Bebeğinizin güvenle seyahat etmesini sağlayacak en iyi oto koltuk çeşitleri

Ebeveynler bebekleri için ihtiyaç listesi yaparken oldukça titiz davranıyorlar. Bu ihtiyaç listesinde yer alan oto koltuğu, seçim yaparken en çok dikkat isteyen konulardan biri. Hepimiz biliyoruz ki bebeklerin seyir esnasında kucakta taşınması felaketle sonuçlanabilir. Ne yazık ki haberlerde olumsuz örneklere şahit oluyoruz. Bu nedenle bebeğiniz için hayati önem taşıyan oto koltuğunu mutlaka edinmelisiniz. Ancak seçim yaparken nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bu aşamada “Hangi oto koltuğu alınmalı?, “Hangi oto koltuğu daha iyi gibi?” sorular canınızı sıkabilir. Öncelikle en iyi oto koltuğu markalarını, daha sonra da tüm çeşitleri tek tek inceleyerek kararınızı verebilirsiniz. İnternet üzerinden tüm oto koltuk çeşitlerine ayrıntılarıyla ulaşabilirsiniz.

1. Air teknolojisi ile çocuklarınızın cildi rahat edecek!

Yaz günlerinde özellikle uzun yolculuklarda çocukların oto koltuğunda seyahat ederken terlemeleri kaçınılmaz oluyor. Ancak gelişen teknoloji bu konuda da yüzünüzü güldürüyor. Air teknolojisine sahip Chicco Unico Plus Oto Koltuğu, hava alan yapısıyla çocukların sıcak havalarda terlemesini engelliyor. Böylece çocuklarınız terlemeden keyifle yolculuk yapabilecek. 0 - 36 kg grubunda yer alan bu oto koltuğunu bebeğiniz doğduğu andan itibaren kullanabilirsiniz. Ürünü aracınıza isofix, top tether veya 3 bağlantı noktalı araç kemeri ile monte edebilirsiniz. 5 noktalı emniyet kemeri ise bebeğinizin oto koltuğunda güvenle oturmasını sağlıyor. Ayrıca yan darbe güvenlik sistemi ile ekstra koruma mekanizması var.

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2. Uzun yıllar kullanım imkanı: Maxi-Cosi Beryl Oto Koltuğu

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Çocuğunuz büyüdükçe sürekli oto koltuğunu değiştirmek zor gelebilir. Bu nedenle haklı olarak “Hangi oto koltuğunu almalıyım?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Öyleyse önerimize kulak vermenizi tavsiye ederiz. Doğumdan itibaren kullanıma uygun Maxi-Cosi Beryl Oto Koltuğu, çocuğunuz 7 yaşına gelene dek ona eşlik ediyor. 5 farklı yatma pozisyonu çocuğunuzun konforunu üst düzeye taşıyor. G-CELL yani maksimum yan darbe koruması ve kafalıkta bulunan AirProtect teknolojisi ile bebeğiniz kendini güvende hissedecek. Maxi-Cosi Beryl Oto Koltuğu'nu isofix yöntemiyle araca monte edebilirsiniz. Eğer aracınızda bu özellik yoksa 3 noktalı emniyet kemeri ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

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3. Yanmaya dayanıklı kumaş kılıflı: Nania Oto Koltuğu

Hi-tech kumaş malzemesinden üretilen Nania Oto koltuğu, yanmaya karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca kumaşın çıkarılabilir özelliği sayesinde kirlendiğinde yıkanabilme imkanı sağlıyor. 9 - 36 kg kategorisinde yer alan bu ürünü 1 yaşından itibaren çocuğunuz 12 yaşına ulaşıncaya kadar kullanabilirsiniz. Özel omuz yastığı, baş ve boyun bölgesinde oluşabilecek yükü azaltıyor. 3 nokta merkezi emniyet kemeri ve kafa korumalı kemer koruyucu ile bebeğinizin güvenliğini sağlıyor. Üstelik şok emicileri sayesinde kaza anında göğüste oluşabilecek basıncı azaltıyor.

