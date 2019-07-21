Bebeğiniz olmasa bile artık bebek pudrasını elinizin altından ayırmayacaksınız

Bebek pudrası sadece ailenin en küçük üyesine hizmet etmiyor. Bu kullanım yöntemleri bebek pudrasını vazgeçillmeziniz kılacak.
KARINCALARI UZAK TUTAR
Karıncalar bahçenizde veya evinizde görebileceğiniz en kötü canlılar değiller. Ancak ne yaparsanız yapın bu çalışkan yaratıklar her zaman kendilerine bir yol bulma konusunda iyidir. Neyse ki elimizde bebek pudrası var! Karıncaların bahçenizdeki veya evinizdeki güzergahına bebek pudrası serperek onları başka yerlere gitmeye zorlayabilirsiniz. Doğal ve zararsız olan bu yöntem sayesinde ne siz, ne de karıncalar incinir.
YAPRAK BİTLERİNDEN DE URTULMANIZI SAĞLAR
Karınca konusunda yüzümüzü güldüren bebek pudrası onların ortağı diyebileceğimiz yaprak bitlerine karşı da etkili. Karıncalar ve yaprak bitleri kurdukları mutual ilişki sayesinde bir bölgede aniden çoğalabilirler. Bahçenizde karınca tespit ettiğiniz yataklara bebek pudrası serperek, yaprak bitlerinin yumurtalarını taşıyan karıncaları uzak tutabilirsiniz. Yani, karıncaları uzak tutmak, yaprak bitlerini de uzak tutmak anlamına geliyor.
BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR
Bebek pudrasının gücü sadece karıncalar ve yaprak bitleriyle sınırlı değil. Yapraklarla beslenen diğer böcekleri de uzak tutma konusunda üstüne yok. Böceklerin ortaya çıktığı sezonda aralıklarla yapraklara serpeceğiniz bebek pudrası bu zararlı böceklerin yaprakların tadını beğenmeyip bölgeden uzaklaşmasına neden olacak. Bitkileriniz sağlıklı kalırken, ekosistem de zarar görmeyecek.
ELLERİNİZİ KORUR
Bahçe işleriyle uğraştığınızda günün sonunda elleriniz eldivenin içinde terler ve buruş buruş olur. Hatta bazen ele yapışan eldiveni çıkarmak gerçekten acı verir. Bu sorunların üstesinden gelmek için eldivenin içine giymeden önce biraz bebek pudrası serpiştirmeniz yeterli. Bu sayede gün bitince elleriniz bebeklerin cildi kadar yumuşak kalacak!
AYAKLARINIZ İÇİN DE İYİDİR
Bahçede giydiğiniz çizmelere veya ayakkabılara bebek pudrası uygulamak ayak sağlığınız için son derece yararlıdır. Ayakkabının içine serpeceğiniz bebek pudrası terden kaynaklanan nemlenmeyi ve kokuyu önler. Nemden uzak kalan ayakkabının içinde kötü kokular oluşmayacağı gibi mantara sebep olan bakteriler de üreyecek ortam bulamaz.
ÇİÇEK SOĞANLARININ ZARAR GÖRMEDEN BÜYÜMESİNİ SAĞLAR
Bahçenizde lale gibi soğanlı bitkiler büyütmek istiyorsanız, kesinlikle biraz bebek pudrasına ihtiyacınız var. Kilitli buzdolabı poşetinin içine tek seferde 5-6 adet soğanı koyduktan sonra 3 yemek kaşığı bebek pudrası ekleyin. Poşetin ağzını kilitledikten sonra bütün soğanlar pudrayla kaplanana kadar çalkalayın. Daha sonra soğanları ekmeye başlayabilirsiniz. Soğanları kaplayan pudra fare, böcek ve soğana zarar verebilecek diğer haşereleri uzak tutar.
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