tasarımı ile öne çıkan Wee Baby Emzik hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

14. Işıklı tasarımı ile Philips Avent SCF376 Emzik



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Silikon materyalden üretilen ve 6-18 ay arasındaki bebeklere hitap eden Philips Avent SCF376 Emzik; pürüzsüz, tatsız, yumuşak ve kokusuz yapısı ile bebekler tarafından çok seviliyor. BPA içermeyen emzik, bebek sağlığına destek veriyor. Ürünün kolay takılan kapağı, kullanılmadığı zamanlarda kirlenmesini önlüyor. Böylece emziği kapalı tutarak temiz ve güvende kalmasını sağlıyor. Ürünün karanlık ortamlarda parlayan tutma yeri, geceleri düştüğünde ışığı açıp bebeği rahatsız etmeden emziği kolayca bulma imkanı sunuyor. Dayanıklı tasarımı ile uzun süre rahatlıkla kullanılabiliyor.

Geniş hava delikleri sayesinde cildin tahriş olmasına engel olan Philips Avent SCF376 Emzik'i sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

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Bebekler ne zaman, hangi emziği kullanmalı?

Konu bebek sağlığı olduğu için "Emzik ne zaman verilmeli?", "Bebekler en iyi hangi emziği daha kolay alır?", "Emzik gaz yapar mı?" ve "Emzik ne zaman bırakılmalı?" gibi sorular önem taşıyor. Yeni doğan bebekler, anne memesine benzeyen emzikleri daha kolay alıyor. Ancak damaksız olan bu emzikler, 1 yaşına kadar kullanılabiliyor. Eğer bebek yaş aldıktan sonra damaksız emzik kullanılmaya devam edilirse çene ve diş yapısında bozulmalar görülebiliyor. 2 yaşından sonra devam eden emzik kullanımı ise üst çenede darlık, kulak ve burun rahatsızlıkları ya da dişlerde bozulma gibi etkiler görülmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle bebek 1 yaşını doldurduğunda sadece geceleri uyuması için emzik vererek yavaş yavaş bırakması için uygun koşullar yaratılması gerekiyor. Ancak bebeğin mutsuz veya hasta olduğu dönemlerde onu bırakmaya zorlamak da doğru bir yaklaşım olmuyor. Bebek doğduğunda hemen emzik kullanmak, anne memesini reddetme ihtimali olduğu için riskli olabiliyor. Bunun yanı sıra bebek parmak ya da kıyafet gibi nesneleri emme eğilimindeyse emzik verilebiliyor. Ancak en doğru yönlendirmeyi doktorun yapacağını unutmamak gerekiyor. "Emzik bebekte gaz yapar mı?" sorusuna gelecek olursak delikli emzikler bebeğin hava yutmasına neden olabileceği için gaz yapma ihtimali bulunuyor.



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