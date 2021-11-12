Bebeğinizi taşımanın en güzel hali: En iyi bebek kanguru tavsiyeleri

Tarih boyunca çeşitli şekillerde karşımıza çıkan annelerin bebeği kucağa bağlama davranışının modernleşmiş hali olan bebek kanguruları, son zamanlarda oldukça revaçta olan eşyalardan. Anne ve babaların dışarı çıktıklarında bebeklerini güvenle taşıyabilmelerini ve aralarındaki teması kaybetmemelerini sağlayan bebek kangurularıyla ona ihtiyaç duyduğu sıcaklığı ve şefkati direkt olarak hissettirebilirsiniz. Kaliteli bir kumaş, kullanım kolaylığı, sırt desteği ve baş desteği gibi daha birçok özelliğe sahip olması beklenen bebek kangurularından edinmeyi düşünüyorsanız internetten bebek kanguru modellerine bakarak bir karara varmanız yararınıza olabilir.

1. Yalnızca rahatlığıyla değil, rengiyle de sizi etkileyecek bir ürün: Kraft Domino Bebek Kanguru

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bebeğinizin kemik gelişimini olumsuz etkilememesi gereken bebek kangurularının kullanım rahatlığı çoğu şeyden önde geliyor. Kraft Domino Bebek Kanguru size olması gereken konforu sağlayan mükemmel formuyla bebeğinizle aranızdaki bağı kuvvetlendiriyor. Bebeğiniz uzun bir süre kanguruda kaldığında bile onu terletmeyen kumaşa sahip olması sayesinde gönlünüzü çalacak olan Kraft Bebek Kanguru, bebeğinizin vücudunu kusursuz bir şekilde saran tam bir performans ürünü. Emzirme, uyku pozisyonu, sırt taşıması şeklinde çeşitlenen 5 farklı pozisyonda kullanılabiliyor olması sayesinde de oldukça yüksek bir performans sağlayan bu ürün içeriğinde kimyasal madde bulunmaması ile ebeveynlerini memnun ediyor. Önemli eşyalarınızı koyabileceğiniz ön cebi sayesinde ayrı bir çanta almanıza gerek kalmıyor. 12 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunan Avrupa standartlarında üretilmiş bu ürüne gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

2. Chicco kalitesinden vazgeçmek istemeyenlere!

Özel testlerden geçen Chicco Easy Fit Kanguru, bebeğin ve ebeveynin fizyolojik yapısına uyumlu üretilmiş mükemmel ürünlerden biri! Doğumdan bebeğiniz 9 kiloya ulaşana kadar kullanabileceğiniz Chicco Kanguru'yu rahatlıkla takıp çıkarabilir, kıyafet giyiyormuşçasına kolay bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Sırt ve baş desteği sağlayan bu ürün, bebeğinize sağladığı ergonomik oturma alanıyla sürekli gelişim halindeki minik yavrularınız için doğru pozisyonu sağlıyor. Pediatristler tarafından onaylanan Chicco Easy Fit Bebek Kanguru’yu kullanmadığınız zamanlarda katlayarak elde dahi taşınabilir bir hale getirebilir, ihtiyaç duyduğunuz anda kolayca açıp kullanabilirsiniz. Pratik, ergonomik ve konforlu olması sebebiyle ebeveynlerden tam puan alan bu ürüne güvenmemeniz için hiçbir sebep yok!

Bu ürünü daha detaylı inceleyip güvenle satın almak istiyorsanız tıklayın!

