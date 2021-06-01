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Bebek bezi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Betül Songur Betül Songur
01.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek bezi seçiminde marka tercihi kadar bebeğinizin özelliklerine göre doğru bezi seçmeniz de önem taşır. Pişik sorunları yaşanmasına yada bebeğin tuvaletinin dışarı taşmasına neden olan bebek bezi seçimi yapılırken boyut, tuvaleti hapsetme özelliği ve kilo ön planda tutulmalıdır.

Bebekler için bez seçerken, ay aralığından çok kiloya göre seçim yapmakta yarar vardır. Alınan hazır bezlerin yanında bu aralık yazar (0-3 kg, 3-6 kg vb).

Seçilen bezin sıvıyı içinde tamamen hapseden ve bebeğin cildinin kuru bırakılmasını sağlayan türde olmasında fayda vardır.

BEZDEKİ LASTİKLİ KISMA DİKKAT!

Bezlerin özellikle içlerinde lastikli bir kısmı vardır. O kısım bebeğin çişinin ve kakasının içeride kalmasını sağlar. Bez seçerken bu kısma da dikkat edilmelidir.

BEZ BOYUTUNU GÖZ ARDI ETMEYİN

Bebeğin altını bağladığımızda, bezin büyük ya da küçük olmamasına dikkat edilmelidir. Küçük olduğu zaman lastik ve bantların olduğu kısım bebeğin canını yakacaktır. Çok büyük olduğu zaman da kaka ve çiş dışarı taşacaktır.

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