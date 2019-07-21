Bebeğiniz olmasa bile artık bebek pudrasını elinizin altından ayırmayacaksınız

Bebek pudrası sadece ailenin en küçük üyesine hizmet etmiyor. Bu kullanım yöntemleri bebek pudrasını vazgeçillmeziniz kılacak.

KARINCALARI UZAK TUTAR

Karıncalar bahçenizde veya evinizde görebileceğiniz en kötü canlılar değiller. Ancak ne yaparsanız yapın bu çalışkan yaratıklar her zaman kendilerine bir yol bulma konusunda iyidir. Neyse ki elimizde bebek pudrası var! Karıncaların bahçenizdeki veya evinizdeki güzergahına bebek pudrası serperek onları başka yerlere gitmeye zorlayabilirsiniz. Doğal ve zararsız olan bu yöntem sayesinde ne siz, ne de karıncalar incinir.

YAPRAK BİTLERİNDEN DE URTULMANIZI SAĞLAR

Karınca konusunda yüzümüzü güldüren bebek pudrası onların ortağı diyebileceğimiz yaprak bitlerine karşı da etkili. Karıncalar ve yaprak bitleri kurdukları mutual ilişki sayesinde bir bölgede aniden çoğalabilirler. Bahçenizde karınca tespit ettiğiniz yataklara bebek pudrası serperek, yaprak bitlerinin yumurtalarını taşıyan karıncaları uzak tutabilirsiniz. Yani, karıncaları uzak tutmak, yaprak bitlerini de uzak tutmak anlamına geliyor.