3. Bebeğiniz büyüse de kullanmaya devam edebileceğiniz yeni nesil bir kanguru!

Bebeğinizle birlikte büyüyebilen bir bebek kangurusu mu? Evet, yanlış duymadınız. Bebeğinizin gelişimine ayak uydurabilen Broosh Baby New Age Kanguru, onun anatomik yapısını destekleyerek omurga gelişimine zarar vermiyor. Tüm parçalarıyla vücut gelişimine uygun olarak büyütülebilen bu kanguruyu bebeğiniz 4 yaşına gelene kadar kullanabilirsiniz. Bebeğin vücut formunu koruyan, bacaklarda M pozisyonunu destekleyen bu ürünle bebeğiniz henüz boyun hâkimiyetine sahip değilse boyun destek ipi sayesinde başını sağlam bir pozisyonda tutmasını sağlayabilirsiniz. Bel kemeri, omuz askıları ve sırt-göğüs kemeri ile ağırlığı vücuda eşit olarak dağıtmasının yanı sıra omuz ve bel dolguları ile sizin için konforlu bir taşıma sağlıyor. Geniş başlığı sayesinde bebeğinizin başını soğuktan koruyabilecek, rahatlıkla emzirebileceksiniz.

Broosh Baby Kanguru ürününü merak ediyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. Ergonomik yapısıyla karşınızda Ergobaby!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Profesyoneller tarafından tasarlanıp geliştirilen Ergobaby Kanguru, 15 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip bir ürün. 4 farklı taşıma pozisyonuna uygun olan, ağırlığı vücudunuza eşit olarak dağıtarak rahat taşımanızı sağlayan bu ürünle bebeğinizi taşırken emzirme imkânınız dahi var! Kaliteli kumaşı sayesinde sıcak havalarda kullanımı bile oldukça rahat olan Ergobaby ile çocuğunuza ergonomik bir taşıma sunabilirsiniz. Bebeğinizi güneşten ve soğuktan korumanızı sağlayacak yüksek güneş korumalı başlığı ile aynı zamanda uyurken bebeğinizin başına destek sağlayabilirsiniz. Dolgulu bel kemeri, belinize binecek ağırlığı dengelerken bebeğinizin de doğru pozisyonda oturmasını sağlıyor. Piyasadaki kangurulara kıyasla daha yüksek bir fiyata sahip Ergobaby, size verdiğiniz paranın her kuruşuna değecek bir kullanım konforu sağlıyor!

İhtiyacınız olan ürünün Ergobaby Kanguru olduğunu düşünüyorsanız detaylıca incelemek için tıklayın!

5. Sevi Baby Kanguru ile neşeli minikler!

Sevi Baby tarafından üretilen bebek kangurusu ile kalite ve uygun fiyat bir arada! Bebeğinizi taşımanın en konforlu halini size sunacak olan bu ürün, yumuşak ve ergonomik yapısıyla hem sizi hem de bebeğinizi tatmin edecek gibi gözüküyor. Doğumdan 12 kilogram olana kadar kullanabilecek olmanızın yanı sıra tamamen pamuk kumaşı ve hava sirkülasyonu sağlayan kanallarıyla terlemeyi engellemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanımı mümkün kılıyor. Titiz biriyseniz, elde yıkama imkânı olması da sizi etkileyecek özelliklerinden biri. Sırt bölümündeki pedlerle ağırlığın eşit dağılımını sağlayan Sevi Baby Kanguru, fiyat ve performans bir arada değerlendirildiğinde en iyi bebek kanguru modelleri arasında yerini alıyor.

Uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız Sevi Baby Kanguru’yu daha detaylı incelemek için tıklayın!

6. Bebeğinizle yıldız gibi parlayacaksınız!

Bebeğinizin kalça ve omurga sağlığı için en doğru pozisyonu sunan ve Dünya Kalça Sağlığı Enstitüsü tarafından önerilen taşıma şeklini size sağlayan Mamadusbaby Kanguru, bebeğinizin mutluluğunu her şeyin önünde tutuyor. 3 aydan 4 yaşına kadar kullanılabilen bu ürünle uzun yıllar geçirebilirsiniz. 20 kiloya kadar taşıma kapasitesi sunarken bebeğinizin tüm ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtarak sizin omurga yapınızı da koruyor. Hava geçiren yapısı sayesinde terlemeyecek, omuz askılarındaki süngerler sayesinde konforlu bir gün geçireceksiniz. Çeşit çeşit desenleriyle de sizi kendine çekecek olan Mamadusbaby Kanguru ile taşıma işi sizin için çok daha kolay olacak!