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4. Britax Römer Dualfix Z-Line ile gönlünüz rahat olsun…

Güvenlik yönünden beklentileri karşılayan oto koltuk önerilerimizden biri de Britax Römer Z-Line. Ürün, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı onayına sahip. Yani yolculuk esnasında mümkün olan üst düzey güvenlik kriterlerini sağlıyor. Ürünün en dikkat çekici özelliği ise 360 derece dönüyor olması. Böylece çocuğunuzu oto koltuğuna oturtmak çok daha kolay olacak. Emniyet kemerini çıkarmadan kolayca çıkan kumaşı sayesinde dökülen yiyecekler dert olmaktan çıkıyor. Yüksekliği ayarlanabilen destek ayağı, çarpma durumunda koltuğu sabit tutmaya yarıyor. Isofix bağlantılı oto koltuğuna çocuğunuzu 5 noktalı emniyet kemeri ile bağlayarak koruma altına alabilirsiniz.

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5. Besafe Izi Comfort Oto Koltuğu ile bebeğiniz yolculukta sıkılmasın…

Oto koltuklarının bebek ve çocukların güvenliği için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak ne yazık ki bazen çocuklar yolculukta sıkılıp koltukta oturmak istemiyorlar. İşte Besafe Izi Comfort Oto Koltuğu, yüksek bazalı tasarımı ile bebeğinizin etrafı izlemesine imkan veriyor. Böylece çocuğunuz sıkılmadan keyifle yolculuk yapabilecek. 8 kademeli ayarlanabilir baş ve boyun desteği, kaza anında çocuğunuz kafasını koruyor. 3 kademeli yatış pozisyonu ile bebeğinize uyku esnasında maksimum konfor sağlıyor. Besafe Izi Comfort Oto Koltuğu’nu aracınıza isofix bağlantı noktası ile monte edebilirsiniz. Bu bağlantı yönteminin hem daha pratik hem de çok daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz.

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6. Ferrari Titan Oto Koltuğu ebeveynlere güven veriyor.

Ebeveynlerin güvenle tercih ettiği oto koltuğu markalarından biri olan Ferrari, 360 derece dönebilen bir tasarıma sahip. Doğumdan itibaren kullanıma uygun ve çocuğunuz 25 kg olana kadar aynı koltuğu kullanmaya devam edebilirsiniz. Yolculuk sırasında özellikle bebeğinizin ilk yıllarında koltuğu arkaya dönük şekilde kullanmanız öneriliyor. Çünkü bu pozisyon bebeğinizin can güvenliği açısından daha korunaklı. Teleskopik L.S.P sistem sayesinde kaza anında darbeyi absorbe ederek yüksek koruma sağlıyor. Güvenilirlik yönünden önemli bir kriter olan ECE R44/044 sertifikasına sahip olduğunu da unutmadan hatırlatalım. Kumaşı kirlendiğinde yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz.

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7. Çocuğunuzu Youniverse Fix Oto Koltuğu’na emanet edin…

Youniverse Fix Oto Koltuğu, 9 - 36 kg grubunda yer alan bir ürün. Bebeğiniz 12 yaşına gelinceye kadar yolculuklarda onun en güvenilir arkadaşı olacak. Bebeğinizin gelişimi doğrultusunda ayarlanabilir baş desteğini tek elle değiştirebilirsiniz. Özel koruma panelleri sayesinde yandan gelecek darbelere karşı bebeğiniz için yüksek güvenlik sağlıyor. Aracın şasesine direk bağlantı yöntemi olan isofix özelliğine sahip. Ancak aracınız isofix bağlantı için uygun değilse üzülmenize gerek yok. Emniyet kemeri ile de monte edebilirsiniz. Ayrıca top tether denilen 3. bağlantı yöntemi ile de ekstra güvenlik sağlar.

Ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

8. Konfor denilince akla gelir…

Oto koltuğunda konfor denilince akla Convers Oto Koltuğu geliyor. Climacool teknolojisine sahip kumaşın hava alan yapısı sayesinde bebeğinize yolculuk boyunca rahatlık sunuyor. Yazlık ve kışlık olarak ayrılan ped sistemi var. Geniş gövdesi ile bebeğiniz büyüdüğünde dahi ped kullanma imkanı veriyor. Bel ve sırt kısmından bebeğinizi kavrayarak darbelere karşı korunmasını sağlıyor. Ayrıca Side İmpact Protection teknolojisi olarak adlandırılan yan darbe korumasına sahip. 0 - 9 ay için yatar pozisyon tasarımı ile bebeğinizi rahat hissettiriyor. 360 derece dönme özelliği bulunan Convers Oto Koltuğu dönerken her 45 derecede kendini kilitliyor. Böylece ihtiyaç halinde farklı oturma yönlerini de kullanabilirsiniz.

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9. Ayıcık tasarımlı Yoyko Bear Oto Koltuğu

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Çocuğunuzun koşa koşa büyük bir heyecanla oto koltuğuna oturmasını ister misiniz? Öyleyse ayıcık tasarımıyla çocukların dikkatini çekmeyi başaran Yoyko Bear Oto Koltuğu’nu tercih edebilirsiniz. 0 - 36 kg grubunda yer alan bu modeli doğumdan itibaren kullanabilirsiniz. Dolgulu iç minderi bebeğinizi yolculuk boyunca konforlu hissettiriyor. Ayrıca 3 kademeli yatma pozisyonu ile ekstra konfor sağlıyor. Güvenlik testlerini başarıyla geçen Yoyko Oto Koltuğu çarpışmalarda çocuğunuzun baş ve boyun kısmını koruyan SIP teknolojisine sahip. Oto koltuğunu aracınıza isofix veya emniyet kemeri ile bağlayabilirsiniz.

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10. Kraft Oto Koltuğu bardaklık aparatı ile kolaylık sağlıyor.

Bebeğinizle yolculuk yaparken yanında kimse olmadığında aracı sürerken ihtiyaçlarını karşılamak elbette ki zor. Bu esnada su veya süt ihtiyacını karşılamasını kolaylaştıran bardaklık aparatı bulunuyor. Termosu aparata takarak bebeğinizin her an içeceğine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 9 ay ve 12 yaş arası kullanıma uygun ürünü aracınıza isofix, top tether veya emniyet kemeri ile monte edebilirsiniz. 5 noktalı emniyet kemeri ile de çocuğunuzu koltuğa bağlayabilirsiniz. Bebeğiniz büyüdüğünde ek pedi çıkarabilirsiniz. Farklı pozisyonlara ayarlanabilen sırt dayanağı ile bebeğinizin oldukça konforlu bir yolculuk yapmasına imkan tanıyor.

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11. Elele RotateFix Oto Koltuğuyla bebeğinize yemek yedirmek artık daha kolay!

Yolculuk esnasında bebeğinizin mamasını rahat bir pozisyonda yedirmek ister misiniz? Öyleyse Elele RotateFix Oto Koltuğu ile tanışmanızı öneririz. Sabit duran oto koltukları kullanım yönünden ergonomik olmayabilir. 360 derece dönme özelliğine sahip Elele RotateFix Oto Koltuğu'nu kendinize dönük bir şekilde konumlandırarak bebeğinize kolayca yemek yedirebilirsiniz. Ayrıca bu özelliğiyle çocuğunuzu koltuğa yerleştirirken daha rahat hareket edebilirsiniz. Bu model 0 - 12 yaş arası kullanım için tasarlanmış. Dolgulu iç minderi sayesinde bebeğinizin ilk yıllarında ihtiyacı olan konforu fazlasıyla hissettiriyor. Daha sonra ise bu pedi çıkarabilirsiniz. Baş desteği 7 farklı pozisyonda ayarlanırken yatar pozisyonu 3 kademeden oluşuyor. 5 noktalı emniyet kemerini çocuğunuzun boyuna göre ayarlayabilirsiniz.