Mamadusbaby Kanguru sayesinde çocuğunuzla huzurlu seyahatlere çıkmak istiyorsanız satın almak için tıklayın!

7. Çeşit çeşit renk ve desenleriyle Babalinbaby Kanguru!

Yanda, önde ve sırtta olmak üzere 3 farklı taşıma seçeneği sunan Babalinbaby ile ebeveynler artık dışarı çıkarken hiçbir şeyi dert etmiyor! 3 aydan 4 yaşa kadar kullanabileceğiniz, 20 kilogram taşıma kapasiteli Babalinbaby Kanguru’nun capcanlı turuncu rengiyle bebeğinizle birlikte ışıldayacaksınız. Terlemeyi engelleyerek olası bir pişik oluşumunun önüne geçen bu ürün, sunduğu konfor ile “Kanguru bebek için zararlı mı?” sorusunu kafanızdan atmanızı sağlıyor. Makinede yıkama imkânı bulunmasıyla da sizi zahmetten kurtaracak bu kanguruyu edinerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Uygun fiyatıyla cebinizi yakmıyor olması da cabası!

Babalinbaby Kanguru’yu daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

8. Baby2go Kanguru ile bebeğinizi şefkatle büyütün!

Ergonomik tasarımlı Baby2go Kanguru, ekonomik fiyatlı kanguru modellerinden biri. “Bebek kanguru kaç kiloya kadar kullanılır?” sorusunun cevabı üründen ürüne değişse de bu kanguru size 9 kilograma kadar taşıma konforu sunuyor. Bebeğinizin doğumundan 14 aylık olana kadarki süreçte gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu ürün, 3 farklı pozisyonda kullanım imkânı sağlıyor. Ekstra bir güven sağlayan emniyet kilidiyle bebeğinizi tereddütsüz taşıyabilir, kucağınızda ona şefkatinizi hissettirebilirsiniz. Miniklerin fizyolojik yapısını koruyacak sırt ve baş desteği ve terletmeyen özel kumaşıyla hem ebeveynlere hem de bebeklere yüksek konforun garantisini veriyor. Ayarlanabilen omuz askıları, kolay silinebilen kumaşıyla Baby2go uzun zamandır aradığınız ürün olabilir!

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. Norfolk’tan üstün koruma!

Bebeğinizin vücudunu mükemmel bir şekilde kavrayan Norfolk Pro Safety Kanguru ile nereye isterseniz oraya rahatlıkla gidebilirsiniz. Yıkanabilen ve nefes alan yumuşacık kumaşı, pratik ve emniyetli tasarımı ve sağlam dikişleriyle size ihtiyacınız olan tüm kolaylıkları sağlamasından etkileneceksiniz. 0-3 yaş arası kullanıma uygun olan 20 kilogram taşıma kapasiteli bu kanguruyu 30 derecede makinede yıkayabilirsiniz. İstediğiniz pozisyonu ayarlamanızı sağlayacak baş ve boyun klipsleri ile pratik ve emniyetli bir taşıma da elinizin altında. Baş desteği sağlayan başlığıyla bebeğinizi güneş, rüzgâr ve ışıktan koruyabilir, emzirirken gizlilik sağlayabilirsiniz. Minik bebeğinizle gezme keyfini yaşamanız için tasarlanmış Norfolk Pro Safety sayesinde eve girmek istemeyeceksiniz!

Rahatlıkla güvenebileceğiniz ürünün bu olduğunu düşünüyorsanız satın almak için tıklayın!