Darbe emici köpüklerle donatılan bu emniyetli oto koltuğu için tıklamanız yeterli.

12. Hem dayanıklı hem işlevsel: Heyner Kids Infiny Twist Oto Koltuğu

Alman kalitesiyle ön plana çıkan Heyner Kids Oto Koltuğu bu alanda bilinen en iyi markalardan biri. Kaliteli malzemeden üretilen bu model araca isofix ile sabitleniyor. Ayrıca yardımcı bağlantı noktası olan top tether sayesinde yüksek güvenlik sağlıyor. Üstelik saniyeler içinde montaj yapabilirsiniz. Aero Tech Ped, bebeğiniz yaz kış rahat etmesini sağlıyor. Yazın terletmeyen, soğuk havalarda üşütmeyen bir yapıya sahip. 0 - 36 kg grubunda yer alan bu oto koltuğunu bebeğiniz doğduğu andan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. 360 derece dönme özelliğiyle bebeğinizi dilerseniz öne dilerseniz de arkaya dönük şekilde konumlandırabilirsiniz.

Avrupa Güvenlik Sertifikasına sahip Heyner Kids Oto Koltuğu’nu buradan inceleyebilirsiniz.

13. Hem ileri hem arkaya dönük pozisyonda yatar özelliği...

Bazı oto koltukları, sadece ileriye dönük pozisyonda yatar özelliğini kullanmaya izin veriyor. Ancak Roomeye Explore Oto Koltuğu, hem ileri hem de arkaya dönük konumda 3 farklı yatış pozisyonuna sahip. Bebeğinizin ilk aylarında arkaya dönük şekilde kullanırken bu özellik oldukça konfor sağlıyor olacak. 0 - 4 yaş arası kullanım için tasarlanan bu model bebeğiniz büyüdükçe ona eşlik etmeye devam ediyor. 8 kademeden oluşan ayarlanabilir baş desteğini bebeğinizin ihtiyacına göre değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde 5 noktalı emniyet kemerini de bebeğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Emniyet kemerinde kaza anında göğüste oluşabilecek darbeyi azaltan özel yastık bulunuyor. Ayrıca yan kısımlarda yer alan özel darbe koruyucu mekanizmaya sahip.

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14. Minimal oto koltuğu arayanlar için…

Küçük araç sahipleri oto koltuğu seçimi yaparken genelde daha minimal boyutlu bir ürün arıyor. Müjdemizi verelim; minimal koltuk arayanlar için harika bir fikrimiz var. Maxi-Cosi AxissFix Plus Oto Koltuğu kompakt tasarımı ile beklentileri karşılıyor. Tasarımı bir kenara güvenlik yönünden de tercih edilebilecek en iyi oto koltuklarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği Yeni Güvenlik Standardı'na uygun olarak üretilmiş. Patentli otomatik güvenlik kemeri ve isofix bağlantısı ile üst düzey koruma sağlıyor. Ek olarak top tether bağlantı kemerine de sahip. Doğumdan 4 yaşa kadar kullanım imkanı veriyor. 360 derece dönen tasarımıyla öne veya arkaya dönük şekilde kullanabilirsiniz. 7 kademeli kafa koruyucu seviyesi sayesinde dilediğiniz zaman kolay bir şekilde değişim yapabilirsiniz.

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15. Joie Bold Oto Koltuğu farklı renk seçenekleriyle karşınızda!

Renk seçeneği oldukça geniş olan Joie Bold Oto Koltuğu, canlı renkleriyle satışa sunuluyor. Çocuğunuzun zevkine göre dilediğinizi seçebilirsiniz. 9 - 36 kg taşıma kapasitesine sahip. Çocuğunuz 9 - 25 kg aralığındaysa koltuğun 5 noktalı emniyet kemeri ile eğer 25 - 36 kg içinde yer alıyorsa çocuğunuzu aracın emniyet kemeri ile bağlayabilirsiniz. Isofix, top tether ve araç kemeri ile montaj imkanı sunuyor. Yan darbelere karşı Guard Surround Safety güvenlik sistemi ile ek koruma sağlıyor. 11 kademeli kafa dayama ünitesi bulunan oto koltuğunu kolay hamleyle 3 ayrı yatış pozisyonuna göre ayarlayabilirsiniz. Oto koltuğu kirlendiğinde ise üzülmenize gerek yok. Çıkarılabilir kumaşı ile yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

16. Avrupa Güvenlik Standardı'na uygun hesaplı oto koltuğu…

Oto koltuklar; marka, özellik ve güvenlik testi uyumluluğu gibi kriterlere göre farklı fiyatlardan oluşuyor. Siz de bütçenize uygun, güvenilir bir oto koltuğu arıyorsanız önerimizi dikkate alabilirsiniz. Baby Plus Multistage Oto Koltuğu, hesaplı fiyatının yanında ECE R44/04 sertifikasına sahip. Bu yönüyle ebeveynlere güven verdiğini söyleyebiliriz. 0 - 36 kg kullanıma uygun oto koltuğunu öne veya arkaya dönük şekilde kullanabilirsiniz. 7 kademeli yatış pozisyonu 4’ü öne, 3’ü de arkaya bakar şekilde tasarlanmış. Ayrıca 11 kademeli baş desteği bulunuyor. Baş desteği ayarlandığında otomatik olarak kemer boyutu da hazır hale geliyor.

Baby Plus Multistage Oto Koltuğu’nu yakından incelemek isterseniz bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

17. Şık Tasarım ve yüksek güvenlik: Prego Airfix Oto Koltuğu

Oto koltuğu seçimi yaparken estetik duruşuna dikkat eder misiniz? Öyleyse Prego Airfix Oto Koltuğu’na şans vermeye ne dersiniz? Şık tasarımı ile dikkat çeken oto koltuğu, iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Yan koruma sistemi ve darbe emici süngerleriyle emniyetli bir kullanıma sahip. Güvenli montaj yöntemi olan isofix bağlantı noktası ile aracınıza kolayca sabitleyebilirsiniz. Ayrıca top tether ve emniyet kemeri ile bağlantı özelliği de bulunuyor. Hem sırt hem de oturma ünitesinin ayarlanabilir 5 farklı kademesi var. Bu sayede bebeğinizin konforlu bir yolculuk yapmasına destek oluyor. Yumuşak omuz pedleri ise çocuğunuzu rahatsız etmeden koruma altına alıyor.

360 derece dönebilen yapısı ile ebeveynlere kolaylık sağlayan bu oto koltuğunu tıklayarak satın alabilirsiniz.

18. Hem oto koltuğu hem yükseltici…



Koala Multina Silversport Oto Koltuğu sadece bir koltuk değil. Sırt kısmı ayrılan oto koltuğunu çocuğunuz büyüdüğünde yükseltici olarak da kullanabilirsiniz. Bu yönüyle oldukça işlevsel bir ürün olduğunu söylemek mümkün. 10. aydan 11 yaşa kadar bebeğiniz için güvenli bir yol arkadaşı olacak. Yanmaya karşı dayanıklı kumaşıyla kaza anında oluşabilecek yangın durumunda bebeğini koruyor. Fermuarlı tasarımı ile kolayca çıkan kumaşını gerektiğinde yıkayabilirsiniz. Bebeğinizin erken döneminde ihtiyacı olan ergonomiyi, konfor yastığı ile sağlıyor. Oto koltuğunu 3 nokta emniyet kemeri ile aracınıza kolayca monte edebilirsiniz. Bebeğinizi oto koltuğuna güvenle yerleştirmeniz için de 5 noktalı emniyet kemeri bulunuyor.

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