10. Kusursuz tasarımıyla kaliteyi kucağınızda taşıyın: Babybjörn Move 3D Mesh Kanguru

Bebeğiyle dışarda uzun saatler geçirmek isteyenler için özel olarak tasarlanan Babybjörn Move 3D Mesh Kanguru, 12 kiloya kadar konforlu bir taşıma sağlıyor. 3 katmanlı tasarımı sayesinde nefes alabilen ve örgü kumaştan üretilen bu kanguru, hava akışı sağlaması sebebiyle terletmiyor ve bebeğinizi ferah kalmasına yardımcı oluyor. Ayarlanabilir ve sessiz kilitleri ile kolay bir kullanım sağlamasının yanında geniş bel kemeri ve yumuşak omuz askılarıyla ağırlığı güzel bir şekilde dağıtıyor. En kullanışlı bölümlerinden biri, bebeğiniz uyuyor olsa bile onu kanguruya rahatlıkla yerleştirmenizi sağlayan kolaylıkla açılabilen ön bölmesi. Diğerlerine kıyasla daha pahalı olmasına rağmen ebeveynlerden fazlasıyla olumlu geri dönüş alan Babybjörn Kanguru, fiyatının hakkını veriyor!

Özel tasarımıyla sizi tatmin edecek bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

11. Yüksek performans için Stokke’ye bir şans verin!

Hem önde hem de sırtta taşıma imkânı veren Stokke My Carrier Kanguru, tam da ihtiyaç duyduğunuz şey olabilir. Sabit kafa desteğiyle bebeğiniz için güzel bir görüş açısı sunuyor ve ebeveynlere kişiye özel bir kullanım konforu sağlayan özel tasarımıyla tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Sırt desteği, kullanışlı bel kemeri ve yumuşak omuz askıları ile ebeveynleri, kalça ve baş desteğiyle de bebekleri mutlu etmeyi garantiliyor. Bebek kanguru önerilerinde adına sıklıkla rastlayacağınız bu ürün, Stokke kalitesini tüm yönleriyle gözler önüne seriyor. Tüm ayarlamaların ebeveynlerin kontrolünde olduğu bu kanguruya bebeğinizi kolaylıkla yerleştirebilir, onu güvenle taşıyabilirsiniz.

Aradığınız kanguruyu bulduğunuzu düşünüyorsanız incelemek ve satın almak için tıklayın!

12. Kaliteyi uygun fiyata satın almak isteyenler için: Babymol Picos Kanguru

“Sürekli kullanmayı düşünmüyorum ama her ihtimale karşı bir kenarda bulunsun.” düşüncesiyle bebek kangurusu bakınıyorsanız uygun fiyatlı bir ürün almanız sizin için daha mantıklı. Fiyat ve performansı göz önüne alındığında en güzel ve uygun ürünlerden biri olan Babymol Picos Kanguru, fiyatına rağmen oldukça güzel özelliklere sahip. Bebeğinizin doğumundan 9 kilo olana kadarki süreçte kullanabilir, ayarlanabilir omuz askıları sayesinde taşırken rahat edebilir, kilit sistemiyle ise güvenli bir şekilde bebeğinizi taşıyabilirsiniz. 2 farklı taşıma pozisyonu, boyun ve bel desteğiyle kısa süreli gezilerinizi oldukça keyifli hale getiriyor.

"Benim için en uygun kanguru bu." diyenlerdenseniz incelemek ve satın almak için tıklayın!

13. Sırt çantası rahatlığında bir kanguruya ne dersiniz?



Rahat kullanımın uygun fiyatla birleştiği Moje Kanguru, bebeğinizle doğrudan temas kurmanızı sağlayarak onu her an güvende hissettiriyor. Ergonomik yapısı sayesinde kolay bir taşıma imkanı sunan bu ürünü bebeğiniz 6 aylık olana kadar kullanabilirsiniz. Bebeğinizin kemik yapısını bozmayacak tasarımı, güvenlik kemerleri, boyun ve bel desteği ile kendinizi ve çocuğunuzu gönül rahatlığıyla Moje Kanguru’ya teslim edebilirsiniz. Pamuklu iç yüzeyi sayesinde terletmeyen bu ürün, bebeğinizin huzurunu korumak için elinden geleni yapıyor. "Moje Bebek Kangurusu nasıl takılır?" diye tereddüt etmenize gerek yok. Bir çanta gibi omuzlarınıza geçirip güvenlik kemerlerini bağlamanızın yeterli olduğu bu ürünle huzur dolu yürüyüşler sizi bekliyor.

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

